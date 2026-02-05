Black Castle Capital Partners remporte le prix du meilleur fonds de capital-risque et de capital-investissement de lʼannée 2026

LONDRES, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le cabinet de conseil londonien Black Castle Capital Partners a reçu le prix Global 100 – 2026 de la meilleure société de capital-risque et de capital-investissement de lʼannée au Royaume-Uni, saluant son expertise dans lʼaccompagnement des entreprises vers des processus de levées de fonds fructueux et efficients.

Black Castle Capital Partners est spécialisé dans des services dʼintroduction sur mesure dans les domaines du capital-investissement, du capital-risque et de lʼimmobilier. La structure légère et agile du cabinet lui permet dʼallier la rigueur institutionnelle à une approche pratique et personnalisée, offrant à ses clients lʼaccompagnement nécessaire pour bénéficier de lʼavantage stratégique indispensable pour réaliser des cycles de financement complexes. Ses interventions couvrent la préparation des documents, la mise en place dʼune data room et lʼorganisation de réunions de présentation ciblées, afin dʼaccompagner les clients depuis les premières étapes de la levée de fonds jusquʼà sa clôture réussie.

La philosophie du cabinet repose sur lʼallocation rigoureuse du capital, sur une connaissance approfondie du secteur et sur une forte adhésion aux valeurs des fondateurs et des partenaires. Autant dʼéléments qui permettent au cabinet dʼidentifier et de soutenir de manière responsable des opportunités dotées de la plus grande qualité. En décembre 2025, le cabinet est intervenu lors du sommet Alea Global Family Office Summit au Moyen-Orient, échangeant avec des family offices internationaux sur les tendances en matière de capital privé, de gouvernance et de création de valeur à long terme.

Le cabinet accompagne des entreprises prometteuses telles que Kabuni, une plateforme dʼentraînement sportif basée sur lʼIA, qui fait preuve dʼune innovation évolutive et de solides fondamentaux de marché. Cela reflète lʼorientation du cabinet vers lʼaccompagnement dʼentreprises à fort potentiel de croissance à long terme tout en leur permettant de bénéficier des avantage fiscaux de lʼEIS, pour Enterprise Investment Scheme, dispositif fiscal mis en place par le gouvernement britannique.

Déclaration du PDG

Richard Diaz, PDG et Fondateur de Black Castle Capital Partners a déclaré : « Être reconnu par ce prix souligne la valeur de notre modèle et notre engagement à générer un impact à long terme pour les fondateurs, les investisseurs et les partenaires avec lesquels nous travaillons ». Il a ajouté : « Notre détermination reste inchangée afin dʼoffrir des opportunités sélectives de grande qualité et de travailler en étroite collaboration avec nos clients tout au long de leur parcours ».

À propos de Black Castle Capital Partners

Black Castle Capital Partners est un cabinet de conseil londonien offrant des service dʼintroduction et dʼaccompagnement sur mesure dans les domaines du capital-investissement, du capital-risque et de lʼimmobilier. Fondé en 2017 par Richard Diaz, PDG et Fondateur, le cabinet accompagne les entrepreneurs et les entreprises en phase de croissance en leur proposant des stratégies sur mesure, un accès aux investisseurs et un soutien pratique tout au long de processus complexes. Fort de ses clients implantés au Royaume-Uni et à travers lʼEurope, le cabinet est réputé pour son agilité, sa discrétion et son éthique de partenariat à long terme.