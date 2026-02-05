Saputo annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 clos le 31 décembre 2025

MONTRÉAL, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a divulgué aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2026, clos le 31 décembre 2025. À moins d’avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action, et sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

« Nos résultats du troisième trimestre mettent en lumière l'élan soutenu qui s'installe dans l’ensemble de notre plateforme mondiale », a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction. « Une exécution commerciale solide et des gains d’efficience en continu attribuables à notre réseau modernisé ont permis une forte génération de trésorerie, tandis que la gestion rigoureuse des coûts et un modèle d’exploitation plus résilient ont soutenu un accroissement significatif des marges. Grâce à ces facteurs, jumelés à la croissance de la demande pour les produits laitiers à haute teneur en protéines et à la force de nos marques reconnues, nous entamons le dernier trimestre de l’exercice sur des bases solides afin de poursuivre notre stratégie et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

(non audité) Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Produits 4 888 4 994 14 240 14 308 BAIIA ajusté1 492 417 1 368 1 189 Marge du BAIIA ajusté1 10,1 % 8,4 % 9,6 % 8,3 % Bénéfice net 220 (518 ) 570 (250 ) Bénéfice net par action (BPA) De base 0,54 (1,22 ) 1,38 (0,59 ) Dilué 0,53 (1,22 ) 1,38 (0,59 ) Bénéfice net ajusté1 235 167 617 491 BPA ajusté1 De base 0,57 0,39 1,50 1,16 Dilué 0,57 0,39 1,49 1,16 Entrées de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 401 382 1 090 735 Dépenses d’investissement 82 82 231 271



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

La solide performance de tous nos secteurs au troisième trimestre s’est traduite par une hausse de 18,0 % du BAIIA ajusté1. Nous avons dégagé une croissance organique des volumes de ventes, tout en renforçant nos marges et la génération de trésorerie. Nous avons tiré parti de notre dynamisme commercial, des améliorations opérationnelles et des mesures soutenues d’optimisation des coûts, tout en poursuivant le regroupement stratégique de notre réseau.

Les produits se sont établis à 4,888 milliards de dollars, en baisse de 106 millions de dollars, ou 2,1 %, en raison de la baisse des prix du marché des produits laitiers aux États-Unis3. Toutefois, les produits au troisième trimestre reflètent la hausse des volumes de ventes dans l'ensemble des secteurs et l'augmentation des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 492 millions de dollars, en hausse de 75 millions de dollars, ou 18,0 %, avec une marge du BAIIA ajusté 1 de 10,1 %, comparativement à 8,4 %.



Les initiatives commerciales et l’exécution rigoureuse des commandes des clients ont soutenu l’augmentation des volumes de ventes et la combinaison de produits avantageuse, sous l'effet de la croissance dans les catégories des fromages et des produits à valeur ajoutée; Des améliorations opérationnelles, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récents investissements et la gestion proactive des coûts ont contribué à la croissance des marges; Sur nos marchés d’exportation, la relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats; Sur nos marchés nationaux, la hausse des prix de vente appliquée aux principales catégories de produits afin d’atténuer les pressions inflationnistes a préservé les marges; Poursuite des mesures d’optimisation des coûts à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration; Conjoncture défavorable du marché des produits laitiers aux États-Unis 3 par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent; Investissements stratégiques en publicité et en promotions pour soutenir la croissance commerciale.

s’est chiffré à 492 millions de dollars, en hausse de 75 millions de dollars, ou 18,0 %, avec une marge du BAIIA ajusté de 10,1 %, comparativement à 8,4 %.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.





Le bénéfice net a totalisé 220 millions de dollars, ou 0,54 $ par action (de base) et 0,53 $ par action (dilué), en hausse de 738 millions de dollars. L’augmentation du bénéfice net s’explique principalement par l'absence au trimestre à l'étude de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisation corporelles sans effet sur la trésorerie de 684 millions de dollars (674 millions de dollars après impôt) comptabilisée dans la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) au troisième trimestre de l’exercice précédent, par la hausse du BAIIA ajusté1 et par la baisse des charges financières et des amortissements. L’augmentation du BPA reflète également une réduction du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation découlant des rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le bénéfice net ajusté 1 a totalisé 235 millions de dollars, ou 0,57 $ par action 1 (de base et dilué), en hausse de 68 millions de dollars, ou 0,18 $ par action. L'augmentation du BPA ajusté 1 est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.





a totalisé 235 millions de dollars, ou 0,57 $ par action (de base et dilué), en hausse de 68 millions de dollars, ou 0,18 $ par action. L'augmentation du BPA ajusté est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net et reflète la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation attribuable aux rachats d’actions aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation des neuf premiers mois de l'exercice 2026 ont totalisé 1,090 milliard de dollars, en hausse de 355 millions de dollars, ou 48,3 %. La hausse est attribuable essentiellement à une utilisation moindre du fonds de roulement et à une augmentation du BAIIA ajusté 1 .





. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, la Société a retourné du capital aux actionnaires au moyen du rachat d'environ 12,6 millions d'actions ordinaires, pour un prix total d'achat de 403 millions de dollars et du versement de dividendes totalisant 243 millions de dollars.





Les dépenses d'investissement des neuf premiers mois de l'exercice 2026 ont totalisé 231 millions de dollars et le solde de la trésorerie d’exploitation a été affecté principalement à la réduction de la dette nette2.





ÉVÉNEMENTS CLÉS

Le conseil d’administration a approuvé un dividende de 0,20 $ l’action payable le 13 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 3 mars 2026.





Le 19 novembre 2025, nous avons renouvelé notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter jusqu'à 5 % de nos actions ordinaires émises et en circulation, laquelle offre se terminera au plus tard le 18 novembre 2026. Cette offre publique de rachat reflète notre engagement continu de retourner du capital à nos actionnaires, tout en conservant la souplesse nécessaire pour affecter du capital aux occasions de croissance.





En décembre 2025, nous avons fermé de façon permanente notre installation de Green Bay, au Wisconsin, dans le cadre des activités de consolidation liées à nos initiatives d’optimisation du réseau annoncées précédemment dans notre Secteur USA.





1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion.



Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'exercice 2026.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur www.saputo.com ou par l'entremise de Facebook , Instagram et LinkedIn .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 5 juin 2025, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca .

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la disponibilité et les variations de prix du lait et des autres ingrédients laitiers, notre capacité à transférer les augmentations du coût des intrants, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d’approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix des produits laitiers dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux; les incertitudes économiques et géopolitiques; les changements apportés aux accords et politiques commerciaux internationaux, y compris ceux qui pourraient résulter des tarifs douaniers, des quotas, des barrières commerciales et d'autres restrictions similaires; l’évolution réelle ou perçue de la conjoncture économique ou de ralentissements économiques ou de récessions; l’évolution des tendances de consommation; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’environnement hautement concurrentiel dans notre secteur d’activité; le regroupement de la clientèle; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d’affaires; les changements apportés aux mesures de protection tarifaire des produits laitiers ou le retrait de celles-ci; l’interruption imprévue des activités; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; les menaces touchant la santé publique; l’incapacité de mettre en œuvre notre stratégie de croissance comme prévu ou d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l’incapacité d’effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; les variations des taux d’intérêt et l’accès aux marchés des capitaux et du crédit. Il pourrait y avoir d'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle, ou que nous jugeons négligeables, qui pourraient néanmoins nuire à nos activités, à notre situation financière, à notre situation de trésorerie, à nos résultats ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités; les politiques en matière de commerce international; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité; nos coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en œuvre réussie de notre stratégie de croissance; notre capacité à mettre en œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre dépendance à l'égard de tierces parties; notre capacité à réaliser des gains d’efficience et l’optimisation des coûts découlant des initiatives stratégiques; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits d'exploitation dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; les niveaux de l’offre et de la demande sur le marché pour nos produits; nos coûts liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. Nos objectifs et nos aspirations en matière de performance financière reposent sur des hypothèses qui portent entre autres sur ce qui suit : l'absence de détérioration importante de la conjoncture macroéconomique; les tarifs douaniers, les quotas, les barrières commerciales et autres restrictions similaires; notre capacité d'atténuer la pression de l'inflation sur les coûts; les marchés des ingrédients, les prix des marchandises, les taux de change; la conjoncture du marché de la main-d’œuvre; l'incidence de l'élasticité des prix; notre aptitude à accroître la capacité de production et la productivité de nos installations; l'efficacité de notre réseau et les initiatives d'optimisation des coûts; et la croissance de la demande visant nos produits. Notre capacité à réaliser nos engagements et à atteindre nos cibles et nos buts en matière d’environnement (collectivement, nos « cibles environnementales ») dépend, entre autres, du développement, de l'efficacité et du coût des solutions pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière; de la capacité de la Société et de notre secteur d'activité à élaborer des modèles incitatifs durables pour réduire les émissions; de la disponibilité et notre capacité à accéder aux technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos cibles environnementales moyennant des coûts raisonnables et soutenables; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité, à des coûts soutenables, des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; de la réglementation environnementale et de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs et de nos efforts de promotion du développement durable.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

ANALYSE PAR SECTEUR D'EXPLOITATION

SECTEUR CANADA (en millions de dollars CAD) Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Produits 1 416 1 359 4 110 3 906 BAIIA ajusté 189 175 538 490 Marge du BAIIA ajusté 13,3 % 12,9 % 13,1 % 12,5 % Amortissements 29 30 86 88



Produits

Les produits du troisième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 1,416 milliard de dollars, en hausse de 57 millions de dollars, ou 4,2 %, comparativement à 1,359 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, les produits ont totalisé 4,110 milliards de dollars, en hausse de 204 millions de dollars, ou 5,2 %, comparativement à 3,906 milliards de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les produits ont augmenté en raison de la hausse des volumes de ventes dans nos segments de détail, des services alimentaires et industriel. Nous avons tiré parti de l'accroissement des volumes de ventes de nos catégories du fromage, du lait et des aliments laitiers, de même que d’une combinaison de produits favorable. L'augmentation des volumes de ventes de beurre et de fromages de consommation courante de même que la croissance du lait à valeur ajoutée et des produits de culture bactérienne, du fait de la demande élevée des consommateurs pour des produits à haute teneur en protéines, ont eu une incidence favorable sur les produits.

La hausse des produits au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026 s’explique également par l’augmentation des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse des coûts de la matière première, le lait.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 189 millions de dollars, en hausse de 14 millions de dollars, ou 8,0 %, comparativement à 175 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 13,3 %, en hausse par rapport à 12,9 %.

Le BAIIA ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2026 a totalisé 538 millions de dollars, en hausse de 48 millions de dollars, ou 9,8 %, comparativement à 490 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 13,1 %, en hausse par rapport à 12,5 %.

Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les initiatives commerciales et l'exécution rigoureuse des commandes des clients ont contribué à la hausse des volumes de ventes et à la combinaison de produits favorable. De plus, la hausse des prix, comme il est décrit ci-dessus, a eu une incidence positive sur les résultats.

La croissance du BAIIA ajusté est attribuable aux gains d’efficacité en matière de fabrication découlant de nos dépenses d'investissement dans l'automatisation et l'efficience de nos capacités de production.

Nous avons encouru des hausses salariales et de la rémunération, qui ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026.

Autres éléments

Les amortissements du troisième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 29 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1 million de dollars comparativement à ceux de 30 millions de dollars du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les amortissements ont totalisé 86 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 millions de dollars comparativement à ceux de 88 millions de dollars de la période correspondante de l’exercice précédent.

SECTEUR USA (en millions de dollars CAD) Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Produits 2 142 2 305 6 423 6 615 BAIIA ajusté 185 160 523 467 Marge du BAIIA ajusté 8,6 % 6,9 % 8,1 % 7,1 % Amortissements 69 71 206 200



Produits

Les produits du troisième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 2,142 milliards de dollars, en baisse de 163 millions de dollars, ou 7,1 %, comparativement à 2,305 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits des neuf premiers mois de l’exercice 2026 ont totalisé 6,423 milliards de dollars, en baisse de 192 millions de dollars, ou 2,9 %, comparativement à 6,615 milliards de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les produits ont subi l'incidence de la baisse des prix du marché des produits laitiers aux États-Unis3, en raison surtout de la diminution des prix moyens du beurre2 et du bloc2. Toutefois, la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et les prix plus élevés sur les marchés des ingrédients laitiers ont eu un effet positif sur les produits.

Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les produits ont profité de la hausse des volumes de ventes dans les segments de détail et des services alimentaires et d’une combinaison de produits favorable. La croissance des volumes a été soutenue par la demande plus forte de plusieurs de nos plus importants clients, ce qui reflète la solidité de nos relations commerciales, la pertinence continuelle de notre offre et notre capacité à répondre à leurs besoins en constante évolution. Dans le segment de détail, la croissance est essentiellement attribuable à l'augmentation des volumes de ventes d'aliments laitiers, tandis que dans le segment des services alimentaires, la croissance a été soutenue par l'augmentation des volumes de ventes à des clients clés dans les principales catégories du fromage et des aliments laitiers. Au troisième trimestre de l’exercice 2026, les volumes de ventes dans le segment industriel ont également augmenté, stimulés par la demande pour nos ingrédients à valeur ajoutée.

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, la conversion du dollar américain en dollars canadiens a eu une incidence défavorable alors que pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, l'incidence a été favorable.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.



BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 185 millions de dollars, en hausse de 25 millions de dollars, ou 15,6 %, comparativement à 160 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,6 %, en hausse par rapport à 6,9 %.

Le BAIIA ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2026 a totalisé 523 millions de dollars, en hausse de 56 millions de dollars, ou 12,0 %, comparativement à 467 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,1 %, en hausse par rapport à 7,1 %.

Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, la hausse des volumes de ventes et la combinaison de produits favorable, stimulées par nos initiatives commerciales, ont eu une incidence positive sur les résultats.

L’augmentation du BAIIA ajusté reflète les améliorations opérationnelles, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récentes dépenses d’investissement. Nous avons tiré parti d'une réduction des coûts de chevauchement dans nos installations qui avaient été engagés aux fins de la mise en œuvre des projets d'optimisation du réseau annoncés précédemment. À la clôture du troisième trimestre de l'exercice 2026, nous avons fermé de manière permanente notre installation de Green Bay, au Wisconsin, et avons complété le transfert de la production à notre installation de Franklin, au Wisconsin. En outre, l’exécution rigoureuse des commandes et la gestion proactive des coûts soutiennent l'amélioration des marges. Nos résultats ont également tiré profit du déploiement continu de notre stratégie d’optimisation des ingrédients, laquelle a été conçue pour nous permettre de répondre à la demande pour des ingrédients laitiers à valeur ajoutée et à marge plus élevée.

Notre nouvelle installation d’entreposage consolidée dans le Midwest a été mise en service au deuxième trimestre de l'exercice 2026. Elle est conçue pour simplifier notre réseau d'approvisionnement et réaliser des améliorations d'échelle et de performance opérationnelle durables. Au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, nous avons engagé des coûts de mise en œuvre transitoires dans le cadre de cette initiative. Toutefois, les gains d'efficience obtenus au troisième trimestre ont commencé à contrer l'incidence de ces coûts de mise en oeuvre.

Au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les conditions du marché des produits laitiers3 aux États-Unis ont été défavorables par rapport aux périodes respectives de l'exercice précédent. Cette situation découle des fluctuations défavorables des prix des produits laitiers sur le marché aux États-Unis3 au cours de l'exercice par rapport aux prix sur le marché au cours de l'exercice précédent. La nouvelle formule d’établissement du prix du lait, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2025, a eu une incidence positive sur nos résultats, conformément à nos attentes.

Nous avons encouru des hausses salariales et de la rémunération et avons accru nos investissements en publicité et en promotions. Ces incidences ont été contrées en partie par les avantages tirés de nos mesures d’optimisation des coûts continues à l’égard des frais de vente et des frais généraux et d’administration au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026.

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, la conversion du dollar américain en dollars canadiens a eu une incidence défavorable alors que pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, l'incidence a été favorable.

3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.

Autres éléments

Les amortissements du troisième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 69 millions de dollars, en baisse de 2 millions de dollars comparativement à 71 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les amortissements ont totalisé 206 millions de dollars, en hausse de 6 millions de dollars comparativement à 200 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Ces variations sont essentiellement attribuables à l’incidence nette de la mise en service et de la mise hors service d’actifs dans le cadre de nos projets d’immobilisations stratégiques.

SECTEURS INTERNATIONAL ET EUROPE (en millions de dollars CAD) Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Produits Secteur International 994 1 019 2 730 2 935 Produits Secteur Europe 336 311 977 852 Produits Secteur International et Secteur Europe1 1 330 1 330 3 707 3 787 BAIIA ajusté Secteur International 82 51 216 150 Marge du BAIIA ajusté Secteur International 8,2 % 5,0 % 7,9 % 5,1 % BAIIA ajusté Secteur Europe 36 31 91 82 Marge du BAIIA ajusté Secteur Europe 10,7 % 10,0 % 9,3 % 9,6 % BAIIA ajusté Secteur International et Secteur Europe1 118 82 307 232 Marge du BAIIA ajusté Secteur International et Secteur Europe1 8,9 % 6,2 % 8,3 % 6,1 % Amortissements Secteur International 32 32 93 91 Amortissements Secteur Europe 26 28 80 83 Amortissements Secteur International et Secteur Europe1 58 60 173 174

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

SECTEUR INTERNATIONAL

Produits

Les produits du troisième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 994 millions de dollars, en baisse de 25 millions de dollars, ou 2,5 %, comparativement à 1,019 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont bénéficié de la hausse des volumes de ventes du Secteur par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. En Argentine, l'amélioration des conditions économiques et la disponibilité accrue du lait ont favorisé l'accroissement des volumes de ventes. En Australie, le recul des volumes de ventes à l’exportation a été contrebalancé en partie par la hausse des volumes de ventes sur les marchés nationaux, conformément à notre stratégie d’optimisation de la combinaison de produits.

Les prix plus élevés sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers pour nos produits dans nos marchés d'exportation ont eu une incidence favorable.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2,3 aux produits de la Division Produits laitiers (Argentine) a mené à une diminution des produits de 47 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.



Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2026, les produits ont totalisé 2,730 milliards de dollars, en baisse de 205 millions de dollars, ou 7,0 %, comparativement à 2,935 milliards de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les volumes de ventes ont reculé, en raison principalement de la vente de nos deux installations de transformation de lait frais et des activités de King Island Dairy de notre Division Produits laitiers (Australie). En Australie, nos volumes de ventes à l’exportation ont reculé, en phase avec notre stratégie d'optimisation de combinaison de produits. En Argentine, l'amélioration des conditions économiques et la disponibilité accrue du lait ont favorisé l'accroissement des volumes de ventes.

Les prix plus élevés sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers pour nos produits dans nos marchés d'exportation ont eu une incidence favorable.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2,3 aux produits de la Division Produits laitiers (Argentine) a mené à une diminution de 95 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 82 millions de dollars, en hausse de 31 millions de dollars, ou 60,8 %, comparativement à 51 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,2 %, en hausse par rapport à 5,0 %.

La croissance des volumes de ventes et l'optimisation de la combinaison de produits ont eu une incidence favorable sur les résultats.

La relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats. En Argentine, les résultats reflètent un alignement plus favorable entre l’inflation et la dévaluation du peso argentin, en particulier en ce qui a trait aux coûts moins élevés du lait. En Australie, les résultats s'expliquent par l'incidence favorable de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, contrebalancée en partie par les coûts du lait plus élevés.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2,3 aux résultats de la Division Produits laitiers (Argentine) a eu un effet favorable de 16 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2026, le BAIIA ajusté a totalisé 216 millions de dollars, en hausse de 66 millions de dollars, ou 44,0 %, comparativement à 150 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 7,9 %, en hausse par rapport à 5,1 %.

La relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats. En Argentine, les résultats reflètent un alignement plus favorable entre l’inflation et la dévaluation du peso argentin, en particulier en ce qui a trait aux coûts moins élevés du lait. En Australie, les résultats s'expliquent par l'incidence favorable de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, contrebalancée en partie par les coûts du lait plus élevés au 1er juillet 2025.

La disponibilité réduite du lait en Australie, en raison surtout de la sécheresse qui sévit dans les principales régions productrices de lait, a eu une incidence négative sur l’efficience et l’absorption des coûts fixes. Cette incidence a été atténuée par la stratégie d’optimisation de notre combinaison de produits.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2,3 aux résultats de la Division Produits laitiers (Argentine) a eu un effet favorable de 13 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent.

Autres éléments

Les amortissements du troisième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 32 millions de dollars, stables par rapport à 32 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les amortissements des neuf premiers mois de l’exercice 2026 ont totalisé 93 millions de dollars, en hausse de 2 millions de dollars comparativement à 91 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le profit lié à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3 du troisième trimestre de l’exercice 2026 a été de néant (profit de 5 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent). Le profit lié à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3 des neuf premiers mois de l’exercice 2026 a totalisé 2 millions de dollars (perte de 16 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent).

Il n'y a pas eu de coûts de restructuration au cours de l'exercice 2026. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, les coûts de restructuration comptabilisés au deuxième trimestre ont totalisé 4 millions de dollars et se rapportent à des indemnités de départ et à des coûts de fermeture d'usines engagés principalement en lien avec la vente de l'installation King Island Dairy de la Division Produits laitiers (Australie).

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.



SECTEUR EUROPE

Produits

Les produits du troisième trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 336 millions de dollars, en hausse de 25 millions de dollars, ou 8,0 %, comparativement à 311 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Au troisième trimestre de l'exercice 2026, les produits ont augmenté en raison de la hausse des volumes de ventes. Les dépenses supplémentaires en publicité et en promotions ont soutenu la croissance des volumes de ventes de fromages de marque. Les volumes de ventes de fromage en vrac ont augmenté, en raison de la hausse de l’approvisionnement en lait, toutefois à des prix de vente moins élevés. Les produits ont augmenté également en raison de la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse du coût du lait et des autres intrants. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la diminution des volumes de vente dans les catégories autres que les fromages du segment de détail.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Les produits des neuf premiers mois de l’exercice 2026 ont totalisé 977 millions de dollars, en hausse de 125 millions de dollars, ou 14,7 %, comparativement à 852 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, les produits ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse du coût du lait et des autres intrants.

La hausse des produits résulte également de l'augmentation des volumes de ventes. Les volumes de ventes de fromage en vrac ont augmenté, en raison de la hausse de l’approvisionnement en lait. Les volumes de ventes d’ingrédients laitiers ont également augmenté à des prix de vente plus élevés. Les dépenses supplémentaires en publicité et en promotions ont soutenu la croissance des volumes de ventes de fromages de marque. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la diminution des volumes de vente dans les catégories autres que les fromages du segment de détail.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 36 millions de dollars, en hausse de 5 millions de dollars, ou 16,1 %, comparativement à 31 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 10,7 %, en hausse par rapport à 10,0 %.

L’amélioration de la performance s’explique principalement par la relation plus favorable entre les prix de vente et les coûts des intrants, qui a soutenu le recouvrement global de la marge, facteur compensé en partie par l’incidence négative d’une combinaison de produits défavorable. La hausse des volumes de ventes découle des investissements accrus en publicité et en promotions visant à soutenir nos initiatives commerciales. Le regroupement des activités d’emballage de fromage à Nuneaton et la transition en faveur de la stratégie d’ingrédients ont permis de réaliser des gains d’efficience opérationnelle et des économies de coûts.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2026, le BAIIA ajusté a totalisé 91 millions de dollars, en hausse de 9 millions de dollars, ou 11,0 %, comparativement à 82 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 9,3 %, en baisse par rapport à 9,6 %.

L’amélioration de la performance s’explique principalement par la relation plus favorable entre les prix de vente et les coûts des intrants, qui a soutenu le recouvrement global de la marge, facteur compensé en partie par les incidences négatives attribuables aux charges opérationnelles élevées et à une combinaison de produits défavorable. Les résultats du Secteur ont subi l'incidence d'une interruption pour entretien planifiée au cours du deuxième trimestre, ce qui a réduit la production de manière provisoire, des coûts liés à la mise en service et à la mise hors service d’actifs dans le cadre de la transition en faveur de la stratégie d'ingrédients et de la relocalisation des activités d’emballage de fromage à Nuneaton. Comme il a été mentionné précédemment, ces initiatives ont commencé à générer des gains d’efficience opérationnelle et des économies de coûts au troisième trimestre. Au même moment, nous avons accru nos investissements en publicité et en promotions afin de soutenir nos initiatives commerciales.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Autres éléments

Les amortissements du troisième trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 26 millions de dollars, en baisse de 2 millions de dollars comparativement à 28 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les amortissements des neuf premiers mois de l'exercice 2026 ont totalisé 80 millions de dollars, en baisse de 3 millions de dollars comparativement à 83 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Il n'y a eu aucun coût de restructuration aux troisièmes trimestres de l’exercice 2026 et de l'exercice 2025. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026, les coûts de restructuration comptabilisés ont totalisé 6 millions de dollars. Ils comprennent des indemnités de départ liées à notre décision annoncée précédemment d’arrêter la fabrication de certains produits d’ingrédients laitiers fonctionnels d’ici le milieu de l’exercice 2026 ainsi qu’à l’optimisation des frais de vente et frais généraux et d’administration. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, les coûts de restructuration se sont chiffrés à 2 millions de dollars.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, une charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles sans effet sur la trésorerie de 684 millions de dollars (674 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée relativement à la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) du Secteur Europe.

Dans le cadre de la réalisation de notre test de dépréciation annuel du goodwill au 31 décembre 2024, les estimations des flux de trésorerie actualisés futurs pour l'unité génératrice de trésorerie de la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) (l'UGT Royaume-Uni) ont été réduites en raison principalement de la conjoncture du marché difficile au Royaume-Uni, y compris l'inflation et les taux d'intérêt élevés. Se reporter à la note 4 des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour obtenir de plus amples renseignements.

PERSPECTIVES POUR L’EF26

Nous demeurons optimistes à l’égard des perspectives à long terme de la Société et de sa capacité à composer avec les défis macroéconomiques actuels.





À l'heure actuelle, nous nous attendons à ce que l’incidence directe des tarifs douaniers liés aux échanges commerciaux demeure limitée et gérable. Cependant, bien que nous nous attendions à ce que l’évolution du contexte du commerce mondial et de la confiance des consommateurs ait une influence à court terme sur les habitudes de consommation, nous visons toujours une croissance grâce à une exécution rigoureuse et à la résilience de notre portefeuille.





Nous nous attendons à une croissance organique des ventes, en particulier dans le Secteur USA, du fait d’un apport plus équilibré des volumes et des prix, soutenue par la croissance qui se poursuit dans les principales catégories de vente au détail, l’expansion auprès de grands distributeurs de produits alimentaires, la montée en cadence progressive de notre installation de Franklin, au Wisconsin, les investissements accrus dans nos marques et l’innovation continue.





Nous nous attendons à un apport supplémentaire des initiatives d'optimisation et d'augmentation de la capacité, en particulier dans le Secteur USA, lequel contribue déjà à l'accroissement de la marge opérationnelle et devrait poursuivre dans cette voie.





La forte volatilité actuelle sur les marchés des marchandises aux États-Unis devrait se poursuivre tout au long du quatrième trimestre de l'exercice.





Le 1 er juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités a pris effet aux États-Unis. Cette modification devrait continuer d'avoir une incidence positive sur les résultats du Secteur USA.





juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités a pris effet aux États-Unis. Cette modification devrait continuer d'avoir une incidence positive sur les résultats du Secteur USA. Nous nous attendons à ce que le Secteur Canada continue de dégager de bons résultats grâce au soutien des initiatives commerciales ciblées qui se poursuivent, du dynamisme favorable sur le plan des volumes et de la combinaison de produits, des gains d'efficacité opérationnelle et des efforts disciplinés de réduction des coûts.





Le Secteur International devrait tirer parti de notre stratégie d’optimisation de la combinaison de produits et des réductions de coûts en Australie, tandis qu’en Argentine, une disponibilité accrue du lait, une baisse des coûts du lait, un raffermissement des exportations et une relation plus stable entre la devise et l’inflation sont attendus.





Le Secteur Europe devrait enregistrer une amélioration de ses résultats grâce au rétablissement des marges qui se poursuit, l’établissement rigoureux des prix et l’accélération des volumes, l’arrivée à maturité d’initiatives lancées précédemment et l’accent continu mis sur l’efficience.





Les prix sur les marchés des produits laitiers à l’échelle mondiale devraient se stabiliser à des niveaux modérés en raison de l'équilibre plus difficile entre les forces de l’offre et de la demande dans le contexte du marché des produits laitiers.





Nous nous attendons à ce que les frais de vente et les frais généraux et d’administration subissent l’incidence de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, y compris les hausses salariales, et de l’augmentation planifiée des dépenses en publicité et en promotions. Nous demeurons toutefois engagés à atténuer ces pressions au moyen de l’optimisation continue des frais de vente et des frais généraux et d’administration et de simplifications structurelles.





Nous continuerons d'optimiser notre fonds de roulement, de renforcer la génération de trésorerie et de maintenir une répartition du capital rigoureuse. Nous nous attendons à des dépenses d’investissement totalisant environ 360 millions de dollars pour l’exercice 2026.





MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l’aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent communiqué renvoie également à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, lesquelles sont décrites dans la présente section.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d’apprécier et d’évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu’elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l’analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR, permettent aux investisseurs d’évaluer les résultats d’exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d’exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est improbable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d’autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et leur classement sont décrits dans la présente section.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s’entend d’une mesure financière présentée sous la forme d’un ratio, d’une fraction ou d’un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes.

Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté est défini comme le bénéfice net avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : les coûts de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et (le profit lié) la perte liée à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine), déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. Nous sommes d’avis que le bénéfice net ajusté fournit de l’information utile aux investisseurs, puisque cette mesure financière donne des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l’incidence d’éléments non liés à l’exploitation ou hors trésorerie. De plus, étant donné notre historique en matière d’acquisition d’entreprises, nous estimons que le bénéfice net ajusté constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté est utile pour les investisseurs, puisque cette mesure les aide à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le bénéfice net ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Cette mesure n’a aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable, du bénéfice net et du bénéfice net ajusté.

Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 220 (518 ) 570 (250 ) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises1 15 16 44 46 Charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles1 — 674 — 674 Coûts de restructuration2 — — 5 5 (Profit lié) perte liée à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)2 — (5 ) (2 ) 16 Bénéfice net ajusté 235 167 617 491

1 L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises est inclus dans le poste « Amortissements », tel que présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net.

2 Éléments présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net.

BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué

Le BPA ajusté de base (bénéfice net ajusté par action ordinaire de base) et le BPA ajusté dilué (bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué) sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué comme étant le bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, se reporter à l’analyse qui figure plus haut dans la section portant sur le bénéfice net ajusté.

Nous utilisons le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué, et sommes d’avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l’incidence des coûts de restructuration, de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, (du profit) de la perte à la cession d’actifs, de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, et (du profit lié) de la perte liée à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3. Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances liées à la performance de l’entreprise. Le BPA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction.

3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.

TOTAL DES MESURES SECTORIELLES

Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés intermédiaires résumés de Saputo, mais non dans ses états financiers de base. Le BAIIA ajusté consolidé est un total des mesures sectorielles.

Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté de nos quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine). Le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires et le segment industriel.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : l’impôt sur le résultat, les charges financières, (le profit lié) la perte liée à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements. Le bénéfice net (la perte nette) avant l'impôt sur le résultat, les charges financières, (le profit lié) la perte liée à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3, les coûts de restructuration, (le profit) la perte à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements est une mesure qui est présentée dans les états consolidés du résultat net. La marge du BAIIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.

Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l’évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l’affectation des ressources. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.

Pour les troisièmes trimestres

clos les 31 décembre

Pour les périodes de neuf mois

closes les 31 décembre

2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 220 (518 ) 570 (250 ) Impôt sur le résultat1 78 43 204 131 Charges financières1 38 52 125 139 (Profit lié) perte liée à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)1 — (5 ) (2 ) 16 Coûts de restructuration1 — — 6 7 Charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles1 — 684 — 684 Amortissements1 156 161 465 462 BAIIA ajusté 492 417 1 368 1 189 Produits 4 888 4 994 14 240 14 308 Marge du BAIIA ajusté 10,1 % 8,4 % 9,6 % 8,3 %

1 Chiffres présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net des périodes correspondantes, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable.

3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.

Les produits, le BAIIA ajusté et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de la colonne Sous-total du Secteur International et du Secteur Europe représentent le total des mesures sectorielles, tel que rapproché au total des mesures consolidées dans les tableaux ci-dessous.

Pour le troisième trimestre

clos le 31 décembre 2025 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 1 416 $ 2 142 $ 994 $ 336 $ 1 330 $ 4 888 $ BAIIA ajusté 189 $ 185 $ 82 $ 36 $ 118 $ 492 $ Amortissements 29 $ 69 $ 32 $ 26 $ 58 $ 156 $





Pour le troisième trimestre

clos le 31 décembre 2024 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 1 359 $ 2 305 $ 1 019 $ 311 $ 1 330 $ 4 994 $ BAIIA ajusté 175 $ 160 $ 51 $ 31 $ 82 $ 417 $ Amortissements 30 $ 71 $ 32 $ 28 $ 60 $ 161 $





Pour la période de neuf mois

close le 31 décembre 2025 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 4 110 $ 6 423 $ 2 730 $ 977 $ 3 707 $ 14 240 $ BAIIA ajusté 538 $ 523 $ 216 $ 91 $ 307 $ 1 368 $ Amortissements 86 $ 206 $ 93 $ 80 $ 173 $ 465 $





Pour la période de neuf mois

close le 31 décembre 2024 International et Europe Canada USA International Europe Sous-total Consolidé Produits 3 906 $ 6 615 $ 2 935 $ 852 $ 3 787 $ 14 308 $ BAIIA ajusté 490 $ 467 $ 150 $ 82 $ 232 $ 1 189 $ Amortissements 88 $ 200 $ 91 $ 83 $ 174 $ 462 $



