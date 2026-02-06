Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 6 février 2026 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au second semestre et à l'exercice 2025

Croissance solide de l'EBITDAaL légèrement supérieure aux prévisions pour 2025, supportée par des performances commerciales soutenues, des synergies et des gains d'efficacité

Base clients mobiles postpayés +2.5% / Base clients câble +1.8% en glissement annuel

Chiffre d'affaires en baisse de -1,5 % au S2 et sur l’exercice 2025 en glissement annuel

EBITDAaL en hausse de +3,4 % au S2 et de +4,0 % sur l’exercice 2025 en glissement annuel





Éléments opérationnels marquants du S2 Solide performance commerciale, associant une gestion efficace de la valeur sur nos marques premium et une croissance vigoureuse, tirée par les volumes, sur hey!

et une croissance vigoureuse, tirée par les volumes, sur La base clients mobiles postpayés s’est accrue de 38k ajouts nets sur le semestre, portant le nombre total d'abonnés à 3,6 millions, soit une hausse de 2,5 %

ajouts nets sur le semestre, portant le nombre total d'abonnés à 3,6 millions, soit une hausse de 2,5 % Nos offres sur le câble nous ont permis d'enregistrer 5k ajouts nets sur la période, portant le nombre d'abonnés à 1 039k (+1,8 % annuel)





S2 2024 S2 2025 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 3 467 3 553 2,5% Ajouts nets (en milliers) 74 38 -49,0% Base clients câble (en milliers) 1 021 1 039 1,8% Ajouts nets (en milliers) 17 5 -68,7%





Éléments financiers marquants Le chiffre d’affaires s'est inscrit en baisse de 1,5 % en glissement annuel sous l’effet d’un léger recul du chiffre d’affaires des services, en partie dû au non-renouvellement des droits sur le football belge au S2 et d’une diminution des activités à faible valeur ajoutée

et d’une diminution des activités à faible valeur ajoutée L’EBITDAaL a augmenté de 4,0 % sur l’année pleine, porté par la réalisation des synergies résultant de l’acquisition de VOO et par la poursuite des gains d’efficience et des mesures d’optimisation des coûts

résultant de l’acquisition de VOO et par la poursuite des gains d’efficience et des mesures d’optimisation des coûts Les eCapex se sont accrus de 2,1 % sur l’exercice, sous l’effet de la mise en œuvre réussie du contrat de RAN sharing, du déploiement de la 5G et de la mise à niveau du réseau fixe gigabit national qui a permis d’améliorer l’expérience client





Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium en millions d’euros S2 2024 S2 2025 Variation 2024 2025 rapportée Chiffre d’affaires consolidé 1 016,1 1 000,6 -1,5% 1 993,7 1 963,4 -1,5% Services facturés aux clients 806,6 791,4 -1,9% 1 600,8 1 577,5 -1,5% EBITDAaL 291,4 301,3 3,4% 544,3 566,1 4,0% marge (% du chiffre d’affaires) 28,7% 30,1% 143 bp 27,3% 28,8% 153 bp eCapex1 -187,9 -191,9 2,1% - 368,0 - 375,9 2,1% Cash-flow opérationnel ajusté2 103,5 109,5 5,8% 176,3 190,2 7,9% Flux nets de trésorerie générés par l’activité 223,2 276,0 23,7% 502,8 525,6 4,5% Résultat net consolidé 34,8 38,8 11,6% 17,2 41,3 139,5% Endettement financier net 1 904,9 1 815,1 -4,7% 1 904,9 1 815,1 -4.7% Total des emprunts 1 963,1 1 895,8 -3,4% 1 963,1 1 895,8 -3.4%

Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

En 2025, fidèle à l’engagement pris dans la stratégie « Lead the Future », Orange Belgium a encore franchi une étape majeure : l’intégration réussie de VOO S.A. Elle illustre notre volonté de fonctionner comme un opérateur pleinement intégré et d’offrir une meilleure expérience à nos clients et d’améliorer notre efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, la signature d’un Protocole d'accord avec Proximus permettant un accès mutuel aux réseaux des deux opérateurs en Wallonie illustre l’approche volontariste que nous avons adoptée pour rendre accessibles nos réseaux gigabit sur l’ensemble de notre zone de couverture tout en optimisant notre investissement industriel. Sur le segment mobile, notre engagement pour un réseau d’excellence s’est trouvé une fois de plus validé par la reconnaissance par Ookla® du réseau 5G d’Orange Belgium. Cette distinction récompense notre investissement pour offrir une qualité de réseau et une expérience client incomparables.

Confiant dans nos perspectives, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie en nous appuyant sur la synergie de nos expertises, afin de proposer des solutions technologiques innovantes, de renforcer l’inclusion numérique et de créer une valeur durable au bénéfice de nos clients et de nos parties prenantes.

Antoine Chouc, CFO, ajoute :

En dépit d’une certaine pression sur notre chiffre d’affaires, due à la concurrence sur le marché et au non-renouvellement des droits sur le football belge, nous sommes parvenus à enregistrer une croissance de l’EBITDAaL de pas moins de 4 % en glissement annuel en 2025. Cette performance s’appuie sur la montée en puissance continue des synergies générées par l’intégration de VOO, qui une fois encore dépassent nos attentes initiales, mais aussi sur une série d’initiatives de transformation qui nous ont permis de renforcer notre discipline sur les coûts.

Nous nous félicitons d’être parvenus à légèrement dépasser notre objectif d’EBITDAaL (€566 millions contre un objectif compris entre €545 millions et €565 millions), tandis que notre eCapex, à €376 millions, se situe confortablement au sein de notre fourchette cible de €365 millions à €385 millions.

Pour l’exercice 2026, nous prévoyons que les synergies et les gains d’efficience mis en œuvre actuellement nous permettront d’enregistrer une croissance d’EBITDAaL circa 3,5%. Nous prévoyons également une légère baisse de notre investissement industriel total circa €360 millions en 2026, sous l’effet de la conclusion du contrat de partage de réseaux et de la poursuite de l’expansion de notre réseau fixe.

Dividende au titre de 2025

Le Groupe Orange Belgium veille à trouver un juste équilibre entre une politique de dividende adéquate pour ses actionnaires et le maintien d’une situation financière équilibrée et saine, tout en se laissant une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre ses investissements dans sa stratégie de convergence, dans le déploiement de son réseau et dans d'autres opportunités de croissance. Le Conseil d'administration d’Orange Belgium ne proposera pas de dividende au titre de l’exercice 2025 afin de préserver sa trésorerie pour satisfaire les exigences de fonds propres futures.

Perspectives pour 2026

La Société table sur une croissance d’EBITDAaL circa 3,5%. Le montant total des eCapex en 2026 devrait se situer circa €360 millions.

Nouveau calendrier financier

6 mai Assemblée générale des actionnaires

3 juillet Début de la période de blackout

23 juillet Résultats financiers du S1 2026 (7h00 CET) - Communiqué de presse

23 juillet Résultats financiers du S1 2026 (10h00 CET) - Conférence téléphonique

Il s'agit d'un calendrier provisoire, sujet à modifications

