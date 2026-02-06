"שנת הסרדינים" מושקת באזור MENA במהלך אירוע GulFood

צוות איגוד הבריאות הרפואית (MWA) ומנהלי Mega Sardines באירוע גולפוד דובאי 2026.

איגוד הבריאות הרפואית (MWA) שבסיסו בארה"ב, המוביל העולמי באיחוד רופאים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות, השיק את יוזמת 2026 שלו, "שנת הסרדינים" בכנס GulFood בשבוע שעבר בדובאי. GulFood, תערוכת האוכל והקולינריה הגדולה בעולם עם למעלה מ-8000 תערוכות ו-100,000 משתתפים, סיפקה את הרקע המושלם להפצת מסר הבריאות שמאחורי ההנחה הפשוטה "אכלו יותר סרדינים".

"בהינתן היעדר התקדמות משמעותית מול אתגרי בריאות מרכזיים, כולל סוגי סרטן שונים ומחלות לב וכלי דם, כולנו בתחום הבריאות והרווחה צריכים להרהר לעומק את המדע ולכייל מחדש את הכיוון שאנו נותנים לציבור הרחב", אומר ד"ר כריסטופר ברולו (Dr. Christopher Breuleux), נשיא MWA. "ועם נתונים נוספים המצביעים על כך שתפקוד מטבולי לקוי ועמידות לאינסולין עומדים בבסיס בעיות בריאות מובילות אלו, אנו מאמינים שזה נבון ואחראי להפנות את תשומת הלב לבריאות מטבולית ולהפחית את עמידות האינסולין. תזונה ממלאת תפקיד מפתח בבריאות מטבולית, וכשמדובר בתזונה, זהו אתגר למצוא בחירת מזון טובה יותר מסרדינים", הוסיף ברולו.

מה שצרכנים צריכים זה הוראות קלות לביצוע, וזהו הגאונות שבלב יוזמת "שנת הסרדינים". על ידי הוספת 3 מנות סרדינים בשבוע לתזונה שלכם, צרכן ממוצע יכול לשפר את הבריאות המטבולית. סרדינים לא רק מכילים חלבונים ושומני אומגה 3 בריאים, אלא גם מבחינת צפיפות תזונתית הם עוצמתיים, עשירים בוויטמינים ומינרלים חיוניים.

לא כל הסרדינים שווים. בהתבסס על נוהלי דיג ונהלי עיבוד, לחלקם יתרונות רבים יותר מלאחרים. ארגון MWA העניק את חותם "מזון-על" היוקרתי שלו למותג אחד בלבד ברחבי העולם - מגה סרדינים (Mega Sardines ) מהפיליפינים. כפי שהסביר חבר מועצת המנהלים וחבר הסגל של MWA, ג'יימס מייקל לאפרטי (James Michael Lafferty), העובדה ש- Mega דגה במים הנקיים יותר של דרום האוקיינוס ​​השקט, בשילוב עם מהירות העיבוד הקניינית שלהם "מהתפיסה לפחית תוך 12 שעות", מעניקה למותג Mega יתרון בכל הנוגע לטריות, טוהר ושימור חומרים מזינים. "בעולם הסרדינים המשומרים, מגה בולטת בבירור", מוסיף לאפרטי.

Mega הצטרפה ל-MWA לסיבוב העיתונאים שלה, שהחל בינואר באסיה, וכעת אחריו באזור MENA ב-GulFoods, ויסתיים בהשקה לעיתונות במרץ בצפון אמריקה. "אנו מאמינים שיש לנו מחויבות, כמותג הסרדינים היחיד של מזון-על, לעזור ל-MWA להפיץ את מסר בריאות הציבור הזה", הסבירה מישל צ'אן (Michelle Chan), מנכ"לית Mega Prime Foods. "זה מדהים לראות את הסרדינים מסומנים כמזון בריא מרכזי, וכעת נמצאים בראש פירמידת המזון החדשה של ארה"ב, לאחר שהתקיימו במשך עשרות ואף מאות שנים כארוחה פשוטה ובמחיר סביר. הקהילה המדעית מכירה כעת בערכם האמיתי של סרדינים כחלק מתזונה בריאה ומאוזנת".

אין ספק שזה נכון. סקר שנערך ב-X ובאינסטגרם מראה פוסטים יומיים של משפיענים רפואיים המדברים על יתרונות הסרדינים. חלק מהפוסטים זוכים לאלפי צפיות ושיתופים. עובדה היא שאכן סרדינים נהנים כעת מזמנם בשמש --- ולא היה מקום טוב יותר לעלות על הבמה מאשר ב-GulFood.

