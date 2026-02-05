Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345
|
Date
| Nombre total
d’actions
composant le capital social
| Nombre total
de droits de vote
| 31/01/2026
| 274.852.082
|
Total brut des droits de vote :
274.852.082
|
Total net* des droits de vote :
274.792.237
*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote
