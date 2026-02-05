Guerbet : Chiffre d’affaires 2025.

Chiffre d’affaires 2025

Chiffre d’affaires annuel : 786,4 M€, soit un repli de 3,5% à TCC 1 et périmètre comparable 2 , largement dû à la baisse de l’activité en France

et périmètre comparable , largement dû à la baisse de l’activité en France Au quatrième trimestre, une baisse de 5,6% à TCC et périmètre comparable, en lien avec la situation sur le site de Raleigh aux États-Unis

2025 : confirmation de la fourchette d’EBITDA retraité3 (entre 10,5% et 12%)





et révision en hausse de l’objectif de Free cash-flow, désormais attendu positif

2026 : impact attendu de la situation à Raleigh sur le chiffre d’affaires, la rentabilité et la génération de cash





Villepinte, le 5 février 2026, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires annuel 2025.

En 2025, les ventes du Groupe s’établissent à 786,4 millions d’euros (M€), en baisse de 6,5%. À taux de change constant (TCC)1, la baisse est ramenée à 3,8%, intégrant un effet devises défavorable de 22,8 M€ lié à la dépréciation du dollar américain, du réal brésilien et des devises asiatiques (won sud-coréen et yuan chinois principalement). À TCC et périmètre comparable2, le chiffre d’affaires ressort en recul de 3,5% sur l’exercice 2025.

Cette évolution, légèrement supérieure à la fourchette annoncée le 2 décembre dernier (entre

-4% à -5%), traduit une trajectoire contrastée : une baisse de 5,4% de l’activité à TCC et périmètre comparable au premier semestre, liée à la contraction des ventes en France, suivie d’une reprise de 2,6% au troisième trimestre, puis d’un recul de 5,6% au quatrième trimestre, impacté par la situation sur le site industriel de Raleigh en Caroline du Nord aux Etats-Unis.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

4ème trimestre 12 mois En millions d’euros T4 2024



T4 2025



% var. % var.

à TCC 2024



2025



% var. % var.

à TCC Ventes EMEA 91,0 87,9 -3,5% -3,2% 352,4 343,7 -2,5% -2,5% Ventes Amériques 65,1 56,5 -13,3% -8,6% 255,5 233,0 -8,8% -3,8% Ventes Asie 64,3 55,5 -13,7% -6,1% 229,0 207,9 -9,2% -4,8% Total périmètre

comparable 220,5 199,9 -9,4% -5,6% 836,9 784,6 -6,3% -3,5% Activités cédées* 0,1 0,0 - - 4,2 1,9 - - Total 220,6 200,0 -9,4% -5,6% 841,1 786,4 -6,5% -3,8%

*Activités cédées : Accurate et urologie

Données préliminaires - Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation

En EMEA, les ventes annuelles s’élèvent à 343,7 M€, en repli de 2,5% à TCC et périmètre comparable. La zone affiche une croissance de 7,6% hors France, où les volumes ont souffert de l’évolution rapide du mix (des mono-doses aux grands flacons), consécutive à la réforme de l’approvisionnement. Sur le seul quatrième trimestre, marqué par un retour de la croissance en France, l’activité en EMEA s’établit à 87,9 M€, en baisse de 3,2% à TCC et périmètre comparable.

En Amériques, le chiffre d’affaires ressort à 233,0 M€ en 2025, en baisse de 3,8% à TCC et périmètre comparable. Cette évolution intègre une contraction de 8,6% au quatrième trimestre, résultant du décalage de libération de lots produits à Raleigh et du plan de remise en conformité du site, suite aux recommandations de la Food and Drug Administration (FDA).

En Asie, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 207,9 M€, en retrait de 4,8% à TCC et périmètre comparable (-6,1% au quatrième trimestre), en lien notamment avec la perte d’un client du distributeur de Guerbet au Vietnam.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

4ème trimestre 12 mois En millions d’euros T4 2024 T4 2025 % var. % var.

à TCC 2024



2025



% var. % var.

à TCC Imagerie Diagnostique 194,4 170,2 -12,5% -9,1% 737,1 678,2 -8,0% -5,3% IRM 70,7 59,8 -16,2% -12,5% 262,6 252,4 -4,1% -1,9% Rayons X 123,8 110,4 -10,4% -7,2% 474,5 425,8 -10,1% -7,2% Imagerie Interventionnelle 26,0 29,7 +14,0% +20,4% 99,9 106,3 +6,5% +9,7% Total périmètre

comparable 220,5 199,9 -9,4% -5,6% 836,9 784,6 -6,3% -3,5% Activités cédées* 0,1 0,0 - - 4,2 1,9 - - Total 220,6 200,0 -9,4% -5,6% 841,1 786,4 -6,5% -3,8%

*Activités cédées : Accurate et urologie

Données préliminaires - Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation

En Imagerie Diagnostique, le chiffre d’affaires annuel ressort à 678,2 M€, en repli de 5,3% à TCC et périmètre constant, intégrant une contraction de 9,1% au quatrième trimestre.

Les ventes du pôle IRM sont en repli de 1,9% sur l’exercice à TCC et périmètre comparable, avec une baisse concentrée sur le quatrième trimestre (-12,5%), consécutive à la situation à Raleigh.

sont en repli de 1,9% sur l’exercice à TCC et périmètre comparable, avec une baisse concentrée sur le quatrième trimestre (-12,5%), consécutive à la situation à Raleigh. Les ventes du pôle Rayons X en 2025 sont en repli de 7,2% à TCC et périmètre comparable (-7,2% également au quatrième trimestre), en lien avec la baisse des volumes sur Xenetix® et Optiray®, principalement en France.

En Imagerie Interventionnelle, le chiffre d’affaires atteint 106,3 M€ sur l’année, en progression de 9,7% à TCC et périmètre comparable. Cette évolution, qui intègre une nouvelle accélération au quatrième trimestre (+20,4%), résulte d’une solide dynamique des volumes et des prix sur le Lipiodol®, en particulier en embolisation vasculaire.

2025 : confirmation de la fourchette d’EBITDA retraité et révision à la hausse de l’objectif de Free cash-flow

À l’issue de ce quatrième trimestre marqué par une activité en ligne avec les objectifs financiers ajustés précisés le 2 décembre dernier, Guerbet confirme viser un taux de marge d’EBITDA retraité3 compris entre 10,5% et 12% sur l’exercice 2025. Par ailleurs, le niveau de Free cash-flow est désormais attendu positif sur l’année, contre une précédente fourchette annoncée entre -5 M€ et

-15M€. Cette révision en hausse résulte d’une nette amélioration du délai moyen de paiement clients (DSO).

Le Groupe indique par ailleurs avoir obtenu de ses prêteurs en décembre 2025 une dérogation (waiver) sur la valeur maximale de son ratio d’endettement (covenant). Le plafond du ratio dette nette / EBITDA a ainsi été porté à 4,8x à fin décembre 2025, seuil que le Groupe estime être en mesure de respecter au 31 décembre 2025.

2026 : impact attendu de la situation à Raleigh

Sur le plan opérationnel, Guerbet poursuit la mise en œuvre du plan de remise en conformité du site de Raleigh, conformément aux recommandations de la FDA. A ce stade, le rythme de libération des lots produits sur le site demeure inférieur à son niveau normatif. Cette situation devrait avoir un impact sur le chiffre d’affaires, la rentabilité et la génération de trésorerie de Guerbet en 2026.

L’analyse des conséquences opérationnelles et financières de la situation à Raleigh sur l’exercice 2026 est toujours en cours. Une première estimation sera communiquée à l’occasion de la publication des résultats annuels 2025, le 11 mars prochain, en présence du nouveau Directeur général Karim Boussebaa.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2025

11 mars 2026 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com)

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

Contacts :

Guerbet

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.6.85.52.76.93 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.6.02.08.45.49 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

