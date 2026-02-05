LONDRA, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Castle Capital Partners, società di consulenza con sede a Londra, è stata insignita del premio Global 100 – 2026 come “Best Venture Capital & Private Equity Business of the Year” del Regno Unito, un riconoscimento della sua competenza di alto profilo nel guidare le aziende attraverso processi di raccolta fondi efficaci e di successo.

Black Castle Capital Partners è specializzata in servizi di introduzione personalizzati nei settori Private Equity, Venture Capital e Immobiliare. Grazie alla sua una struttura snella e agile, la società riesce ad abbinare a una disciplina di livello istituzionale un approccio esclusivo e diretto, aiutando i clienti ad acquisire il vantaggio strategico necessario per affrontare le complesse fasi della raccolta fondi. La sua attività spazia dalla preparazione dei documenti fino alla configurazione della data room e all'organizzazione di incontri di introduzione mirati, affiancando i clienti dall'avvio del processo di raccolta fondi fino alla sua positiva conclusione.

La filosofia dell'azienda si basa su una disciplinata allocazione del capitale, sulla profonda conoscenza del settore e su uno stretto allineamento con fondatori e partner, componenti che posizionano la società per individuare e cogliere responsabilmente le opportunità di alta qualità. Nel dicembre 2025 la società ha partecipato all'Alea Global Family Office Summit in Medio Oriente, dove insieme a vari family office internazionali ha esaminato a fondo temi quali tendenze dei capitali privati, governance e creazione di valore a lungo termine.

Black Castle Capital Partners rappresenta aziende promettenti come Kabuni, una piattaforma di coaching sportivo basato sull'IA che sta dimostrando un'innovazione scalabile e solidi fondamentali di mercato, a conferma della sua focalizzazione sull'offerta di sostegno a società con un potenziale di crescita a lungo termine e che beneficiano degli incentivi fiscali previsti dal piano governativo Enterprise Investment Scheme, comunemente noto come EIS.

Dichiarazione del CEO

“Questo premio sottolinea il valore del nostro modello boutique e il nostro impegno per la creazione di un impatto a lungo termine per i fondatori, gli investitori e i partner con cui collaboriamo”, ha dichiarato Richard Diaz, CEO e Fondatore di Black Castle Capital Partners. “Continuiamo a dedicarci al perseguimento di opportunità selettive e di alta qualità e ad affiancare i clienti durante tutto il loro percorso.”

Black Castle Capital Partners è una società di consulenza con sede a Londra che offre servizi di introduzione e supporto personalizzati nei settori Private Equity, Venture Capital e Immobiliare. Costituita nel 2017 dal CEO e Fondatore Richard Diaz, la società assiste gli imprenditori e le aziende in fase di crescita con strategie personalizzate, accesso degli investitori e sostegno diretto durante processi complessi. Con clienti nel Regno Unito e in Europa, la società è rinomata per la sua agilità, discrezione ed etica della partnership di lungo termine.