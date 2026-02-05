Communiqué de presse des résultats annuels 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Résultats au 31 décembre 2025 Communiqué de presse Strasbourg, le 5 février 2026

Porté par la croissance de son PNB,

Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalise

un résultat net historique à 4,2 milliards d’euros en 2025



PERFORMANCES EN LIGNE AVEC L ES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 :

Résultat net record à 4,2 milliards d’euros (+2,3 %). Hors surtaxe d’impôt sur les sociétés (377 M€), il est de +11,4 %.

Produit net bancaire (PNB) record à 17,7 milliards d’euros (+6,7 %).

Conquête en ligne avec les objectifs : 14,7 millions de clients bancaires (+166 000) et 7,6 millions d’assurés (+3,4 %) en France.

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES ASSUMÉS FINANCÉS PAR LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ :

La croissance du PNB est supérieure à la progression des frais généraux (+6,7 % contre +5,9 %) :

effet ciseau favorable confortant la meilleure efficacité opérationnelle en France : coefficient d'exploitation à 55,3 % (-0,4 point). Investissements pour maîtriser en interne les technologies (nombreux cas d’usage d’IA générative déployés).

Déploiement du modèle de bancassurance en Allemagne (dont OLB qui a rejoint le groupe le 2 janvier 2026).

SOLIDITÉ RENFORCÉE DU MODÈLE MUTUALISTE :

Renforcement de la diversification du mix revenus, y compris géographique.

Le coût du risque stabilisé à 1,8 milliard d’euros (-11,8 %).

Le Common Equity Tier 1(CET1) parmi les plus élevés en Europe à 19,7 %4 (+10,8 points hors P2G par rapport aux exigences règlementaires au 1er janvier 2026).

PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIÉS ET LA SOCIÉTÉ :

Dividende sociétal 2025 record à 622 millions d’euros (15,2 % du résultat net 2024). 1,6 milliard d’euros depuis 2023.

Le Dividende sociétal est fixé à 633 millions d’euros pour l’année 2026 (15 % du résultat net 2025 après impôt).

20 nouveaux engagements de l’entreprise à mission, prolongeant les précédents tous atteints.

Un pacte social renforcé pour investir dans ses salariés et attirer de nouveaux talents.

Résultats au 31 décembre 2025 31/12/2025 31/12/2024 Évolution Produit net bancaire d'un niveau historique 17 723 M€ 16 610 M€ +6,7 % dont banque de détail 13 239 M€ 12 347 M€ +7,2 % dont assurance 1 548 M€ 1 439 M€ +7,6 % dont métiers spécialisés 2 2 932 M€ 2 916 M€ +0,5 % Frais généraux maîtrisés -9 808 M€ -9 259 M€ +5,9 % Coût du risque stabilisé -1 828 M€ -2 071 M€ -11,8 % Résultat avant impôt 6 052 M€ 5 325 M€ +13,6 % Résultat net record 4 218 M€ 4 124 M€ +2,3 % dont surtaxe de l'impôt sur les sociétés - 377 M€ N/A N/A Résultat net hors surtaxe 4 595 M€ 4 124 M€ +11,4 %





HAUSSE DES FINANCEMENTS3 : +2,3 % Crédits à l'habitat Crédits à l'équipement Crédits à la consommation 268,0 Md€ 150,7 Md€ 59,5 Md€ +1,4 % +4,2 % +3,7 % Production en hausse de +16,2 % (76,3 Md€) tirée par le crédit habitat.





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE Ratio CET14 Capitaux propres 19,7 % 70,3 Md€

