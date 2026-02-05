Communiqué de presse des résultats annuels 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

|Résultats au 31 décembre 2025
|Communiqué de presse
|Strasbourg, le 5 février 2026
Porté par la croissance de son PNB,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise
un résultat net historique à 4,2 milliards d’euros en 2025
PERFORMANCES EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 :
- Résultat net record à 4,2 milliards d’euros (+2,3 %). Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés (377 M€), il est de +11,4 %.
- Produit net bancaire (PNB) record à 17,7 milliards d’euros (+6,7 %).
- Conquête en ligne avec les objectifs : 14,7 millions de clients bancaires (+166 000) et 7,6 millions d’assurés (+3,4 %) en France.
INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ASSUMÉS FINANCÉS PAR LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ :
- La croissance du PNB est supérieure à la progression des frais généraux (+6,7 % contre +5,9 %) :
effet ciseau favorable confortant la meilleure efficacité opérationnelle en France : coefficient d'exploitation à 55,3 % (-0,4 point).
- Investissements pour maîtriser en interne les technologies (nombreux cas d’usage d’IA générative déployés).
- Déploiement du modèle de bancassurance en Allemagne (dont OLB qui a rejoint le groupe le 2 janvier 2026).
SOLIDITÉ RENFORCÉE DU MODÈLE MUTUALISTE :
- Renforcement de la diversification du mix revenus, y compris géographique.
- Le coût du risque stabilisé à 1,8 milliard d’euros (-11,8 %).
- Le Common Equity Tier 1(CET1) parmi les plus élevés en Europe à 19,7 %4 (+10,8 points hors P2G par rapport aux exigences règlementaires au 1er janvier 2026).
PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIÉS ET LA SOCIÉTÉ :
- Dividende sociétal 2025 record à 622 millions d’euros (15,2 % du résultat net 2024). 1,6 milliard d’euros depuis 2023.
- Le Dividende sociétal est fixé à 633 millions d’euros pour l’année 2026 (15 % du résultat net 2025 après impôt).
- 20 nouveaux engagements de l’entreprise à mission, prolongeant les précédents tous atteints.
- Un pacte social renforcé pour investir dans ses salariés et attirer de nouveaux talents.
|Résultats au 31 décembre 2025
|31/12/2025
|31/12/2024
|Évolution
|Produit net bancaire d'un niveau historique
|17 723 M€
|16 610 M€
|+6,7 %
|dont banque de détail
|13 239 M€
|12 347 M€
|+7,2 %
|dont assurance
|1 548 M€
|1 439 M€
|+7,6 %
|dont métiers spécialisés 2
|2 932 M€
|2 916 M€
|+0,5 %
|Frais généraux maîtrisés
|-9 808 M€
|-9 259 M€
|+5,9 %
|Coût du risque stabilisé
|-1 828 M€
|-2 071 M€
|-11,8 %
|Résultat avant impôt
|6 052 M€
|5 325 M€
|+13,6 %
|Résultat net record
|4 218 M€
|4 124 M€
|+2,3 %
|dont surtaxe de l'impôt sur les sociétés
|- 377 M€
|N/A
|N/A
|Résultat net hors surtaxe
|4 595 M€
|4 124 M€
|+11,4 %
|HAUSSE DES FINANCEMENTS3 : +2,3 %
|Crédits à l'habitat
|Crédits à l'équipement
|Crédits à la consommation
|268,0 Md€
|150,7 Md€
|59,5 Md€
|+1,4 %
|+4,2 %
|+3,7 %
|Production en hausse de +16,2 % (76,3 Md€) tirée par le crédit habitat.
|UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE
|Ratio CET14
|Capitaux propres
|19,7 %
|70,3 Md€
