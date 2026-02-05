5. februar 2026

Meddelelse nr. 1

BioPorto leverer foreløbige, ureviderede finansielle tal for 2025, finansiel guidance for 2026 og en forretningsopdatering

KØBENHAVN, DANMARK, 5. februar, 2026, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S CVR-nr. 17500317 (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), annoncerede i dag foreløbige, ureviderede finansielle tal for 2025, finansiel guidance for 2026 og en forretningsopdatering.

Et stærkt kvartal til årets afslutning - Foreløbige finansielle tal for fjerde kvartal 2025 og regnskabsåret 2025

I fjerde kvartal 2025 udgjorde BioPortos omsætning 11,6 mio. kr., svarende til en stigning på 47 % i forhold til året før og en stigning på 52% ved konstante valutakurser. Den meget stærke vækst blev primært drevet af NGAL (Research Use Only (RUO)) i USA og salg via strategiske distributører. Salg via strategiske distributører kan være ujævn, og det er stadig for tidligt at antage en stabil kvartalsvis rytme af denne indtægtsstrøm.

Omsætningen for regnskabsåret 2025 udgjorde 40,3 mio. kr. sammenlignet med 36,2 mio. kr. året før, hvilket svarer til en omsætningsvækst på 11% og ved konstant valutakurs en vækst på 13%. Væksten blev stærkt drevet af NGAL RUO i USA, som voksede med 25% til 18,4 mio. kr. og 29% ved konstante valutakurser. Derudover bidrog indtægterne fra strategiske distributører af NGAL med yderligere 4,3 mio. kr. Den samlede andel af NGAL af den samlede omsætning udgjorde 70%. Den foreløbige omsætning for regnskabsåret 2025 ligger inden for den senest offentliggjorte guidance på 40-45 millioner DKK.

Det justerede EBITDA-tab for helår 2025 forventes at ende på ca. 77 mio. kr. og inden for den senest offentliggjorte guidance på et tab på 75-80 mio. kr.

Pr. 31. december 2025 udgjorde selskabets likvide beholdning ca. 55 mio. kr. sammenlignet med 59,7 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Foreløbige tal for 2025:

(Mio. kr.) 4. kvt. 2025 4. kvt. 2024 Ændring (Pct.) Helår 2025 Helår 2024 Ændring (Pct.) Seneste Guidance Samlet Omsætning 11,6 7,9 47% 40,3 36,2 11% 40-45 Samlet NGAL Omsætning 8,9 4,8 88% 28,2 23,1 22% N/A NGAL Omsætning USA (RUO) 4,9 3,5 39% 18,4 14,7 25% N/A Justeret EBITDA-tab App. 13,7 19,4 -29% App. 77,0 70,6 8% 75-80

Carsten Buhl, CEO for BioPorto, kommenterer: "Jeg er tilfreds med, at de foreløbige resultater for 2025 lever op til vores seneste guidance. Vi fortsætter med at eksekvere på vores "Forward"-strategi og vokser NGAL-forretningen. Vi oplevede en meget stærk toplinjevækst i NGAL i fjerde kvartal af 2025, hvilket blev hjulpet af en større ordre fra vores strategiske distributør, samtidig med at vi viste meget stærk vækst i USA fra RUO (Research Use Only)."

Ovenstående tal er foreløbige og ikke reviderede.

BioPorto forventes at offentliggøre sin årsrapport for 2025 den 26. marts 2026.

Guidance for 2026

For 2026 forventes den samlede NGAL-omsætning at vokse med 20-50% og nå 33-42 mio. kr. Desuden vil vi arbejde mod at få +60 aktive hospitaler i USA i 2026 jf. vores ”Forward”-strategiplan. Væksten vil blive drevet af øget salg af ProNephro AKI (NGAL) RUO i USA.

For den samlede omsætning forventer BioPorto en omsætning på 48-58 mio. kr., svarende til en vækst på 20-45%. Årets omsætning forventes at være back-end loaded efterhånden som det forventede antal aktive hospitaler gradvist stiger.

Det justerede EBITDA-tab for 2026 forventes at ligge i intervallet 50-60 mio. kr., hvilket svarer til et fald i EBITDA-tabet på mellem 22-35%. Den forventede forbedring i justeret EBITDA skyldes højere omsætning og reduktion i den samlede omkostningsbase sammenlignet med året før, herunder en forventning om, at valideringsstudiet vil fortsætte gennem 2026 og ind i første halvdel af 2027 som tidligere annonceret.

Guidance for 2026:

(Mio. kr.) Helår 2026 Ændring (Pct) Samlet omsætning 48-58 20-45% Samlet NGAL Omsætning 33-42 20-50% Justeret EBITDA-tab 50-60 (22-35)%

Aspirationerne for 2028 forbliver uændrede med et omsætningsmål i regnskabsåret 2028 mellem 150-200 mio. kr. og en justeret EBITDA-margin på mindst 15%. Desuden forbliver forventningen til pengestrømmen uændret, da selskabet forventer, at pengestrømmen vil blive positiv i anden halvdel af 2027. Den nuværende likvide beholdning forventes fortsat at dække de forventede udgifter i gennem 2026. Selskabets udvalg af fremtidige finansieringsmuligheder fortsætter med at blive modnet for at sikre finansiering for 2027 i form af potentielle frasalg af ikke-kerneaktiver suppleret med kreditfaciliteter og andre finansieringsløsninger.

Guidance for 2026 er baseret på en DKK/USD-kurs på 6,35.

Forretningsopdatering – Fortsat eksekvering på "Forward"-strategien

Den 4. november 2025 præsenterede BioPorto en opdateret plan "Forward" med den strategiske retning mod 2028. For 2026 er fokus på at opbygge markedsadoption for BioPortos NGAL-test, hvilket betyder:

Fortsat markedsadoption i USA – for 2025 er fundamentet for en bredere og øget markedsadoption lagt. Vi har set gode fremskridt med at fremme NGAL til RUO. BioPortos strategiske segmentering og fokus på børnehospitaler fortsatte med at vise værdi i 2025. Adoption hos de amerikanske hospitaler vokser kvartal efter kvartal. Ved udgangen af 2025 var der 44 aktive hospitaler baseret på RUO, 8 flere end ved udgangen af 2024. Dette danner basis for et mål om +60 aktive hospitaler i USA inden udgangen af 2026.





– for 2025 er fundamentet for en bredere og øget markedsadoption lagt. Vi har set gode fremskridt med at fremme NGAL til RUO. BioPortos strategiske segmentering og fokus på børnehospitaler fortsatte med at vise værdi i 2025. Adoption hos de amerikanske hospitaler vokser kvartal efter kvartal. Ved udgangen af 2025 var der 44 aktive hospitaler baseret på RUO, 8 flere end ved udgangen af 2024. Dette danner basis for et mål om +60 aktive hospitaler i USA inden udgangen af 2026. Forberedelse til den kliniske valideringsundersøgelse for voksne – BioPorto er i øjeblikket i den afsluttende fase med låsning af databasen som en del af cut-off-studiet for voksne. Efter låsning af databasen i første kvartal 2026 vil virksomheden gennemføre de dybdegående dataanalyser, der er nødvendige for at designe valideringsstudiet. Inden studiestart vil virksomheden indsende en forberedende submission til Food and Drug Administration (FDA) i USA, hvilket udgør den næste kritiske milepæl og forventes i slutningen af første kvartal 2026. Valideringsstudiet forventes i øjeblikket at være tilsvarende i omfang og størrelse som cut-off-studiet, og derfor forventes den endelige regulatoriske indsendelse ved udgangen af første halvår 2027.





Carsten Buhl, CEO for BioPorto, udtaler: "Vores Forward-plan sætter retningen for hele virksomheden og indeholder de vigtigste elementer til at drive både kort- og langsigtet vækst for BioPorto. Når vi går ind i 2026, har vi flere milepæle relateret til kommerciel fremdrift samt vores voksenstudie. Vi ser frem til at dele den kommercielle fremgang i vores kvartalsvise rapportering samt vores milepæle relateret til voksenstudiet. Helt sikkert, et interessant år forude, og jeg ser virkelig frem til at bringe NGAL ud til mange flere hospitaler og patienter!"

I forlængelse af offentliggørelsen af ovenstående meddelelse vil Selskabet afholde en online investorpræsentation den 6. februar 2026 kl. 14:00 via HC Andersen Capital. Investorer, som ønsker at deltage på webcasten, kan registrere sig på: https://hca.videosync.fi/2026-02-06-investor-prsentation/register.

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 2551 8724

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig

sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

