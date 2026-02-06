Société Générale : Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2025

RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2025

REVENUS RECORDS À 27,3 MD EUR EN 2025, +6,8%1 VS. 2024

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE RECORD À 6 MD EUR EN 2025, +43% VS. 2024

DISTRIBUTION TOTALE 2025 DE 4,7 MD EUR, +169% VS. 2024

REHAUSSEMENT DE LA CIBLE 2026 DE ROTE À PLUS DE 10%

Revenus records à 27,3 Md EUR en 2025, en forte hausse de +6,8% vs. 2024 , hors cessions d'actifs, au-dessus de la cible annuelle 2025 d’une hausse >+3%

, hors cessions d'actifs, au-dessus de la cible annuelle 2025 d’une hausse >+3% Coûts en baisse de -2,0% vs. 2024 , hors cessions d'actifs, mieux que la cible annuelle 2025 d’une baisse >-1%

, hors cessions d'actifs, mieux que la cible annuelle 2025 d’une baisse >-1% Coefficient d’exploitation à 63,6% en 2025 , en-deçà de la cible annuelle 2025 <65%

, en-deçà de la cible annuelle 2025 <65% Coût du risque à 26 pb en 2025 , en bas de la fourchette cible annuelle 2025 entre 25 et 30 pb

, en bas de la fourchette cible annuelle 2025 entre 25 et 30 pb Résultat net part du Groupe de 6,0 Md EUR en 2025, +43% vs. 2024 avec une rentabilité (ROTE) de 10,2% et de 9,6% hors gains nets sur autres actifs , supérieure à la cible annuelle 2025 de ~9%

, supérieure à la cible annuelle 2025 de ~9% Au T4-25, forte croissance des revenus de +6,8% 1 vs. T4-24, coûts en baisse de -1,4% 1 vs. T4-24, coefficient d’exploitation de 64,6%, coût du risque à 29 pb, résultat net part du Groupe de 1,4 Md EUR et ROTE de 9,5%

Proposition de distribution ordinaire au titre de 2025 de 2 679 M EUR, représentant un taux de distribution de 50% 2 comprenant : un dividende en numéraire de 1,61 EUR 3 par action qui sera proposé à l’Assemblée générale, incluant un acompte de 0,61 EUR 4 par action et un solde de 1,00 EUR 5 par action un programme de rachat d'actions de 1 462 M EUR . L’autorisation de la BCE a été obtenue et le programme sera lancé le 9 février 2026

Distribution exceptionnelle totale de 2 Md EUR sous forme de deux rachats d'actions additionnels de 1 Md EUR chacun déjà lancés en 2025

Ratio CET1 de 13,5% à fin 2025 , soit environ 320 pb au-dessus de l'exigence réglementaire

, soit environ 320 pb au-dessus de l'exigence réglementaire Cibles financières du Groupe en 2026 : hausse des revenus supérieure à +2% et baisse des coûts de ~-3% vs. 2025, conduisant à un coefficient d’exploitation <60% en 2026 coût du risque compris entre 25 et 30 pb en 2026 rentabilité rehaussée avec un ROTE de plus de 10% en 2026







Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 5 février 2026, a examiné les résultats du quatrième trimestre 2025 et arrêté les comptes de l’exercice 2025 du groupe Société Générale.

Slawomir Krupa, Directeur général du groupe, a commenté :

« En 2025, nous avons franchi une étape déterminante dans la transformation de notre Groupe. Portés par l’exécution rigoureuse de notre plan stratégique, nous avons renforcé durablement notre position de capital et amélioré significativement nos performances commerciales et financières, dépassant avec succès l’ensemble des objectifs fixés pour l’année. Nous réalisons à la fois des revenus et un résultat net records dans l’histoire du Groupe, conjuguant une forte croissance de l’activité dans tous les métiers avec une gestion stricte de nos coûts et de nos risques. Je remercie chaleureusement nos clients pour leur confiance ainsi que nos collaborateurs pour leur mobilisation, alors que nous bâtissons une banque plus solide et plus performante. Grâce à nos résultats, nous avons augmenté fortement le retour à nos actionnaires, avec notamment une distribution exceptionnelle par deux rachats d’actions successifs. Nous allons accélérer en 2026 et visons une cible rehaussée de ROTE supérieure à 10%. Nous tiendrons notre prochain Capital Markets Day le 21 septembre 2026 afin de présenter la prochaine phase stratégique du Groupe et la poursuite de l’amélioration continue de notre performance durable, source de création de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration a déclaré :

« Le Conseil d’administration tient à remercier l’ensemble du personnel du groupe Société Générale et la Direction générale pour la performance réalisée en 2025, supérieure aux attentes dans tous les métiers et comportant un effort remarquable en matière de croissance des revenus et de maîtrise des coûts. Dans ce contexte, le Conseil d’administration6, à l’unanimité, a décidé de renouveler le mandat de Slawomir Krupa comme Directeur général pour quatre ans à compter de 2027 afin de renforcer le positionnement de Société Générale comme un leader bancaire européen. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE





En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Produit net bancaire 6 725 6 621 +1,6% +7,6%* 27 254 26 788 +1,7% +7,2%* Frais de gestion (4 344) (4 595) -5,5% -0,4%* (17 338) (18 472) -6,1% -1,5%* Résultat brut d'exploitation 2 381 2 026 +17,5% +25,8%* 9 916 8 316 +19,2% +26,9%* Coût net du risque (409) (338) +20,9% +28,6%* (1 477) (1 530) -3,5% +2,9%* Résultat d'exploitation 1 972 1 688 +16,8% +25,3%* 8 439 6 786 +24,4% +32,3%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 8 (11) n/s n/s 345 (77) n/s n/s Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 3 9 -62,1% -61,4%* 18 21 -13,8% -13,8%* Impôts sur les bénéfices (321) (413) -22,2% -15,4%* (1 771) (1 601) +10,6% +19,5%* Résultat net 1 662 1 273 +30,6% +39,3%* 7 032 5 129 +37,1% +45,3%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 243 233 +4,3% +12,7%* 1 030 929 +10,8% +19,4%* Résultat net part du Groupe 1 420 1 041 +36,4% +45,2%* 6 002 4 200 +42,9% +50,8%* ROE 8,4% 5,8% 9,0% 6,1% ROTE 9,5% 6,6% 10,2% 6,9% Coefficient d'exploitation 64,6% 69,4% 63,6% 69,0%

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et change constants

Produit net bancaire

Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 6 725 millions d’euros, en hausse de +6,8% vs. T4-24 en excluant les cessions d’actifs.

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances affichent une hausse de +4,6% par rapport au T4-24 (+7,9% hors cessions d’actifs). Ils s’établissent à 2 378 millions d’euros au T4-25. La marge nette d’intérêt progresse de +8,5% vs. T4-24 hors cessions d’actifs. Les actifs sous gestion de la Banque Privée (hors cessions des activités de banque privée en Suisse et au Royaume-Uni) et les encours d’assurance vie atteignent des niveaux records et progressent respectivement de +9% et +8% au T4-25 vs. T4-24. Enfin, BoursoBank enregistre ce trimestre un niveau d’acquisition record d’environ 575 000 nouveaux clients pour atteindre un nombre total de 8,8 millions clients à fin décembre 2025.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus de 2 408 millions d’euros au T4-25, en baisse de -2,3% par rapport au niveau très élevé du T4-24. Les activités de Marché affichent des revenus en baisse de -7,1% au T4-25 vs. T4-24. Les revenus des métiers Actions connaissent un repli de -5,3% au T4-25 par rapport à un niveau élevé au T4-24 impacté par un effet change négatif et un ralentissement de l’activité commerciale sur les marchés européens et asiatiques malgré une forte activité clients dans la zone Amérique dont les revenus sont en hausse de +24% vs. T4-24. Les revenus des activités de Taux, Crédit et Change sont en retrait de -13,3% par rapport à un trimestre élevé au T4-24, du fait d’une plus faible dynamique commerciale sur les marchés de taux, notamment en Europe. Les Métiers Titres présentent une hausse des revenus de +3,2% grâce à une forte activité commerciale sur l’ensemble des métiers. Les métiers de Global Banking & Advisory présentent une performance soutenue, portée par les activités de financement, en particulier dans les secteurs des infrastructures et des transports et des financements de fonds. Les volumes d’origination et de distribution ont continué de bénéficier d’une forte dynamique. Enfin, malgré le maintien d’une forte activité commerciale et la croissance des dépôts clients, les activités de Global Transaction & Payment Services affichent des revenus en baisse de -5,0% par rapport à un T4-24 élevé, sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt et des effets de change.

Les revenus des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International ressortent à 1 966 millions d’euros, en hausse de +8,6% hors cessions d’actifs. La Banque de détail à l’International publie des revenus en hausse de +2,7% à périmètre et change constants. Les revenus des activités de Mobilité et Services financiers sont en hausse de +11,7%, à périmètre et change constants. Les revenus d’Ayvens progressent de +15,0% vs. T4-24, avec des marges en progression. Les revenus des activités de Crédit à la consommation sont en hausse de +5,9%, portés notamment par une progression de la marge nette d’intérêt.

Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à -27 millions d’euros au T4-25.

Sur l’année 2025, les revenus du Groupe sont en hausse de +1,7% vs. 2024 et de +6,8% hors cessions d’actifs pour s’établir à un niveau record de 27 254 millions d’euros.

Frais de gestion

Au T4-25, les frais de gestion du Groupe s’élèvent à 4 344 millions d’euros, en baisse de -5,5% vs. T4-24 et de -1,4% hors cessions d’actifs. Le coefficient d’exploitation s’établit à 64,6% sur le trimestre, en baisse par rapport au T4-24 (69,4%).

Sur l’année 2025, les frais de gestion baissent fortement de -6,1% vs. 2024 et de -2,0% hors cessions d’actifs. Le coefficient d’exploitation s’établit à 63,6% en 2025, en baisse par rapport à 2024 (69,0%),

en-dessous de la cible 2025 d’un coefficient d’exploitation inférieur à 65%.

Coût du risque

Le coût du risque ressort sur le trimestre à 29 points de base, soit 409 millions d’euros, conforme à la cible située entre 25 et 30 points de base pour 2025. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 435 millions d’euros (environ 31 points de base) et une reprise de provisions sur encours sains de -26 millions d’euros.

Le coût du risque ressort sur l’année à 26 points de base, soit 1 477 millions d’euros, dans le bas de la fourchette cible de 25 à 30 points de base pour 2025.

Le Groupe dispose à fin décembre 2025 d’un stock de provision sur encours sains de 2 939 millions d’euros, stable par rapport au 30 septembre 2025 tandis que le stock de provisions en étape 2 progresse de +4%, représentant 3,9% du montant des encours de prêts en étape 2.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,81%7,8 au 31 décembre 2025 et est en légère hausse par rapport à son niveau de fin septembre 2025 (2,77%). Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 82%9 au 31 décembre 2025 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 420 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +36,4%, correspondant à une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) de 9,5%.

Sur l’année 2025, le résultat net part du Groupe s’établit à un record de 6 002 millions d’euros, en progression de 42,9%, soit une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) de 10,2% et 9,6% hors gains nets sur autres actifs, supérieure à la cible fixée pour l’année 2025 à ~9%.

Objectifs financiers pour 2026

Le Groupe a revu ses objectifs financiers pour 2026 et prévoit désormais au niveau du Groupe :

Une croissance annuelle des revenus attendue supérieure à +2% vs. 2025

Une baisse des coûts de ~-3% vs. 2025

Un coût du risque attendu entre 25 et 30 points de base en 2026

Un coefficient d’exploitation inférieur à 60% en 2026 Une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) rehaussée, attendue supérieure à 10% en 2026 Une croissance organique des encours pondérés par les risques du Groupe (« RWA » ) d’environ +2% vs. 2025



Au niveau des métiers, les objectifs financiers pour 2026 communiqués lors du Capital Markets Day 2023 sont confirmés :

Pour la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances, un coefficient d’exploitation inférieur à 60% en 2026

Pour BoursoBank, une contribution au résultat net part du Groupe positive de plus de 300 millions d’euros en 2026

Pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, un coefficient d’exploitation inférieur à 65% en 2026 Des revenus des activités de Marché au-dessus de la fourchette cible comprise entre 5,1 et 5,7 milliards d’euros , comprenant la consolidation de Bernstein aux Etats-Unis à partir du 1 er janvier 2026 (~200 M EUR de contribution aux revenus annuels) Pour la Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, un coefficient d’exploitation inférieur à 55% en 2026 Un coefficient d’exploitation au niveau d’Ayvens 10 attendu à ~52% 11 en 2026





Distribution aux actionnaires

Le Conseil d’administration a arrêté la politique de distribution ordinaire au titre de l’exercice fiscal 2025 qui vise à distribuer un montant de 2 679 millions d’euros dont 1 217 millions d’euros sous forme de dividendes et 1 462 millions d’euros sous forme de rachats d’actions12. Un dividende en numéraire de 1,61 euros13 par action, en hausse de +48% par rapport à 2024, sera ainsi proposé à l’Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2026 qui comprend l’acompte sur dividende de 0,61 euro par action détaché le 7 octobre 2025 et payé le 9 octobre 2025. Le solde du dividende s’élève donc à 1,00 euro par action. Il sera détaché le 1er juin 2026 et mis en paiement le 3 juin 2026. Le Groupe a obtenu toutes les autorisations réglementaires notamment celle de la Banque Centrale Européenne pour son programme de rachat d’actions de 1 462 millions d’euros qui sera lancé le 9 février 202614. Au total, la distribution ordinaire représente 50% du résultat net part du Groupe15 dont 45% de dividende en numéraire et 55% en rachat d’actions.

Le Groupe a également lancé en 2025 deux distributions exceptionnelles de capital d’un montant total de 2 milliards d’euros, sous la forme de deux programmes de rachats d’actions additionnels de 1 milliard d’euros chacun.

Au total, la distribution 2025 s’élève à 4 679 millions d’euros contre 1 740 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 169%.

Les communications sur la gestion du capital excédentaire du Groupe auront lieu une fois par an lors de la publication des résultats du deuxième trimestre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE





Le Groupe poursuit activement sa contribution en faveur de la transition environnementale et sociale et progresse dans la décarbonation de ses portefeuilles de crédit, affichant une avance sur ses objectifs sur les secteurs les plus émetteurs de carbone16. En parallèle, le Groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de 500 milliards d’euros de contribution à la finance durable (objectif fixé pour la période 2024-2030), avec ~30% atteints à fin septembre 2025.

Afin de préparer l’avenir et soutenir les acteurs et les solutions de demain, Société Générale a poursuivi le déploiement de son investissement d’un milliard d’euros pour soutenir les acteurs de la transition énergétique et les leaders émergents du secteur.

En 2025, le Groupe a noué de nouveaux partenariats, notamment à travers un nouvel accord conclu au quatrième trimestre avec la Banque Européenne d’Investissement, lequel vise à soutenir des entreprises innovantes et en forte croissance opérant dans le secteur des technologies propres (cleantech).

Enfin, le Groupe a été reconnu en 2025 par de nombreuses distinctions externes :

de la part des agences de notation extra-financières de premier plan pour lesquelles les notations de Société Générale sont en amélioration : AAA chez MSCI (note la plus élevée), A chez CDP (note la plus élevée) et 13,2 chez Sustainalytics (positionnant le Groupe parmi les 7% des banques diversifiées les mieux notées au niveau mondial) ;

parmi les prix décernés, Société Générale a été reconnu comme « The World’s Best Bank for ESG » en 2025 par Euromoney.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 31 décembre 2025, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,5%, soit environ 320 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Sur le plan de la liquidité, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 144% à fin décembre 2025 (143% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 116% à fin décembre 2025.

Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.

31/12/2025 31/12/2024 Exigences CET1(1) 13,5% 13,3% 10,27% Tier 1 ratio(1) 16,0% 16,1% 12,20% Total Capital(1) 18,5% 18,9% 14,76% Ratio de levier(1) 4,5% 4,34% 3,60% TLAC (%RWA)(1) 29,7% 29,7% 22,37% TLAC (%leverage)(1) 8,3% 8,0% 6,75% MREL (%RWA)(1) 32,5% 34,2% 27,48% MREL (%leverage)(1) 9,1% 9,2% 6,13% LCR fin de période 144% 162% >100% LCR moyen de la période 143% 150% >100% NSFR 116% 117% >100%





En Md EUR 31/12/2025 31/12/2024 Total bilan consolidé 1 547 1 574 Capitaux propres part du Groupe 70 70 Encours pondérés des risques (RWA) 393 390 dont au titre du risque de crédit 319 327 Total bilan financé 934 952 Encours de crédit clientèle 466 463 Dépôts clientèle 605 614

17

Au 31 décembre 2025, la maison mère a émis ~17 milliards d’euros de dette à moyen et long terme au titre de son programme de financement vanille 2025. Les filiales ont quant à elles émis un montant de ~2,8 milliards d’euros. Au total, le Groupe a émis ~19,8 milliards d’euros de dette à moyen et long terme.

Au 20 janvier 2026, le programme de financement à moyen et long terme 2026 de la maison mère est réalisé à hauteur de 45% pour les émissions vanilles.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », perspectives stables, notation dette senior préférée « A », notation court terme « F1 », (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 », (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court terme « A-1 ».

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES





En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Produit net bancaire 2 378 2 273 +4,6% +7,9%* 9 227 8 679 +6,3% +9,7%* Dont revenus nets d'intérêts 1 150 1 096 +4,9% +8,5%* 4 319 3 889 +11,1% +15,3%* Dont commissions 987 1 029 -4,0% -0,8%* 4 077 4 108 -0,8% +2,2%* Frais de gestion (1 560) (1 672) -6,7% -2,5%* (6 100) (6 634) -8,0% -3,9%* Résultat brut d'exploitation 818 601 +36,1% +35,5%* 3 127 2 045 +52,9% +51,5%* Coût net du risque (198) (115) +72,8% +68,8%* (703) (712) -1,2% -1,8%* Résultat d'exploitation 620 487 +27,5% +27,5%* 2 423 1 333 +81,7% +79,7%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 13 (2) n/s n/s 34 6 x 5,9 x 5,9 Résultat net part du Groupe 467 364 +28,2% +28,3%* 1 815 1 007 +80,3% +78,1%* RONE 10,3% 8,7% 10,2% 6,0% Coefficient d'exploitation 65,6% 73,6% 66,1% 76,4%

Activité commerciale

Réseau SG, Banque Privée et Assurances

Les encours de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 225 milliards d’euros au T4-25, en recul de -3% par rapport au T4-24, mais en hausse de +2% par rapport au T3-25, avec une poursuite de la croissance des produits d’épargne et d’investissement des particuliers.

Les encours de crédits du réseau SG sont en hausse de +1% par rapport au T4-24 à 193 milliards d’euros. Hors PGE les encours sont en hausse de +2% vs. T4-24 et stables vs. T3-25. La production de prêts aux entreprises est en hausse de +19% vs. T3-25.

Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 86% au T4-25.

La collecte nette des activités de Banque Privée s’établit à 0,6 milliard d’euros au T4-25, la collecte annualisée au T4-25 représentant 2% des actifs sous gestion. Les actifs sous gestion18 progressent de +9% vs. T4-24 à un niveau record de 137 milliards d’euros au T4-25. Le produit net bancaire s’établit à 320 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +12,1% à périmètre1 et change constants. Il ressort à 1 301 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2025, également en hausse de +4,1% vs. 2024 à périmètre1 et change constants.

Les activités d’Assurances, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent une nouvelle fois de très bonnes performances commerciales. La collecte nette de l’activité d’assurance vie épargne s’établit à 1,6 milliard d’euros au T4-25. Les activités d’assurances poursuivent leurs gains de parts de marché sur les encours d'assurance vie épargne. Les encours d’assurance vie épargne sont en hausse de +8% vs. T4-24 pour atteindre 158 milliards d’euros au T4-25. La part d’unités de compte reste élevée à 41%.

BoursoBank

BoursoBank atteint près de 8,8 millions de clients au T4-25, l’objectif de 8 millions de clients ayant été atteint en juillet 2025 avec environ 18 mois d’avance sur le plan stratégique présenté en septembre 2023. En 2025, le nombre de clients de BoursoBank a augmenté de 22% vs. 2024 soit un plus haut historique de 1,9 millions de nouveaux clients sur un an, grâce à une conquête record ce trimestre (~575 000 nouveaux clients au T4-25) et un taux d’attrition toujours faible, inférieur à 4%.

Les encours d’épargne, y compris les dépôts et l’épargne financière, ont atteint 78 milliards d’euros au T4-25 en progression de +18% vs. T4-24. Les actifs gérés19 représentent environ 9 000 euros par client. Les encours de dépôts affichent une forte progression de +15% vs. T4-24 atteignant 47 milliards d’euros au T4-25. Les encours en assurance vie augmentent de +13% vs. T4-24 pour atteindre 14 milliards d’euros. Le courtage enregistre de son côté un nombre record d’ouverture de comptes titres, en hausse de +25% vs. T4-24.

Les encours de crédits progressent de +9% par rapport au T4-24, à 17 milliards d’euros au T4-25.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 378 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL), en hausse de +4,6% par rapport au T4-24 et de +7,9% en excluant les actifs cédés. La marge nette d’intérêt croît de +8,5% vs. T4-24 en excluant les actifs cédés. Les commissions sont en recul de -0,8% par rapport au

T4-24 en excluant les actifs cédés.

Sur l’année 2025, les revenus atteignent 9 227 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL) en hausse de +6,3% par rapport à 2024 et de +9,7%20 en excluant les actifs cédés. La marge nette d’intérêt progresse de +11,1% vs. 2024. Elle est en hause de +15,3%21 vs. 2024 en excluant les actifs cédés. Les commissions sont en hausse de +2,2% vs. 2024 en excluant les actifs cédés.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 560 millions d’euros, en recul de -6,7% par rapport au T4-24 et en baisse de -2,5% en excluant les actifs cédés. Ils comprennent 18 millions d’euros de charges de transformation. Le coefficient d’exploitation s’établit à 65,6% au T4-25, en forte amélioration de 8 points de pourcentage par rapport au T4-24.

Sur l’année 2025, les frais de gestion ressortent à 6 100 millions d’euros, en baisse de -8,0% par rapport à 2024 et de -3,9% en excluant les actifs cédés. Ils comprennent 66 millions d’euros de charges de transformation. Le coefficient d’exploitation est de 66,1% en forte amélioration de 10,3 points de pourcentage par rapport à 2024.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 198 millions d’euros, soit 34 points de base contre 33 points de base au T3-25.

Sur l’année 2025, le coût du risque s’établit à 703 millions d’euros, soit 30 points de base, stable

vs. 2024.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 467 millions d’euros, en hausse de +28,2% vs. T4-24. La rentabilité normative ressort à un niveau de 10,3% au T4-25 vs. 8,7% au T4-24.

Sur l’année 2025, le résultat net part du Groupe s’établit à 1 815 millions d’euros, en forte progression de +80,3% vs. 2024. La rentabilité normative ressort à 10,2% en 2025 vs. 6,0% en 2024.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Produit net bancaire 2 408 2 464 -2,3% +0,3%* 10 419 10 153 +2,6% +3,9%* Frais de gestion (1 606) (1 644) -2,3% +0,7%* (6 474) (6 542) -1,0% +0,3%* Résultat brut d'exploitation 801 820 -2,3% -0,3%* 3 945 3 611 +9,3% +10,5%* Coût net du risque (109) (97) +12,3% +12,3%* (297) (126) x 2,4 x 2,4* Résultat d'exploitation 692 723 -4,2% -2,1%* 3 649 3 485 +4,7% +5,9%* Résultat net part du Groupe 574 633 -9,3% -7,5%* 2 915 2 811 +3,7% +4,9%* RONE 13,8% 15,5% 16,7% 17,2% Coefficient d'exploitation 66,7% 66,7% 62,1% 64,4%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus à 2 408 millions d’euros, en baisse de -2,3% par rapport à un niveau élevé au T4-24.

Sur l’année 2025, les revenus sont en croissance de +2,6% par rapport à 2024 pour atteindre un niveau record de 10 419 millions d’euros contre 10 153 millions d’euros en 2024.

Les activités de Marché et Services aux Investisseurs publient des revenus de 1 391 millions d’euros au T4-25, en baisse de -7,1% par rapport au T4-24. Sur 2025, les revenus s’élèvent à 6 653 millions d’euros en hausse de +1,2% vs. 2024.

Les activités de Marché sont en baisse de -8,3% sur le trimestre avec des revenus de 1 224 millions d’euros par rapport à un trimestre T4-24 élevé. Sur l’année 2025, ils atteignent un plus haut depuis 2009 à 5 980 millions d’euros, en hausse de +1,4% par rapport à 2024.

Les activités Actions baissent sur le trimestre de -5,3% par rapport à un niveau élevé au T4-24 impacté par un effet change négatif et une activité des clients en retrait en Europe et en Asie malgré une forte croissance des revenus dans la zone Amérique, qui sont en hausse de +24% vs. T4-24. Les revenus s’établissent à 789 millions d’euros sur le trimestre. Sur 2025, ils s’inscrivent à 3 634 millions d’euros, en hausse de +1,6% par rapport à 2024.

Les activités Taux, Crédit et Change baissent sur le trimestre de -13,3% avec des revenus de 435 millions d’euros, pénalisés par un effet de base élevé au T4-24 et un environnement commercial difficile sur les activités de taux en Europe contre un environnement plus porteur aux Etats-Unis. Sur 2025, les revenus sont en hausse de +1,1% à 2 346 millions d’euros par rapport à 2024.

Les revenus du Métier Titres, sont quant à eux en hausse de +3,2% par rapport au T4-24 à 167 millions d’euros, portés par un fort rebond de l’activité commerciale dans l’ensemble des marchés-clés. Sur 2025, les revenus sont stables à -0,1% vs. 2024. Les actifs en conservation et les actifs administrés du Métier Titres s’élèvent respectivement à 5 396 milliards d’euros et 669 milliards d’euros.

Les revenus des activités de Financement et Conseil s’élèvent à 1 017 millions d’euros au T4-25, en hausse de +5,1% par rapport au T4-24. Sur 2025, ils s’inscrivent à un niveau record de 3 767 millions d’euros, en progression de +5,2% par rapport à 2024.

Le métier Global Banking & Advisory affiche un niveau de revenus trimestriels record, en hausse de +8,6% par rapport au T4-24, porté par les activités de financement, en particulier dans les secteurs des infrastructures et des transports et des financements de fonds, avec la poursuite d’une forte dynamique des volumes d’origination et de distribution. Le trimestre est marqué également par une croissance soutenue sur les marchés de capitaux, à la fois dettes et actions, notamment aux Etats-Unis. Sur 2025, les revenus sont en hausse de +7,5% par rapport à 2024.

Le métier Global Transaction & Payment Services affiche des revenus en baisse de -5,0% sur le trimestre en raison des effets liés à la baisse des taux d’intérêts et aux taux de change. Cependant, l’activité commerciale est restée bonne et les dépôts des clients ont continué à croître. Sur l’année, les revenus sont en baisse de -1,2% par rapport à 2024.

Frais de gestion

Les frais de gestion ressortent à 1 606 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de -2,3% par rapport au T4-24. Le coefficient d’exploitation s’établit à 66,7% au T4-25. Ils comprennent 43 millions d’euros de charges de transformation.

Sur 2025, les frais de gestion sont en baisse de -1,0% par rapport à 2024 et le coefficient d’exploitation atteint 62,1% contre 64,4% au 2024. Ils comprennent 58 millions d’euros de charges de transformation.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 109 millions d’euros, soit 28 points de base contre 24 points de base au T4-24.

Sur 2025, le coût du risque s’élève à 297 millions d’euros, soit 18 points de base contre 8 points de base en 2024.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe est en baisse de -9,3% par rapport au T4-24 à 574 millions d’euros. Sur l’ensemble de l’année, il est en hausse de +3,7% à 2 915 millions d’euros.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une rentabilité normative de 13,8% sur le trimestre et de 16,7% sur 2025.

MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL





En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Produit net bancaire 1 966 2 067 -4,9% +7,3%* 7 990 8 504 -6,0% +6,1%* Frais de gestion (1 085) (1 240) -12,5% -0,3%* (4 334) (5 072) -14,5% -3,3%* Résultat brut d'exploitation 881 827 +6,5% +18,4%* 3 656 3 432 +6,5% +19,9%* Coût net du risque (107) (133) -19,6% -2,9%* (489) (705) -30,7% -19,4%* Résultat d'exploitation 774 694 +11,5% +22,1%* 3 168 2 727 +16,2% +29,6%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 (2) n/s n/s (0) 96 n/s n/s Participations ne donnant pas le contrôle 220 206 +6,9% +16,8%* 932 838 +11,2% +20,7%* Résultat net part du Groupe 374 320 +16,9% +25,9%* 1 489 1 292 +15,2% +28,0%* RONE 14,4% 11,4% 13,9% 11,5% Coefficient d'exploitation 55,2% 60,0% 54,2% 59,6%

Activité commerciale

Banque de détail à l’International

La Banque de détail à l’International reste dynamique au T4-25 avec des encours de crédits qui progressent de +6,0%* vs. T4-24, à 64 milliards d’euros. Les encours de dépôts sont en hausse de +5,4%* vs. T4-24, à 77 milliards d’euros.

En Europe, les encours de crédits, à 49 milliards d’euros au T4-25, poursuivent leur croissance (+7,9%* vs. T4-24) sur l’ensemble des segments de clientèle dans les deux pays (+11,0%* vs. T4-24 en Roumanie et +7,1%* vs. T4-24 en République tchèque). Les dépôts augmentent de +6,9%* vs. T4-24, avec 60 milliards d’euros au T4-25. Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 82% au T4-25.

Dans la région Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, les encours de crédits sont stables* vs. T4-24, à 15 milliards d’euros. La légère hausse des encours de dépôts (+0,7%* vs. T4-24), à 18 milliards d’euros au T4-25, est portée par une croissance qui se poursuit sur la clientèle des particuliers.

Mobilité et Services financiers

Les actifs productifs d’Ayvens ressortent à 53 milliards d’euros au T4-25. Ils baissent légèrement de -1%* vs. 2024, reflétant les initiatives stratégiques qui visent une amélioration de la rentabilité et une gestion prudente des valeurs résiduelles.

Les encours des activités de Crédit à la consommation, en léger recul (-2,5% vs. T4-24), s’établissent à 22 milliards d’euros au T4-25.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International enregistre des revenus en hausse de 7,3%* vs. T4-24, avec 1 966 millions d’euros au T4-25.

Sur l’année 2025, les revenus progressent de +6,1%* vs. 2024, à 7 990 millions d’euros.

Les revenus de la Banque de détail à l’International ressortent à 919 millions d’euros au T4-25, en hausse de 2,7%* vs. T4-24, et de +3,1%* vs. 2024 à 3 675 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2025.

Les revenus en Europe, à 549 millions d’euros, sont en légère baisse de -1,2%* vs. T4-24 exceptionnellement haut. Sur l’ensemble de l’année, les revenus progressent de 3,5%* vs. 2024, à 2 138 millions d’euros.

Les revenus en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer progressent de 9,0%* vs. T4-24 avec 369 millions d’euros de revenus au T4-25, grâce à une bonne tenue des commissions sur le trimestre. Sur 2025, les revenus sont en hausse de +2.7%* vs. 2024 à 1 537 millions euros.

Au global, les métiers Mobilité et Services financiers délivrent une bonne performance avec des revenus en hausse de +11,7%* vs. T4-24 à 1 048 millions d’euros au T4-25. Sur l’ensemble de l’année, ils sont en hausse de +8,8%* vs. 2024 à 4 316 millions d’euros en 2025.

Au niveau d’Ayvens, les revenus, à 817 millions d’euros au T4-25, progressent de +15,0%22 vs. T4-24. Ajustés des dépréciations23 et des éléments non récurrents24, ils baissent de -8,3%1 avec la normalisation du marché secondaire des ventes de véhicules qui se poursuit comme attendu sur le trimestre. Le résultat des ventes de véhicules d’occasion s’établit à 7022 euros par unité au T4-25 vs. 1 2672 euros au T4-24. Les marges quant à elles progressent à 5673 points de base au T4-25, vs. 5413 points de base au T4-24 notamment grâce aux synergies. En 2025, Ayvens a atteint les cibles fixées pour l’année avec des synergies réalisées d’environ 360 millions d’euros comme anticipé. Le résultat des ventes de véhicules d’occasion par unité s’élève à 1 0752 euros en 2025 (vs. 1 4552 euros en 2024) dans la fourchette annoncée de 7002 à 1 1002 euros. En vision sociale, Ayvens présente un coefficient d’exploitation de 56,1%25 au 2025, meilleur que la cible 2025 comprise entre 57%4 et 59%4.

Le métier Crédit à la consommation affiche une croissance de +5,9% vs. T4-24, avec 230 millions d’euros de revenus au T4-25, portée par l’amélioration des marges sur le trimestre. Sur l’ensemble de l’année, les revenus progressent de 6,3% vs. 2024, à 933 millions d’euros en 2025.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion sont stables* vs. T4-24, à 1 085 millions d’euros au T4-25 (dont environ 40 millions d’euros de charge de transformation). Le coefficient d’exploitation s’améliore au

T4-25 à 55,2% vs. 60,0% au T4-24.

Sur l’année 2025, les coûts de 4 334 millions d’euros sont en baisse de -3,3%* vs. 2024 et le coefficient d’exploitation ressort à 54,2% vs. 59,6% en 2024.

Au global, la Banque de détail à l’International affiche une légère baisse des coûts de -0,7%* vs. T4-24 à 493 millions d’euros au T4-25.

Les deux métiers du pôle Mobilité et Services financiers enregistrent des frais de gestion stables* vs. T4-24, à 592 millions d’euros au T4-25.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 107 millions d’euros, soit 30 points de base, en recul par rapport au T4-24 (32 points de base).

Sur l’ensemble de l’année, le coût du risque s’élève à 33 points de base vs. 42 points de base en 2024.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe ressort à 374 millions d’euros, en hausse de +25,9%* vs. T4-24. La rentabilité normative s’améliore à 14,4% au T4-25 vs. 11,4% au T4-24. Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité normative est de 18,0% au T4-25 et de 11,8% au sein du pôle Mobilité et Services financiers.

Sur l’ensemble de l’année, le résultat net part du Groupe ressort à 1 489 millions d’euros, en hausse de +28,0%* par rapport à 2024. La rentabilité normative s’améliore à 13,9% en 2025 vs. 11,5% en 2024. Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité normative 2025 est de 17,1% et de 11,7% dans le pôle Mobilité et Services financiers.

HORS PÔLES





En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Produit net bancaire (27) (184) +85,4% +85,4%* (383) (548) +30,2% +30,2%* Frais de gestion (93) (39) x 2,4 +22,1%* (429) (224) +91,8% +32,9%* Résultat brut d'exploitation (119) (222) +46,3% +54,0%* (812) (772) -5,2% +6,8%* Coût net du risque 5 7 +19,7% +19,7%* 12 12 +5,9% 5,9% Gains ou pertes nets sur autres actifs (5) (7) +30,2% +30,2%* 312 (179) n/s n/s Impôts sur les bénéfices 144 (31) n/s n/s 358 106 n/s n/s Résultat net part du Groupe 5 (276) n/s n/s (216) (909) +76,2% +78,0%*

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -27 millions d’euros, contre un montant de -184 millions d’euros au T4-24. La progression des revenus est principalement liée à l’amélioration continue des conditions de financement et de la gestion des excédents de liquidité.

Sur l’année, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -383 millions d’euros, contre un montant de -548 millions d’euros en 2024, qui incluait un montant exceptionnel de 287 millions d’euros 2024 reçu pour solder les dernières expositions en Russie liées à l’ancienne présence locale du Groupe via Rosbank, comptabilisé au troisième trimestre 2024.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’élèvent à -93 millions d’euros contre -39 millions d’euros au T4-24.

Sur l’année, les frais de gestion s’élèvent à -429 millions d’euros contre -224 millions d’euros en 2024. Ils comprennent environ 100 millions d’euros de charges comptabilisées au second trimestre 2025, liées au Plan Mondial d’Actionnariat Salarié lancé en juin 2025.

Gains nets sur autres actifs

Sur l’année, le Groupe a comptabilisé en Hors Pôles +312 millions d’euros en Gains nets sur autres actifs notamment à la suite des cessions des activités de SGEF26, Société Générale Private Banking Suisse, SG Kleinwort Hambros, Société Générale Burkina Faso et Société Générale Guinée.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à +5 millions d’euros contre -276 millions d’euros au T4-24.

Sur l’année, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -216 millions d’euros contre -909 millions d’euros en 2024.

8. CALENDRIER FINANCIER 2026





Calendrier de communication financière 2026



30 avril 2026 Résultats du premier trimestre de l’année 2026

27 mai 2026 Assemblée générale mixte des actionnaires

1er juin 2026 Détachement du solde du dividende

3 juin 2026 Paiement du solde du dividende

30 juillet 2026 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de l’année 2026

21 septembre 2026 Capital Markets Day

5 octobre 2026 Détachement de l’acompte sur dividende

7 octobre 2026 Paiement de l’acompte sur dividende 29 octobre 2026 Résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2026





Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, coût du risque en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.







Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.



Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.







Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :



- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;



- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.







Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.







Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (disponible sur https://investors.societegenerale.com/fr).







Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.







La différence entre le nombre d'actions ouvrant droit à dividende à la date du 31 janvier 2026 et à la date du 1er juin 2026 donnera lieu à un ajustement du montant global du dividende et en conséquence du montant total à distribuer.





9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 467 364 +28,2% 1 815 1 007 +80,3% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 574 633 -9,3% 2 915 2 811 +3,7% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 374 320 +16,9% 1 489 1 292 +15,2% Total Métiers 1 415 1 317 +7,4% 6 218 5 109 +21,7% Hors Pôles 5 (276) n/s (216) (909) +76,2% Groupe 1 420 1 041 +36,4% 6 002 4 200 +42,9%

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS

En M EUR T4-25 T4-24 12M25 12M24 Produit Net Bancaire - Total éléments exceptionnels 0 0 0 287 Montant exceptionnel reçu - Gestion Propre 0 0 0 287 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de transformation (102) (76) (363) (616) Charges de transformation (102) (76) (262) (613) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (18) 7 (66) (132) Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (43) (32) (58) (236) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (42) (51) (139) (199) Dont Hors pôles 0 0 0 (47) Eléments exceptionnels 0 0 (101) (3) Plan Mondial d'Actionnariat Salarié 0 0 (101) (3) Autres éléments exceptionnels - Total 8 (7) 345 (74) Gains ou pertes sur autres actifs 8 (7) 345 (74) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 13 0 34 0 Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 0 0 (0) 86 Dont Hors pôles (5) (7) 312 (160)

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 31/12/2025 31/12/2024 Caisse et banques centrales 133 322 201 680 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 576 057 526 048 Instruments dérivés de couverture 8 007 9 233 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 101 088 96 024 Titres au coût amorti 50 963 32 655 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 76 287 84 051 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 454 504 454 622 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (768) (292) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 649 615 Actifs d'impôts 4 709 4 687 Autres actifs 73 313 70 903 Actifs non courants destinés à être cédés 2 496 26 426 Participations dans les entreprises mises en équivalence 433 398 Immobilisations corporelles et incorporelles 60 498 61 409 Ecarts d'acquisition 5 083 5 086 Total 1 546 641 1 573 545





En M EUR 31/12/2025 31/12/2024 Banques centrales 9 737 11 364 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 398 054 396 614 Instruments dérivés de couverture 13 919 15 750 Dettes représentées par un titre 151 389 162 200 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 103 786 99 744 Dettes envers la clientèle 525 810 531 675 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (7 436) (5 277) Passifs d'impôts 2 603 2 237 Autres passifs 87 188 90 786 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 3 033 17 079 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 162 463 150 691 Provisions 3 952 4 085 Dettes subordonnées 12 616 17 009 Total dettes 1 467 114 1 493 957 Capitaux propres - - Capitaux propres part du Groupe - - Actions ordinaires et réserves liées 19 237 21 281 Autres instruments de capitaux propres 9 762 9 873 Réserves consolidées 35 862 33 863 Résultat de l'exercice 6 002 4 200 Sous-total 70 863 69 217 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (719) 1 039 Sous-total capitaux propres part du Groupe 70 144 70 256 Participations ne donnant pas le contrôle 9 383 9 332 Total capitaux propres 79 527 79 588 Total 1 546 641 1 573 545

ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES





1 – Les éléments financiers présentés au titre du quatrième trimestre et l’année 2025 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 5 février 2026 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d’audit menées par les Commissaires Aux Comptes sur les états financiers sont en cours.

2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 38 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

3 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 5 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2024. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation. Le Coefficient d’exploitation est défini en page 38 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale.

4 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 39 et 748 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T4-25 T4-24 2025 2024 Banque de Détail en France, Banque Privée et Assurances







Coût net du risque 198 115 703 712 Encours bruts de crédits 232 638 233 298 232 042 235 539 Coût du risque en pb 34 20 30 30 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 109 97 297 126 Encours bruts de crédits 155 040 160 551 164 110 162 749 Coût du risque en pb 28 24 18 8 Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International







Coût net du risque 107 133 489 705 Encours bruts de crédits 143 242 167 911 147 466 167 738 Coût du risque en pb 30 32 33 42 Gestion propre







Coût net du risque (5) (7) (12) (12) Encours bruts de crédits 26 578 25 730 26 265 24 700 Coût du risque en pb (8) (11) (4) (5) Groupe Société Générale







Coût net du risque 409 338 1 477 1 530 Encours bruts de crédits 557 498 587 490 569 882 590 725 Coût du risque en pb 29 23 26 26

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

5 - ROE, ROTE, RONE

Les notions de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 39 et 40 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 40 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. A compter des résultats du T1-25, avec retraitement des données historiques, la rentabilité normative est déterminée selon une allocation de capital de 13%. Les capitaux propres alloués au T1-25 incluent les impacts réglementaires liés à Bâle IV applicables depuis le 1er janvier 2025.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d’émission ». Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

272829

Fin de période (en M EUR) T4-25 T4-24 2025 2024 Capitaux propres part du Groupe 70 144 70 256 70 144 70 256 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 366) (10 526) (9 366) (10 526) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) 14 (25) 14 (25) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 259 757 259 757 Provision pour distribution(2) (2 697) (1 740) (2 697) (1 740) Fonds propres ROE fin de période 58 354 58 722 58 354 58 722 Fonds propres ROE moyens 58 677 58 204 58 674 57 223 Ecarts d'acquisition moyens(3) (4 201) (4 192) (4 185) (4 108) Immobilisations incorporelles moyennes (2 665) (2 883) (2 757) (2 921) Fonds propres ROTE moyens 51 811 51 129 51 732 50 194 Résultat net part du Groupe 1 420 1 041 6 002 4 200 Intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d'émission (191) (199) (720) (720) Résultat net Part du Groupe corrigé 1 228 842 5 282 3 480 ROTE 9,5% 6,6% 10,2% 6,9%

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

En M EUR T4-25 T4-24 Variation 2025 2024 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 18 112 16 801 +7,8% 17 750 16 690 +6,3% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 16 589 16 327 +1,6% 17 417 16 332 +6,6% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 10 377 11 241 -7,7% 10 701 11 250 -4,9% Total Métiers 45 078 44 378 +1,6% 45 868 44 273 +3,6% Hors Pôles 13 598 13 826 -1,6% 12 806 12 950 -1,1% Groupe 58 677 58 204 +0,8% 58 674 57 223 +2,5%

6 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 41 du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) 2025 2024 2023 Capitaux propres part du Groupe 70 144 70 256 65 975 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 366) (10 526) (9 095) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) 14 (25) (21) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités de trading (22) 8 36 Actif Net Comptable 60 770 59 713 56 895 Ecarts d'acquisition(2) (4 225) (4 207) (4 008) Immobilisations incorporelles (2 625) (2 871) (2 954) Actif Net Tangible 53 919 52 635 49 933 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(3) 754 887 796 498 796 244 Actif Net par Action 80,5 75,0 71,5 Actif Net Tangible par Action 71,4 66,1 62,7

303132

7 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. pages 40 et 41 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE.

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

33

Nombre moyen de titres, en milliers 2025 2024 2023 Actions existantes 790 605 801 915 818 008 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 2 328 4 402 6 802 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 12 021 2 344 11 891 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(4) 776 255 795 169 799 315 Résultat net part du Groupe (en M EUR) 6 002 4 200 2 493 Intérêts sur TSS et TSDI (en M EUR) (720) (720) (759) Résultat net part du Groupe corrigé (en M EUR) 5 282 3 481 1 735 BNPA (en EUR) 6,80 4,38 2,17

8 – Ratios de solvabilité et ratio de levier

Les capitaux propres, les encours pondérés des risques et l’exposition de levier sont déterminés conformément aux règles CRR3/CRD6 applicables, qui transposent le texte de finalisation de Bâle III, aussi appelé Bâle IV, en ce y compris les modalités prévues par la réglementation pour le calcul des ratios phasés et non-phasés. Les ratios de solvabilité et le ratio de levier sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire.

9 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements :





Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif.

Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application d’IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine).

Wholesale funding : inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre. Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen-long terme et ressources à court-terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an.

Reclassement de la quote-part des émissions placées par les Réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme).

Déduction des dépôts de la clientèle et réintégrés aux financements à court terme certaines opérations assimilables à des ressources de marché.

Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

1 Hors cessions d'actifs

2 Sur la base du résultat net part du Groupe 2025 retraité des éléments non monétaires sans impact sur le ratio CET1 et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI

3 Prenant en compte le nombre d’actions en circulation (hors actions auto-détenues) au 31 janvier 2026 pour le solde du dividende et au 7 octobre 2025 pour l’acompte sur dividende

4 Acompte sur dividende versé le 9 octobre 2025

5 Le solde du dividende sera détaché le 1er juin 2026 et mis en paiement le 3 juin 2026

6 Après avis du Comité des Nomination et du Gouvernement d’Entreprise

7 Ratio calculé selon la méthodologie de l’Autorité Bancaire Européenne publiée le 16 juillet 2019

8 Ratio qui exclut les encours des sociétés en cours de cession en application de la norme IFRS 5

9 Ratio des provisions en étape 3 sur la valeur comptable brute des créances douteuses après prise en compte des garanties et collatéraux

10 Sur la base des comptes consolidés au niveau d’Ayvens

11 Hors résultat des ventes de véhicules d’occasion (UCS) et hors éléments non récurrents

12 Le programme de rachat d’actions et la réduction de capital subséquente ont également et prioritairement pour but de compenser entièrement l’impact dilutif de la future augmentation de capital dans le cadre du prochain Plan mondial d’actionnariat salarié, dont le principe a été arrêté par le Conseil d’administration du 5 février 2026

13 Prenant en compte le nombre d’actions en circulation (hors actions auto-détenues) au 31 janvier 2026 concernant le solde du dividende et le nombre d’actions hors actions auto-détenues au 7 octobre 2025 pour l’acompte sur dividende

14 Début du rachat d’actions à partir du 9 février 2026 au plus tôt, avec une exécution possible dès lors que le rachat d’actions à des fins d’annulation annoncé le 17 novembre 2025 est finalisé et que le cours de l'action SG est inférieur ou égal au prix maximal d'achat par action de 75 EUR fixé par l’Assemblée générale des actionnaires (AG) du 20 mai 2025 (voir résolution n° 19) et présenté notamment dans le descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025. Il sera proposé à l’AG du 27 mai 2026 de relever le prix d'achat maximal par action

15 Retraité des éléments non monétaires sans impact sur le ratio CET1 et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI

16 Secteurs du pétrole et du gaz et de la génération d’électricité

17 Dont phasage Bâle IV

18 Excluant les actifs cédés (la Suisse et le Royaume-Uni)

19 Actifs administrés incluant les encours de dépôts et l’épargne financière

20 +4,2% hors impact des couvertures à court terme

21 +3,1% hors impact des couvertures à court terme

22 Revenus Ayvens au niveau SG

23 Hors impact des dépréciations prospectives et du PPA

24 Hors éléments non récurrents, principalement l’accord avec Lincoln Consortium, les coûts de résiliation et l’hyperinflation en Turquie

25 Comme communiqué par Ayvens dans ses résultats du T4-25 (hors résultat des ventes de véhicules d’occasion et éléments non récurrents) vs. 63,2% en 2024

26 À l’exception des activités opérées en République tchèque et en Slovaquie

27 Intérêts nets d’impôt

28 Pour le calcul du ROTE, le montant de la provision pour distribution retenu (2 697 Meur) correspond au montant de distribution ordinaire total proposé (2 679 M EUR) minoré de l’acompte sur dividende versé le 9 octobre 2025 pour 469 M EUR et majoré de la part restante à finaliser au 31 décembre 2025 (487 M EUR) du programme de rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR annoncé le 17 novembre 2025

29 Hors écarts d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

30 Intérêts nets d’impôt

31 Hors d’écart d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

32 Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises en fin de période, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

33 Nombre d’actions pris en compte : nombre moyen d’actions ordinaires sur la période, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

