Communiqué de presse des résultats annuels 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Résultats au 31 décembre 2025Communiqué de presse
 Strasbourg, le 5 février 2026

Porté par la croissance de son PNB, 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise
un résultat net historique à 4,2 milliards d’euros en 2025


PERFORMANCES EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 :

  • Résultat net record à 4,2 milliards d’euros (+2,3 %). Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés (377 M€), il est de +11,4 %.
  • Produit net bancaire (PNB) record à 17,7 milliards d’euros (+6,7 %).
  • Conquête en ligne avec les objectifs : 14,7 millions de clients bancaires (+166 000) et 7,6 millions d’assurés (+3,4 %) en France.

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ASSUMÉS FINANCÉS PAR LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ :

  • La croissance du PNB est supérieure à la progression des frais généraux (+6,7 % contre +5,9 %) :
    effet ciseau favorable confortant la meilleure efficacité opérationnelle en France : coefficient d'exploitation à 55,3 % (-0,4 point).
  • Investissements pour maîtriser en interne les technologies (nombreux cas d’usage d’IA générative déployés).
  • Déploiement du modèle de bancassurance en Allemagne (dont OLB qui a rejoint le groupe le 2 janvier 2026).

SOLIDITÉ RENFORCÉE DU MODÈLE MUTUALISTE :

  • Renforcement de la diversification du mix revenus, y compris géographique.
  • Le coût du risque stabilisé à 1,8 milliard d’euros (-11,8 %).
  • Le Common Equity Tier 1(CET1) parmi les plus élevés en Europe à 19,7 %4 (+10,8 points hors P2G par rapport aux exigences règlementaires au 1er janvier 2026).

PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIÉS ET LA SOCIÉTÉ :

  • Dividende sociétal 2025 record à 622 millions d’euros (15,2 % du résultat net 2024). 1,6 milliard d’euros depuis 2023.
  • Le Dividende sociétal est fixé à 633 millions d’euros pour l’année 2026 (15 % du résultat net 2025 après impôt).
  • 20 nouveaux engagements de l’entreprise à mission, prolongeant les précédents tous atteints.
  • Un pacte social renforcé pour investir dans ses salariés et attirer de nouveaux talents.
Résultats au 31 décembre 202531/12/202531/12/2024Évolution
Produit net bancaire d'un niveau historique17 723 M€16 610 M€        +6,7 %
dont banque de détail13 239 M€12 347 M€       +7,2 %        
dont assurance1 548 M€1 439 M€+7,6 %        
dont métiers spécialisés 22 932 M€2 916 M€+0,5 %        
Frais généraux maîtrisés-9 808 M€-9 259 M€+5,9 %
Coût du risque stabilisé-1 828 M€-2 071 M€-11,8 %
Résultat avant impôt6 052 M€5 325 M€+13,6 %
Résultat net record4 218 M€4 124 M€        +2,3 %
dont surtaxe de l'impôt sur les sociétés- 377 M€N/AN/A
Résultat net hors surtaxe4 595 M€4 124 M€        +11,4 %


HAUSSE DES FINANCEMENTS3 : +2,3 %
Crédits à l'habitatCrédits à l'équipementCrédits à la consommation
268,0 Md€150,7 Md€59,5 Md€
+1,4 %+4,2 %+3,7 %
Production en hausse de +16,2 % (76,3 Md€) tirée par le crédit habitat.


UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE
Ratio CET14Capitaux propres
19,7 %70,3 Md€

