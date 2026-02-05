CIC - Communiqué de presse des résultats annuels 2025

Communiqué de presse

Résultats au 31 décembre 2025

CIC réalise des résultats annuels 2025 très solides

avec un PNB et un résultat net en hausse



DES RÉSULTATS ÉLEVÉS QUI CONFIRMENT LES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 DU CIC :

Le produit net bancaire (PNB) atteint 6,8 milliards d’euros (+7,7 %).

Le résultat net progresse fortement à 1,9 milliard d’euros (+12,7 %). Hors surtaxe exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés (78 millions d’euros), le résultat net dépasse les 2,0 milliards d’euros.

Le coefficient d'exploitation est à 56,7 % traduisant une performance opérationnelle très élevée.

UNE BONNE PERFORMANCE DES ACTIVITÉS BANCAIRES :

Le produit net bancaire de la banque de détail affiche une croissance de +7,2 % , portée principalement par la dynamique des réseaux bancaires (+7,7 %) qui bénéficient de l’amélioration de la marge d’intérêt et de la reprise des demandes de crédits à l’habitat.

, portée principalement par la dynamique des réseaux bancaires (+7,7 %) qui bénéficient de l’amélioration de la marge d’intérêt et de la reprise des demandes de crédits à l’habitat. Les activités de marché enregistrent également une croissance importante avec un produit net bancaire en augmentation de +12,9 %.

Cette performance reflète l’engagement des 20 000 collaborateurs du CIC, mobilisés pour accompagner leurs 5,8 millions de clients — particuliers, professionnels, PME/ETI et grandes entreprises.

MAÎTRISE DES COÛTS ET INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES :

Les frais généraux sont maîtrisés à 3,8 milliards d’euros, en hausse limitée de +3,0 %. Ils progressent moins vite que le PNB (+7,7 %).

en hausse limitée de +3,0 %. Ils progressent moins vite que le PNB (+7,7 %). Ils reflètent les investissements continus du CIC : dans l’humain, avec un pacte social renforcé ; dans la technologie, afin de conserver son avance ; et dans son développement à l’international. Ils intègrent également la politique d’engagement à impact du CIC, à travers le Dividende sociétal, en cohérence avec son statut d’entreprise à mission.

GESTION RIGOUREUSE DES RISQUES :

Le coût du risque total est de 554 millions d’euros, en recul de -14,3 % par rapport à 2024. Cette baisse traduit la vigilance et la capacité d’anticipation des risques du réseau bancaire du CIC, de ses filiales et de ses métiers.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE RENFORCÉE :

CIC confirme sa solidité financière avec 22,5 milliards d’euros de capitaux propres au 31 décembre 2025 contre 21,1 milliards d’euros à fin décembre 2024.

Résultats au 31 décembre 20251 31/12/2025 31/12/2024 Évolution PRODUIT NET BANCAIRE en forte évolution 6 756 M€ 6 274 M€ +7,7 % dont banque de détail 4 183 M€ 3 903 M€ +7,2 % dont métiers spécialisés 2 439 M€ 2 449 M€ -0,4 % FRAIS GÉNÉRAUX maîtrisés -3 834 M€ -3 723 M€ +3,0 % COÛT DU RISQUE stabilisé -554 M€ -646 M€ -14,3 % RÉSULTAT AVANT IMPÔT en forte hausse 2 522 M€ 2 027 M€ +24,4 % RÉSULTAT NET pénalisé par la surtaxe 1 946 M€ 1 727 M€ +12,7 % dont surtaxe IS -78 M€ - -





UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE Crédits à la clientèle Dépôts de la clientèle Assurance2 Télésurveillance2 261,7 Md€ 229,5 Md€ 6,9 millions 133 000

1 Les procédures d'audit annuel des comptes au 31/12/2025 par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d'administration arrêtant les comptes s'est tenue le 4 février 2026.

