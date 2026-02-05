Le groupe Casino et Spar International s’engagent sur un partenariat de long terme

Paris, le 5 février 2026

Le groupe Casino annonce une évolution majeure de son partenariat avec SPAR International, marquant le passage d’un accord historiquement renouvelable tous les dix ans à un accord sécurisé jusqu’en 2039 et conçu pour se poursuivre au-delà.

Dans la continuité d’une collaboration de près de 30 ans, le groupe Casino et SPAR International ont choisi d’anticiper l’échéance du contrat actuel pour inscrire leur relation dans une trajectoire de long terme.

Ce partenariat offre une visibilité de long terme au Groupe comme aux franchisés et est conçu pour accompagner durablement le développement du réseau de magasins.

Cet accord permet au Groupe de poursuivre l’exploitation de la marque SPAR en France et d’en accélérer le développement sur le territoire.

Partenaire exclusif de la marque SPAR en France depuis près de 30 ans, le groupe Casino exploite aujourd’hui un réseau de plus de 700 magasins SPAR, majoritairement franchisés. SPAR occupe une place centrale dans la stratégie du Groupe, notamment grâce à un réseau de magasins de proximité implantés au cœur des territoires et dans les zones ultra-saisonnières (montagne, mer et océan, Corse).

Ce renouvellement s’inscrit dans la dynamique de relance de la marque SPAR en France, portée par le déploiement du concept de magasin « Origines », révélé en juillet 2025. Celui-ci vise à moderniser les magasins et à renforcer leur rôle de commerce de proximité, avec une offre de qualité adaptée aux spécificités locales.

Avec ce partenariat structurant, le groupe Casino ouvre un nouveau chapitre de synergies en matière d’offre avec Spar International et de développement, au service des franchisés et de la performance durable du réseau SPAR en France.

Philippe PALAZZI, directeur général du groupe Casino a déclaré : « Ce partenariat est pensé pour s’inscrire dans la durée et nous apporte une visibilité stratégique déterminante pour accélérer le renouveau de la marque SPAR en France. Il nous permet d’investir dans le réseau, d’accompagner nos franchisés et de renforcer la présence de SPAR sur l’ensemble des territoires où la proximité compte vraiment ».

Magali DAUBINET-SALEN, directrice générale des marques Casino, Spar et Vival a ajouté : « Avec nos magasins de proximité Casino et Vival, le renouvellement de notre accord avec SPAR renforce notre leadership dans les territoires, aussi bien dans les zones saisonnières que rurales, grâce à un savoir-faire et une logistique uniques dans le secteur de la distribution ».

Tobias WASMUHT, PDG de SPAR International, a déclaré : « La marque SPAR est présente en France depuis 70 ans, dont près de 30 ans sous l'impulsion du groupe Casino. Les distributeurs indépendants bénéficient de la vaste expertise du Groupe dans le domaine de la distribution ainsi que des meilleures pratiques observées au sein du réseau international de distribution SPAR. Nous sommes ravis de confirmer la poursuite de notre partenariat, qui souligne notre engagement à développer la présence de la marque grâce à la collaboration avec des partenaires locaux, tels que le groupe Casino. »

