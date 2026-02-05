ZenaTech lanza su Drone como Servicio para topografía de campos de golf en Florida

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia hoy la expansión de su plataforma Drone como Servicio con la implementación de servicios especializados de topografía y mapeo de campos de golf. La empresa realizará un despliegue inicial en Florida, con planes de expandirse posteriormente a otros estados de EE. UU. En los últimos 12 meses, ZenaTech ha completado proyectos de topografía con drones en cinco campos de golf de nivel campeonato, diseñados por uno de los golfistas profesionales y arquitectos de campos más reconocidos del mundo. Con este logro, se ha establecido un sólido marco de integración de drones y una base operativa establecida para escalar este servicio en toda la red DaaS.

"Florida es un destino de golf de primer nivel, conocido por su gran cantidad de campos de campeonato y desafíos ambientales complejos, como la salud del césped y la gestión del drenaje, lo que la convierte en un punto de lanzamiento ideal para este servicio", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "A través del negocio de Drone como Servicio de ZenaTech, ya hemos realizado múltiples estudios complejos para campos de golf diseñados profesionalmente utilizando mapeo y análisis avanzados con drones. Con esta experiencia consolidada, estamos capacitando activamente a los equipos e implementando estas capacidades en nuestras otras ubicaciones de DaaS en el estado, con la intención de escalar los servicios de topografía y mantenimiento de campos de golf en toda nuestra plataforma nacional".

Las ofertas de campos de golf de Drone como Servicio de ZenaTech están lideradas por una de sus siete ubicaciones DaaS en Florida, con equipos que tienen experiencia en este ámbito. Utilizando datos capturados por drones y procesados mediante software de mapeo especializado, el servicio de topografía y mantenimiento de campos de golf proporciona información precisa sobre la topografía, batimetría (obstáculos de agua) y salud de la vegetación, de manera más rápida y eficiente que los estudios tradicionales en tierra. ZenaTech planea escalar esta capacidad en Florida y, eventualmente, en otros mercados clave de EE. UU. a través de su red DaaS.

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes corporativos y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios de drones más rápidos y de mayor calidad para levantamientos, inspecciones, mantenimiento, limpieza a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir compañías de servicios establecidas y rentables que actualmente usan procesos de baja tecnología y están listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global de DaaS con múltiples servicios en comunidades ancladas por clientes y fuentes de ingresos existentes, para la integración de drones de próxima generación diseñada para brindar velocidad, precisión, datos y seguridad. La empresa continúa expandiendo su negocio global, su red de ubicaciones y la integración de drones con nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone as a Service (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware.

