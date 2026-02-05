Accumulus Technologies obtient l’attestation de conformité SOC 2 Type 2, la certification HITRUST i1 et la certification ISO 27001 pour la plateforme Accumulus

SAN FRANCISCO, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies, l’un des principaux fournisseurs de technologies cloud dans le domaine des échanges réglementaires, a annoncé aujourd’hui avoir franchi trois étapes majeures en matière de sécurité pour sa plateforme Accumulus (« Plateforme ») : l’attestation de conformité SOC 2 Type 2, la certification HITRUST i1 et la certification ISO 27001. L’obtention de ces certifications souligne l’engagement continu d’Accumulus Technologies à mettre en place des pratiques rigoureuses en matière de sécurité de l’information, de gestion des risques et de protection des données.

« La sécurité et la confiance sont fondamentales pour atteindre notre objectif visant à accélérer la connectivité réglementaire mondiale », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus Technologies. « Ces trois certifications reconnues dans le secteur témoignent de la robustesse de nos contrôles et processus, et donnent à nos clients et partenaires la garantie que nous protégeons leurs données. »

L’attestation SOC 2 Type 2 et la certification ISO 27001 ont toutes deux été réalisées par l’auditeur indépendant A-LIGN, un partenaire de premier plan en matière de sécurité et de conformité auquel font confiance plus de 4 000 organisations mondiales. Ces différentes évaluations indépendantes prouvent aux clients qu’Accumulus Technologies a mis en place et garantit des contrôles efficaces pour protéger les données sensibles au fil du temps.

La certification HITRUST accordée à la Plateforme est le gage qu’Accumulus Technologies répond aux exigences définies par les principaux cadres réglementaires et de cybersécurité, confirmant ainsi la mise en place de contrôles rigoureux pour protéger les données sensibles et gérer efficacement les risques. S’appuyant sur le programme d’assurance d’HITRUST, cette avancée est le fruit de tests indépendants réalisés par des tiers, d’une assurance qualité centralisée et d’une certification validée par le moteur Cyber Threat-Adaptive d’HITRUST. Ces éléments assurent l’alignement continu avec les dernières informations sur les menaces et les normes en constante évolution du NIST, de l’ISO et de l’OWASP.

« L’obtention de la certification HITRUST témoigne de l’engagement d’Accumulus Technologies à gérer les risques liés à l’information et à protéger les données sensibles grâce à un processus de contrôle rigoureux et éprouvé », a déclaré Gregory Webb, PDG d’HITRUST. « Cet accomplissement reflète l’approche proactive de l’organisation en matière de cybersécurité et de fiabilité. »

Toutes ces avancées garantissent aux clients et partenaires que la sécurité de la Plateforme est fiable, ce qui favorise un climat de confiance, simplifie les évaluations des fournisseurs et facilite l’adoption à grande échelle.

À PROPOS D’ACCUMULUS TECHNOLOGIES

Accumulus Technologies est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la collaboration entre les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales afin d’accélérer le cycle de développement des médicaments, de la découverte à la mise à disposition sur le marché mondial. Née de l’association à but non lucratif Accumulus Synergy en 2025, notre plateforme SaaS sécurisée et spécialement conçue permet une collaboration en temps réel et un streaming continu de données afin de prendre des décisions plus rapidement, s’aligner à l’échelle mondiale et accélérer l’accès aux thérapies pour les patients du monde entier. Axée sur l’innovation, la confiance et l’impact, Accumulus Technologies connecte l’écosystème réglementaire mondial grâce à une solution unique et évolutive.

À PROPOS D’A-LIGN

A-LIGN est le principal fournisseur de programmes de conformité en matière de cybersécurité performants de haute qualité. Grâce à ses auditeurs expérimentés et à sa technologie de gestion des audits, A-LIGN offre une gamme de services complète et diversifiée, notamment en ce qui concerne les certifications SOC 2, ISO 27001, les programmes d’HITRUST, de FedRAMP et de PCI. A-LIGN est le premier organisme émetteur de certification SOC 2 et l’un des principaux évaluateurs d’HITRUST et de FedRAMP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur a-lign.com.

