Black Castle Capital Partners wint Best Venture Capital & Private Equity Business of the Year 2026

LONDEN, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het in Londen gevestigde adviesbureau Black Castle Capital Partners heeft de Global 100 – 2026 award voor Best Venture Capital & Private Equity Business of the Year in het Verenigd Koninkrijk gewonnen, een erkenning van zijn expertise in het begeleiden van bedrijven bij succesvolle, efficiënte fondsenwervingsprocessen.

Black Castle Capital Partners is gespecialiseerd in introductiediensten op maat op het gebied van private equity, durfkapitaal en onroerend goed. Dankzij de gestroomlijnde, soepele structuur kan de firma discipline van institutioneel niveau combineren met een praktische aanpak op maat. Zo biedt het klanten een noodzakelijk strategisch voordeel om complexe financieringsrondes succesvol te doorlopen. Het werk omvat de voorbereiding van documenten, dataroom-instelling en de facilitering van gerichte introductievergaderingen. Het ondersteunt klanten van de aanvankelijke voorbereiding voor fondsenwerving tot een succesvolle afronding.

De filosofie van het bedrijf draait om de gedisciplineerde toewijzing van kapitaal, diepgaand inzicht in de sector en sterke overeenstemming met oprichters en partners. Dankzij deze elementen kan de firma op verantwoorde wijze hoogwaardige kansen herkennen en ondersteunen. In december 2025 presenteerde de firma op de Alea Global Family Office Summit in het Midden-Oosten en sprak deze met internationale family offices over trends in privékapitaal, beheer en waardecreatie op lange termijn.

Het bedrijf vertegenwoordigt veelbelovende ondernemingen zoals Kabuni, een AI-sportcoachingplatform met schaalbare innovatie en sterke marktfundamentals. Dit weerspiegelt de focus van het bedrijf om ondernemingen met potentieel voor langetermijngroei te helpen en tegelijkertijd te profiteren van de belastingvoordelen die worden toegekend in het kader van het Enterprise Investment Scheme (EIS) van de Britse overheid.

Citaat van de CEO

"Deze award benadrukt de waarde van ons boetiekmodel en ons streven naar een langdurige impact voor de oprichters, investeerders en partners waarmee we samenwerken", aldus Richard Diaz, CEO en oprichter van Black Castle Capital Partners. “We blijven ernaar streven om selecte, hoogwaardige kansen te bieden en tijdens het volledige traject nauw met onze klanten samen te werken.”

Over Black Castle Capital Partners

Black Castle Capital Partners is een in Londen gevestigd adviesbureau dat introducties en ondersteuning op maat biedt op het gebied van private equity, durfkapitaal en onroerend goed. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door CEO en oprichter Richard Diaz en helpt ondernemers en bedrijven in de groeifase met strategieën op maat, toegang tot investeerders en praktische ondersteuning tijdens complexe processen. Met klanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa staat het bedrijf bekend om zijn flexibiliteit, discretie en ethos in langdurige partnerschappen.



