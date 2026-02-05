Communiqué de presse des résultats annuels 2025 de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Résultats au 31 décembre 20251 Communiqué de presse Strasbourg, le 5 février 2026

Porté par la croissance du produit net bancaire,

le résultat net atteint 3,5 milliards d’euros en 2025

Résultats au 31 décembre 2025 31/12/2025 31/12/2024 Évolution Produit net bancaire diversifié 13 137 M€ 12 370 M€ +6,2 % dont banque de détail 9 038 M€ 8 413 M€ +7,4 % dont assurance 1 558 M€ 1 449 M€ +7,5 % dont métiers spécialisés 2 2 932 M€ 2 916 M€ +0,5 % Frais généraux maîtrisés -6 629 M€ -6 268 M€ +5,8 % Coût du risque stabilisé -1 685 M€ -1 807 M€ -6,8 % Résultat avant impôt en forte progression 4 811 M€ 4 338 M€ +10,9 % Résultat net en hausse 3 461 M€ 3 412 M€ +1,4 % dont surtaxe d'IS 220 M€ N/A N/A





HAUSSE DES FINANCEMENTS3 : + 2,9 % Crédits à l'habitat Crédits à l'équipement Crédits à la consommation 121,9 Md€ 122,6 Md€ 50,4 Md€ +1,0 % +4,6 % +4,5 %





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE Ratio CET14 Capitaux propres 19,7 % 48,8 Md€

1.1. Résultats financiers

(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Évolution Produit net bancaire 13 137 12 370 +6,2 % Frais de fonctionnement -6 629 -6 268 +5,8 % Résultat brut d’exploitation 6 508 6 103 +6,6 % Coût du risque -1 685 -1 807 -6,8 % coût du risque avéré -1 789 -1 637 +9,3 % coût du risque non avéré 104 -170 n.s Résultat d’exploitation 4 823 4 296 +12,3 % Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) -12 43 n.s Résultat avant impôt 4 811 4 338 +10,9 % Impôt sur les bénéfices -1 351 -926 +45,8 % Résultat net 3 461 3 412 +1,4 % Intérêts minoritaires 401 397 +1,0 % Résultat net part du groupe 3 060 3 015 +1,5 %

(1) MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.

Des revenus diversifiés en forte progression



Les revenus de la banque de détail sont en hausse de +7,4 %, la majorité des métiers bénéficie de l'amélioration de la marge d'intérêt et d'une forte dynamique au 4e trimestre. Les réseaux bancaires (+310 millions d'euros) et le crédit à la consommation (+328 millions d'euros) progressent sous l'effet de la hausse des taux moyens des crédits couplée à la réduction du coût moyen des ressources clientèles (livrets d'épargne réglementée notamment) et du coût du refinancement.



La contribution de l'activité assurance au produit net bancaire, à 1 558 millions d'euros, est en progression de +7,5 %, la hausse étant portée par l'ensemble des branches d'activité (assurance de biens, assurance-vie).



La gestion d'actifs et banque privée enregistre un produit net bancaire stable à 1 342 millions d'euros, la progression de la banque privée +3,0 % portée par la hausse des commissions permet de couvrir le recul du produit net bancaire de la gestion d'actifs (-3,5 %).



La banque de financement affiche un produit net bancaire en baisse à 628 millions d'euros en raison de la baisse des taux courts impactant la marge d'intérêt.



Le produit net bancaire des activités de marché présente une forte évolution de +12,9 % tiré par les activités commerciales réalisant des opérations de marché au service de la clientèle entreprises et institutions financières.



Le total des produits généré par l'activité capital-investissement s'élève à 370 millions d'euros en légère croissance de +2,4 % par rapport à fin décembre 2024.





Frais de fonctionnement et résultat brut d’exploitation

Les frais de fonctionnement sont en hausse de +5,8 % pour s'établir à -6 629 millions d'euros au 31 décembre 2025, en lien avec la stratégie d'investissement dans l'humain, l'amélioration des outils technologiques et le développement en France et en Europe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Pour accompagner la croissance, les frais de personnel (54 % des frais de fonctionnement) progressent de +6,0 %. La croissance des charges d'exploitation de +4,8 % comprend les coûts d'investissement dans le cadre du plan stratégique 2024-2027.

L'effet de ciseaux est positif, le coefficient d'exploitation s'améliore de 0,2 pp à 50,5 %.

Le résultat brut d'exploitation est en hausse de +6,6 % à 6 508 millions d'euros.

Un coût du risque stabilisé

Au 31 décembre 2025, le coût du risque s'établit à -1 685 millions d'euros contre -1 807 millions d'euros.

Il se décompose en une dotation de -1 789 millions d'euros de coût du risque avéré (statut 3) et une reprise de 104 millions d'euros relative au coût du risque non avéré (provisionnement pour risques futurs) sur des créances saines (statuts 1 et 2).

Le coût du risque avéré augmente de +9,3 % à fin décembre 2025 impacté par le crédit à la consommation qui représente la majorité du coût du risque avéré (63 %). Il est en baisse sur les réseaux bancaires, qui représentent 28 % du coût du risque avéré (vs 36 % en décembre 2024). Les métiers spécialisés (6 % du coût du risque avéré) ont un faible niveau de coût du risque avéré à -111 millions d'euros.

Le coût du risque non avéré s'inscrit en reprise nette du fait d'ajustements de paramètres sur le modèle de provisionnement IFRS 9 hors de France. De plus, le modèle ayant atteint un niveau de fiabilité satisfaisant sur certaines typologies de clients (particuliers, professionnels et PME) en France, le stock de provisions post-modèle a été revu à la baisse (via des reprises). Il intègre néanmoins des dotations en lien avec le provisionnement statistique qui accompagne la croissance du portefeuille de crédits et des ajustements post-modèle prudents prenant en compte notamment les incertitudes macro-économiques et des risques sectoriels spécifiques.

Compte tenu de l'amélioration du coût du risque, le résultat d’exploitation est en hausse de 12,3 % sur un an à 4 823 millions d’euros.

Résultat avant impôt

Grâce à la progression des revenus, la maîtrise des frais de fonctionnement et la stabilisation des risques, le résultat avant impôt est en hausse de +10,9 % sur un an, à 4 811 millions d’euros

Résultat net

L'impôt sur les sociétés (-1 351 millions d'euros en 2025 contre -926 millions au premier décembre 2024) est impacté par la contribution exceptionnelle introduite par la loi de finances française 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 1 milliard d'euros en France. La Banque Fédérative du Crédit Mutuel, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, reste une banque et un employeur fortement ancré sur le territoire français. Le groupe est ainsi redevable de 220 millions d'euros de surtaxe au 31 décembre 2025.

Malgré la surtaxe, le résultat net affiche une hausse de +1,4 % à 3 461 milliards d’euros.

1.2. Structure financière

Les capitaux propres de la Banque Fédérative de Crédit Mutuel (BFCM) s’élèvent à 48,8 milliards d’euros à fin décembre 2025 contre 45,2 milliards d'euros en fin d'année 2024.



La BFCM est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour laquelle à fin 2025, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) estimé est de 19,7 %2.

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences de notation qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le groupe Crédit Mutuel :

Contrepartie LT/CT** Émetteur/Dette senior préférée LT Perspective Dette senior préférée CT Notation intrinsèque *** Date de la dernière publication Standard & Poor’s (1) AA-/A-1+ A+ Stable A-1 a 08/12/2025 Moody’s (2) Aa3/P-1 A1 Stable P-1 a3 18/12/2025 Fitch Ratings * (3) AA- AA- Négative F1+ a+ 22/12/2025

* La note Issuer Default Rating est stable à A+.

** Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty Rating chez Standard & Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

*** La notation intrinsèque correspond à la note Stand Alone Credit Profile (SACP) chez Standard & Poor’s, à la note Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) chez Moody’s et à la note Viability Rating chez Fitch.

(1) Standard & Poor’s : note groupe Crédit Mutuel.

(2) Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC.

Dans le détail des notations Moody's, certains instruments du groupe ont été dégradés le 17 décembre 2024, à savoir : le Counterparty Risk Rating (à Aa3), le Counterparty Risk Assessment (à Aa3(cr)), les dépôts junior (à A1) et la dette senior préférée (à A1).

(3) Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale (en tant qu'entité prépondérante du Groupe Crédit Mutuel).

L’année 2025 a été fortement marquée par les actions sur la notation souveraine de la France (perspective abaissée à « négative » le 24 octobre 2025 pour Moody’s et deux dégradations de la notation à A+/Stable le 12 septembre 2025 pour Fitch Ratings et le 17 octobre 2025 pour Standard & Poor's). Dans ce cadre, deux des agences ont confirmé en 2025 les notations externes et les perspectives stables attribuées à Crédit Mutuel Alliance Fédérale et au groupe Crédit Mutuel (le 18 décembre 2025 pour Moody’s, le 19 septembre 2025 et 8 décembre 2025 pour Standard & Poor's). Ceci reflète l’efficacité opérationnelle, la récurrence des résultats basée sur un modèle d'affaires diversifié, ainsi que la solidité des fondamentaux financiers. Fitch Ratings, quant à elle, a décidé le 4 décembre 2025 de confirmer les notations mais de réviser la perspective de « stable » à « négative ». Cela fait suite à la dégradation de la notation de l'environnement opérationnel des banques françaises de aa- à a+ ainsi qu’au durcissement des niveaux de performance attendus de la méthodologie Fitch Ratings pour conserver un même niveau de notation.

L'annonce de l'acquisition d’OLB (Oldenburgische Landesbank AG) le 20 mars 2025, a été favorablement accueillie par les trois agences de notation. L’opération a été clôturée le 2 janvier 2026 après obtention de toutes les autorisations nécessaires. Crédit Mutuel Alliance Fédérale dispose ainsi avec TARGOBANK, ACM Deutschland et OLB de tous les métiers de la banque universelle et de l’assurance en Allemagne. Cette opération renforcera encore la diversification de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec un impact en CET1, qui ne serait pas de nature à altérer l'appréciation par les agences des scores de capital de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ou du groupe Crédit Mutuel.

1.3. Résultats par métiers

Banque de détail

Le produit net bancaire de la banque de détail progresse de 7,4 % à 9,0 milliards d’euros. Les frais de fonctionnement s'élevant à -5,2 milliards d’euros évoluent moins rapidement que le produit net bancaire à +5,2 %. Le coût du risque recule à -1 605 millions d’euros. Cette évolution se caractérise par une hausse du risque avéré de +8,2 % à -1 678 millions et un risque non avéré en reprise de 74 millions d’euros.

La banque de détail affiche un résultat net en forte hausse (+19,0 %) à 1 519 millions d’euros.

Assurance

Le produit net assurance progresse de +7,5 % en lien avec la branche assurance de biens qui ressort en nette amélioration.

Les frais généraux sont de -158 millions d’euros, ils correspondent aux seuls frais non rattachables des contrats.

La contribution exceptionnelle introduite par la loi de finances 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises s’élève à près de 126 millions d'euros pour le Groupe des Assurances de Crédit Mutuel (GACM) et conduit à un résultat net contributif à 997 millions d’euros stable sur un an.

Gestion d’actifs et banque privée

Le produit net bancaire global des deux activités se stabilise à 1 342 millions d’euros,

La progression du produit net bancaire de la banque privée (+3,0 %) à 723 millions d’euros, grâce aux gains des commissions, compense le recul de la gestion d'actifs (-3,5 %) à 618 millions d’euros.

Les frais généraux sont stables à -944 millions d'euros et le coût du risque s'améliore avec une baisse de +64 millions d'euros sur la banque privée et gestion d'actifs.

Le résultat net atteint 298 millions d’euros en hausse de +22,5 % par rapport au 31 décembre 2024.

Banque de financement

Le produit net bancaire est en baisse de -8,7 %, à 628 millions d’euros, malgré la hausse des commissions (+11,6 %), impacté par la baisse du taux moyen de rémunération des crédits et des placements.

Le coût du risque s'améliore de -6,0 % à -78 millions d'euros.

Le résultat net s’inscrit donc en baisse à 281 millions d’euros en 2025, contre 396 millions d’euros en 2024.

Activités de marché

Les deux métiers investissement et commercial poursuivent leur croissance avec un produit net bancaire global en progression de +12,9 % à 593 millions d’euros. Les frais généraux sont en hausse de +8,4 %, à -295 millions d’euros.

Le résultat net ressort à 224 millions d’euros en progression de +16,5 %.

Capital-investissement

Le total des produits est en hausse de +2,4 % à 370 millions d'euros en 2025, composé au deux tiers de plus-values générées par le portefeuille et complété de revenus récurrents. La contribution au résultat net s’établit à 283 millions d’euros, un niveau proche de celui de 2024.

1.4. Chiffres clés

Banque Fédérative du Crédit Mutuel3

(en millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Structure financière et activité Total du bilan 741 473 734 840 Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 48 825 45 203 Crédits nets à la clientèle 352 115 342 285 Épargne totale 686 375 665 478 - dont dépôts de la clientèle 295 688 295 099 - dont épargne assurance 56 467 53 650 - dont épargne financière bancaire (gérée et conservée) 334 220 316 730 31/12/2025 31/12/2024 Chiffres clés Nombre de points de vente 2 051 2 123 Nombre de clients (en millions) 22,8 22,2 Ratios clés Coefficient d'exploitation (au 31/12/2025 vs 31/12/2024) 50,5 % 50,7 % Crédits / dépôts 119,1 % 116,0 % Ratio global de solvabilité2 (estimé pour 12/2025) 22,1 % 21,0 % Ratio CET12 (estimé pour 12/2025) 19,7 % 18,8 %

1.5 États financiers de

la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Bilan actif

(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Caisse, Banques centrales 73 812 86 190 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 36 975 39 653 Instruments dérivés de couverture 1 079 1 701 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 46 536 44 421 Titres au coût amorti 6 153 5 680 Prêts et créances sur les établissements de crédits et assimilés au coût amorti 62 360 61 897 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 352 115 342 285 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -400 209 Placements financiers des activités d’assurance 145 248 135 472 Contrats d’assurance émis – Actif 5 10 Contrats de réassurance détenus – Actif 245 284 Actifs d’impôts courants 1 214 1 002 Actifs d’impôts différés 787 1 005 Compte de régularisation et actifs divers 9 055 8 682 Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 Participations dans les entreprises mises en équivalence 951 911 Immeubles de placement 56 36 Immobilisations corporelles 2 558 2 606 Immobilisations incorporelles 480 483 Écarts d’acquisition 2 242 2 315 TOTAL DE L'ACTIF 741 473 734 840

Bilan passif

(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Banques centrales 12 18 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 21 686 26 643 Instruments dérivés de couverture 2 733 3 261 Dettes représentées par un titre au coût amorti 162 398 163 710 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 43 477 46 031 Dettes envers la clientèle au coût amorti 295 688 295 099 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -17 -15 Passifs d’impôts courants 375 450 Passifs d’impôts différés 610 481 Compte de régularisation et passifs divers 14 734 12 671 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 Contrats d’assurance émis – passif 134 535 125 195 Provisions 3 058 2 913 Dettes subordonnées au coût amorti 13 357 13 180 Capitaux propres totaux 48 825 45 203 Capitaux propres – Part du groupe 43 850 40 737 Capital et réserves liées 6 568 6 568 Réserves consolidées 33 788 30 959 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 434 195 Résultat de l’exercice 3 060 3 015 Capitaux propres – Intérêts minoritaires 4 976 4 466 TOTAL DU PASSIF 741 473 734 840

Au 31 décembre 2024, un reclassement de 2 030 millions de livres sterling (2 448 millions d'euros) a été effectué par le CIC Londres de la ligne "Dettes représentées par un titre au coût amorti" vers la ligne "Passifs financiers à la juste valeur par résultat".

Compte de résultat

(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Intérêts et produits assimilés 28 422 33 311 Intérêts et charges assimilées -21 403 -26 852 Commissions (produits) 4 894 4 771 Commissions (charges) -1 493 -1 435 Gains nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 856 911 Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 50 35 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation des actifs financiers au coût amorti 2 0 Produits des contrats d’assurance émis 7 905 7 498 Charges afférentes aux contrats d’assurance émis -6 504 -6 234 Produits et charges afférentes aux contrats de réassurance détenus -77 -74 Produits financiers ou charges financières des contrats d’assurance émis -6 757 -4 335 Produits financiers ou charges afférents à des contrats de réassurance détenus 6 7 Produits nets des placements financiers liés aux activités d’assurance 6 916 4 509 Produits des autres activités 1 189 850 Charges des autres activités -870 -591 Produit net bancaire 13 137 12 370 dont Produit net des activités d'assurance 1 488 1 370 Charges générales d’exploitation -6 258 -5 926 Dot/Rep sur amortissements et dépréciations des immos corporelles et incorporelles -372 -342 Résultat brut d’exploitation 6 508 6 103 Coût du risque de contrepartie -1 685 -1 807 Résultat d’exploitation 4 823 4 296 Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 60 56 Gains ou pertes sur autres actifs -1 -11 Variations de valeur des écarts d’acquisition -71 -2 Résultat avant impôt 4 811 4 338 Impôts sur les bénéfices -1 351 -926 Résultat net 3 461 3 412 Résultat – Intérêts minoritaires 401 397 RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 3 060 3 015

Au 31 décembre 2024, un reclassement d'une charge de 504 millions d'euros a été effectué de la ligne "Gains nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat" vers la ligne "Intérêts et charges assimilées"

1Comptes non audités, les procédures d’audit des comptes au 31 décembre 2025 menées par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 5 février 2026. L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2 Les métiers spécialisés regroupent la banque de financement, les activités de marché, le capital-investissement, la gestion d'actifs et banque privée.

3 Évolution des encours calculée sur 12 mois.

4 Ratio estimé au 31 décembre 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation. L'inclusion du résultat dans les fonds propres est soumise à l'approbation de la BCE.

2 Ratio estimé au 31 décembre 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation.

3 Chiffres consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK, Cofidis Group, informatique…

2 Estimé au 31 décembre 2025 pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

