Black Castle Capital Partners gana el premio a la Mejor Empresa de Capital Riesgo y Capital de Inversión de 2026

LONDRES, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La consultora londinense Black Castle Capital Partners ha sido galardonada con el premio Global 100 – 2026 a la mejor empresa de capital riesgo y capital de inversión del año en el Reino Unido, como reconocimiento a sus conocimientos especializados a la hora de orientar a las empresas en la captación de capitales rentable y eficiente.

Black Castle Capital Partners es una empresa especializada en presentar oportunidades de negocio en capital de inversión, capital riesgo y sector inmobiliario. La estructura eficiente y dinámica de la empresa le permite combinar la disciplina del ámbito institucional con un enfoque práctico y personalizado, proporcionando a los clientes el asesoramiento necesario para obtener la ventaja estratégica indispensable para afrontar complejos procesos de captación de capitales. Su labor engloba la preparación de documentos, la instalación de salas de datos y la organización de reuniones introductorias específicas, con el fin de prestar apoyo a los clientes desde la preparación inicial de la captación de capitales hasta el cierre satisfactorio de la operación.

La filosofía de la empresa se centra en una asignación disciplinada del capital, un amplio conocimiento del sector y la estrecha colaboración con los fundadores y socios, aspectos que permiten a la empresa identificar y aprovechar de forma responsable oportunidades de elevada rentabilidad. En diciembre de 2025, la empresa participó en la Cumbre Alea Global Family Office celebrada en Oriente Medio, donde se reunió con empresas internacionales de gestión de patrimonios para hablar sobre las tendencias del capital de inversión, la gobernanza y la creación de valor a largo plazo.

La empresa representa a proyectos con un gran potencial, como Kabuni, una plataforma de entrenamiento deportivo basada en inteligencia artificial que destaca por una innovación escalable y unos sólidos principios económicos, lo que refleja su interés por ayudar a las empresas con potencial de crecimiento a largo plazo, al tiempo que se beneficia de las ventajas fiscales que ofrece el programa gubernamental Enterprise Investment Scheme, conocido generalmente como EIS.

Comunicado del consejero delegado

«Recibir este premio reafirma el valor de nuestro modelo exclusivo y nuestro compromiso de generar un impacto a largo plazo para los fundadores, inversores y socios con los que trabajamos», ha declarado Richard Díaz, consejero delegado y fundador de Black Castle Capital Partners. «Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer oportunidades específicas y de alta calidad, y mantener una estrecha colaboración con los clientes a lo largo de todo el proceso».

Acerca de Black Castle Capital Partners

Black Castle Capital Partners es una consultora con sede en Londres especializada en presentar oportunidades de negocio y asesoramiento personalizados en capital de inversión, capital riesgo y sector inmobiliario. Fundada en 2017 por su consejero delegado y fundador, Richard Díaz, la empresa asesora a emprendedores y empresas en fase de crecimiento con estrategias personalizadas, facilitando el contacto con inversores y ofreciendo apoyo práctico a lo largo de procesos complejos. La empresa, que cuenta con clientes tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa, es conocida por su dinamismo, discreción y filosofía de colaboración a largo plazo.