BIC : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 31 janvier 2026

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 31 janvier 2026

Clichy, France – 05 février 2026

Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Au 31 janvier 2026, le capital social de Société BIC est composé de 40 861 314 actions, représentant :

- 57 596 535 droits de vote,

- 57 426 135 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

VP Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Pièce jointe