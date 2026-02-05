SAVENCIA : Chiffre d’affaires annuel 2025

Jeudi 05 février 2026

Communiqué de Presse : Chiffre d’affaires annuel 2025





Croissance organique de 1,6% du Chiffre d’Affaires dans un contexte économique 2025 complexe









Chiffres clés en M€



31/12/25



% CA



31/12/24



% CA



Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique Chiffre d’affaires 6 957 7 140 -2,6 0,2 -4,3 1,6 - Produits Fromagers 4 017 57,7 4 055 56,8 -1,0 0,0 -0,9 0,0 - Autres Produits Laitiers 3 184 45,8 3 328 46,6 -4,3 0,3 -8,4 3,7 - Non Affectés -245 -3,5 -244 -3,4 0,4 0,0 -4,1 4,5

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy est en recul de 2,6 % par rapport à 2024, dû à un fort effet de change défavorable de 4,3% principalement en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines. La croissance organique globale du Groupe reste néanmoins résiliente à +1,6%, soutenue par la bonne performance des Autres Produits Laitiers. L’effet de structure de 0,2% résulte de l'intégration de la société Ugalait à compter du 2 juillet 2024.

Globalement l’année 2025 a été marquée par une économie laitière en forte inflation, avec des prix du lait records notamment en France, une situation de marché atypique des cotations des produits industriels, et une volatilité forte de la demande, ce qui a provoqué un ajustement majeur en septembre, notamment sur le prix de la matière grasse.

Dans ce contexte, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers est stable en total annuel. Ce résultat est la traduction d’une baisse des volumes, conséquence d'un contexte de consommation toujours fragile notamment en France et en Europe et d’une hausse des prix dans un contexte inflationniste en 2025.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en croissance organique de +3,7% dans une dynamique positive sur les marchés internationaux et du développement des ingrédients de spécialité.

Engagements RSE

En 2025, le Groupe s’est engagé dans la définition des nouveaux engagements RSE pour les dix prochaines années, intégrant pleinement la RSE au cœur de sa stratégie et de la performance du Groupe. Le bilan du programme RSE Oxygen initié en 2018 sera détaillé dans le Rapport de Durabilité 2025.

Parmi les avancées 2025 marquantes, illustrant son engagement, le Groupe a obtenu la médaille d'argent ECOVADIS ainsi que la validation du SBTi pour sa trajectoire de décarbonation, visant le Net Zéro d'ici 2050.

La prochaine publication interviendra le 05 mars 2026

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

