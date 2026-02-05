ZenaTech lanza su Drone como Servicio para topografía de campos de golf en Florida

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia hoy la expansión de su plataforma Drone como Servicio con la implementación de servicios especializados de topografía y mapeo de campos de golf. La empresa realizará un despliegue inicial en Florida, con planes de expandirse posteriormente a otros estados de EE. UU. En los últimos 12 meses, ZenaTech ha completado proyectos de topografía con drones en cinco campos de golf de nivel campeonato, diseñados por uno de los golfistas profesionales y arquitectos de campos más reconocidos del mundo. Con este logro, se ha establecido un sólido marco de integración de drones y una base operativa establecida para escalar este servicio en toda la red DaaS.
"Florida es un destino de golf de primer nivel, conocido por su gran cantidad de campos de campeonato y desafíos ambientales complejos, como la salud del césped y la gestión del drenaje, lo que la convierte en un punto de lanzamiento ideal para este servicio", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "A través del negocio de Drone como Servicio de ZenaTech, ya hemos realizado múltiples estudios complejos para campos de golf diseñados profesionalmente utilizando mapeo y análisis avanzados con drones. Con esta experiencia consolidada, estamos capacitando activamente a los equipos e implementando estas capacidades en nuestras otras ubicaciones de DaaS en el estado, con la intención de escalar los servicios de topografía y mantenimiento de campos de golf en toda nuestra plataforma nacional".
Las ofertas de campos de golf de Drone como Servicio de ZenaTech están lideradas por una de sus siete ubicaciones DaaS en Florida, con equipos que tienen experiencia en este ámbito. Utilizando datos capturados por drones y procesados mediante software de mapeo especializado, el servicio de topografía y mantenimiento de campos de golf proporciona información precisa sobre la topografía, batimetría (obstáculos de agua) y salud de la vegetación, de manera más rápida y eficiente que los estudios tradicionales en tierra. ZenaTech planea escalar esta capacidad en Florida y, eventualmente, en otros mercados clave de EE. UU. a través de su red DaaS.
La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech está diseñada para proporcionar a clientes corporativos y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios de drones más rápidos y de mayor calidad para levantamientos, inspecciones, mantenimiento, limpieza a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir compañías de servicios establecidas y rentables que actualmente usan procesos de baja tecnología y están listas para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global de DaaS con múltiples servicios en comunidades ancladas por clientes y fuentes de ingresos existentes, para la integración de drones de próxima generación diseñada para brindar velocidad, precisión, datos y seguridad. La empresa continúa expandiendo su negocio global, su red de ubicaciones y la integración de drones con nuevos servicios.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone as a Service (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para aplicaciones de inspección en los sectores comercial y de defensa.
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores no depositar confianza indebida en las declaraciones o información prospectiva.