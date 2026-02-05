Le CN fait état du transport des céréales en janvier

MONTRÉAL, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui son deuxième meilleur mois de janvier jamais enregistré pour le transport de céréales, avec des envois de plus de 2,72 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien. Cet exploit s’inscrit dans la foulée du record absolu de l’entreprise pour un mois de janvier de 2,85 millions de tonnes métriques établi en 2020. Malgré les conditions météorologiques extrêmement froides qui ont touché l’ensemble du réseau, le CN a adapté son exploitation afin d’acheminer les céréales canadiennes vers les marchés de façon sécuritaire et efficace, soutenant ainsi les agriculteurs ainsi que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement et du secteur agricole.

Plan d’exploitation hivernale du CN

Le CN poursuit la mise en œuvre de son plan d’exploitation hivernale sur l’ensemble de son réseau. Pour plus de renseignements et de détails sur les solutions proactives mises en place par l’entreprise, veuillez consulter le Plan d’exploitation hivernale 2025-2026.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

