アキュミュラス・テクノロジーズ、アキュミュラスプラットフォームでSOC 2 Type 2保証、HITRUST i1認証、ISO 27001認証を取得

サンフランシスコ, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 規制対応向けのクラウド技術を提供する主要企業であるアキュミュラス・テクノロジーズ (Accumulus Technologies) は、アキュミュラスプラットフォーム (以下「プラットフォーム」) において、SOC 2 Type 2保証、HITRUST i1認証、ISO 27001認証という3つの主要な第三者セキュリティ認証を取得したことを発表した。 今回の認証取得は、アキュミュラス・テクノロジーズが堅牢な情報セキュリティ、リスク管理、データ保護の実践に継続的に取り組んでいることを示すものです。

アキュミュラス・テクノロジーズのCEOであるフランシスコ・ノゲイラ (Francisco Nogueira) は次のように述べた。「セキュリティと信頼は、グローバルな規制上の接続性を加速するという当社の目標の基盤となるものである。」 「業界で認められたこれら3つの認証の取得は、当社の管理体制およびプロセスの強固さを示すとともに、当社が顧客およびパートナーのデータをどのように保護しているかについて、検証済みの保証を提供するものである。」

SOC 2 Type 2保証およびISO 27001認証はいずれも、4,000以上の世界中の組織から信頼されている主要なセキュリティおよびコンプライアンスパートナーである独立監査機関アライン (A-LIGN) によって実施された。 これらの独立した評価により、アキュミュラス・テクノロジーズが機密データを長期にわたり保護するための効果的な管理体制を構築・維持していることに、顧客は安心を得ることができる。

プラットフォームのHITRUST認証は、アキュミュラス・テクノロジーズが主要なサイバーセキュリティおよび規制フレームワークで定められた要件を満たしていることを示すものであり、機密データを保護し、リスクを効果的に管理するための強固な統制が整備されていることを確認するものである。 HITRUST保証プログラム (HITRUST Assurance Program) を基盤に実現したこの成果の背景には、独立した第三者による検証、一元化された品質保証に加え、HITRUSTのサイバー脅威適応型エンジン (Cyber Threat-Adaptive engine) による強力なサポートがあることを示す。 これらの要素により、NIST、ISO、OWASPにおける最新の脅威インテリジェンスや進化する基準との継続的な整合性が確保される。

HITRUSTのCEOであるグレゴリー・ウェッブ (Gregory Webb) は次のように述べた。「HITRUST認証の取得は、厳格かつ実証済みの保証プロセスを通じて、アキュミュラス・テクノロジーズが情報リスクを管理し、機密データを保護する取り組みを示すものである。」 「今回の成果は、同社のサイバーセキュリティおよび信頼に対する積極的な姿勢を示すものである。」

これらの一連の成果は、プラットフォームのセキュリティ態勢に対する確かな保証を顧客やパートナーに提供し、信頼性の強化、ベンダー審査の効率化、そして大規模導入への信頼を後押しするものである。

アキュミラス・テクノロジーズについて

アキュミラス・テクノロジーズは、創薬からグローバルな医薬品提供までの医薬品開発ライフサイクルを加速するために、ライフサイエンス関連組織と各国規制当局の連携を再構築するクラウドテクノロジーのリーディングプロバイダーである。 2025年に非営利団体アキュミラス・シナジー (Accumulus Synergy) からスピンアウトした、同社の安全で目的特化型のSaaSプラットフォームは、リアルタイムでの協業と継続的なデータストリーミングを可能にし、迅速な意思決定、グローバルでの整合性、そして世界中の患者への治療アクセスの加速を実現するものである。 イノベーション、信頼、インパクトを重視するアキュミュラス・テクノロジーズは、スケーラブルな単一ソリューションを通じて、世界の規制エコシステムをつないでいることを示す。

アラインについて

アラインは、高品質で効率的なサイバーセキュリティコンプライアンスプログラムの主要プロバイダーである。 経験豊富な監査人と監査管理技術を結集し、SOC 2、ISO 27001、HITRUST、FedRAMP、PCIをはじめとする極めて広範かつ充実したサービスを提供するものである。 アラインはSOC 2の保証報告書発行で業界首位であるとともに、HITRUSTおよびFedRAMP評価機関としても主導的立場にあることを示す。 詳しくは、a-lign.comを参照すること。

報道関係者向け問い合わせ先：

アリソン・マリ (Allison Mari)

media@accumulustech.com

540-907-6053