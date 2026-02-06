Persbericht

Embargo tot 6 februari 2026 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het tweede halfjaar en het volledige jaar 2025

Solide EBITDAaL-groei die de prognose voor 2025 licht overschrijdt, ondersteund door stabiele commerciële prestaties, synergiën en efficiëntiewinst

Aantal mobiele postpaidklanten +2.5% j-o-j / Aantal kabelklanten +1.8% j-o-j

Omzet in H2 -1,5% j-o-j / Omzet 2025 -1,5% j-o-j

EBITDAaL in H2 +3,4% j-o-j / EBITDAaL 2025 +4,0% j-o-j





Operationele hoogtepunten in H2 Solide commerciële prestaties, met een combinatie van waardebeheer voor onze premiummerken en een dynamische volumegroei voor hey!

en een dynamische volumegroei voor 38 duizend netto nieuwe mobiele postpaidklanten in de loop van het tweede halfjaar, waardoor het totale aantal abonnees met 2,5% steeg tot 3,6 miljoen

in de loop van het tweede halfjaar, waardoor het totale aantal abonnees met 2,5% steeg tot 3,6 miljoen Onze formules voor kabeldiensten genereerden over de periode 5 duizend netto nieuwe klanten, voor een totaal van 1.039 duizend klanten (+1,8% j-o-j)





HJ2 2024 HJ2 2025 Variatie klanten met een mobiel abonnement (in '000) 3 467 3 553 2,5% nettotoevoegingen (in '000) 74 38 -49,0% kabelklanten (in '000) 1 021 1 039 1,8% nettotoevoegingen (in '000) 17 5 -68,7%





Financiële hoogtepunten De omzet daalde met 1,5% j-o-j na een lichte daling van de omzet uit diensten, deels als gevolg van de niet-verlenging van de Belgische voetbalrechten in het tweede halfjaar en een afname van de activiteiten met lage marge

De EBITDAaL voor het volledige jaar vertoonde een groei van 4,0%, mede dankzij de gerealiseerde synergieën na de overname van VOO en continue efficiëntie- en kostenoptimaliseringen

De eCapex stegen met 2,1% voor het volledige jaar, na de geslaagde implementatie van het gedeelde RAN, de uitrol van 5G en de opwaardering van het nationale vaste gigabitnetwerk voor een betere klantervaring





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers gerapporteerd in miljoen euro HJ2 2024 HJ2 2025 Variatie 2024 2025 Variatie Omzet 1 016,1 1 000,6 -1,5% 1 993,7 1 963,4 -1,5% Omzet uit retaildiensten 806,6 791,4 -1,9% 1 600,8 1 577,5 -1,5% EBITDAaL 291,4 301,3 3,4% 544,3 566,1 4,0% Marge als % van de omzet 28,7% 30,1% 143 bp 27,3% 28,8% 153 bp eCapex1 -187,9 -191,9 2,1% - 368,0 - 375,9 2,1% Aangepaste operationele cashflow2 103,5 109,5 5,8% 176,3 190,2 7,9% Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 223,2 276,0 23,7% 502,8 525,6 4,5% Nettowinst (verlies) van de periode 34,8 38,8 11,6% 17,2 41,3 139,5% Netto financiële schuld 1 904,9 1 815,1 -4,7% 1 904,9 1 815,1 -4.7% Totaal leningen 1 963,1 1 895,8 -3,4% 1 963,1 1 895,8 -3.4%

De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen





Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

In 2025 behaalde Orange Belgium opnieuw een belangrijke mijlpaal, een blijk van onze inzet voor onze 'Lead the Future'-strategie met de geslaagde integratie van VOO nv. Het is een duidelijk voorbeeld van onze toewijding om een eengemaakte operator te zijn die streeft naar een betere klantervaring en betere operationele efficiëntie.

Ook blijkt uit de ondertekening van een Memorandum of Understanding met Proximus over wederzijdse toegang tot elkaars netwerk in Wallonië dat wij proactief te werk gaan om overal waar wij actief zijn toekomstbestendige netwerken beschikbaar te stellen, en tegelijkertijd onze investeringsuitgaven te optimaliseren. Wat onze mobiele activiteiten betreft, wordt onze inzet voor een uitstekende netwerkkwaliteit bevestigd door de erkenning van het 5G-netwerk van Orange Belgium door Ookla®. Deze verwezenlijking benadrukt onze focus om een superieure netwerkkwaliteit en een uitzonderlijke klantervaring te bieden.

In de toekomst zullen we onze strategie verder blijven uitvoeren, door onze gecombineerde krachten te bundelen om innovatieve technologie te bieden, digitale inclusie te bevorderen en duurzame waarde voor onze klanten en stakeholders te creëren.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Hoewel onze omzet enigszins onder druk stond door de marktconcurrentie en de niet-verlenging van de Belgische voetbalrechten, behaalden we in 2025 een solide groei van de EBITDAaL van 4% j-o-j. Deze prestatie is te danken aan de continue toename van de synergieën uit de integratie van VOO, alweer boven onze initiële verwachtingen, en door verschillende transformatie-initiatieven die onze kostendiscipline hebben versterkt.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we onze vooruitzichten voor de EBITDAaL licht hebben overtroffen (€ 566 miljoen in vergelijking met een prognose tussen € 545 en € 565 miljoen), en ook onze eCapex van € 376 miljoen bevinden zich ruimschoots binnen het vooropgestelde bereik van € 365 en € 385 miljoen.

Voor het boekjaar 2026 streven we naar een EBITDAaL groei circa 3,5%, dankzij blijvende synergiën en efficiëntiewinsten. Ook verwachten we een lichte daling van de totale investeringsuitgaven in 2026 circa € 360 miljoen, door de implementatie van het gedeelde RAN en de voortgezette uitbreiding van ons vaste netwerk.

Dividend over 2025

De Orange Belgium-groep streeft naar een evenwicht tussen gepaste contante rendementen voor de aandeelhouders en een evenwichtige en degelijke financiële positie, met voldoende bewegingsruimte om te investeren in de convergente strategie, de uitbreiding van het netwerk en andere groeikansen. De raad van bestuur van Orange Belgium zal voor het boekjaar 2025 geen dividend voorstellen om geldmiddelen vrij te houden voor toekomstige kapitaalvereisten.

Vooruitzichten voor 2026

De onderneming streeft naar een EBITDAaL groei circa 3,5%. De totale eCapex zullen in 2026 naar verwachting circa € 360 miljoen liggen.

Nieuwe financiële kalender

6 mei Jaarlijkse algemene vergadering

3 juli Start black-outperiode

23 juli Financiële resultaten H1 2026 (7.00 uur) – Persbericht

23 juli Financiële resultaten H1 2026 (10.00 uur) – Conferencecall

Deze kalender is slechts voorlopig en kan later nog worden gewijzigd.

