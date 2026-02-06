Coloplast A/S - Regnskabsmeddelelse, Q1 2025/26

2025/26

Delårsrapport, 1. kvartal 2025/26

1. oktober 2025 - 31. december 2026



Coloplast leverede i 1. kvartal en organisk vækst på 6% og en EBIT vækst1 i faste valutakurser på 3%. Den rapportede omsætning i danske kroner steg 0%, hvilket afspejler en negativ valutaeffekt på 4 procentpoint. Afkast af investeret kapital2 var på 15%.



• Organisk vækst pr. område: Stomi 4 %, Kontinens 7 %, Stemme og Respiratorisk Pleje 8 %, Wound & Tissue Repair 5 % og Urologi 8 %.

• Svag start i Stomi, som forventet, drevet af negativ vækst i Kina og høj baseline i USA. Vækstmomentum ventes at styrkes i resten af året.

• Væksten inden for Kontinens var drevet af et fortsat stærkt bidrag fra Luja™ til både mandlige og kvindelige brugere.

• Stemme og Respiratorisk Pleje var drevet af fortsat godt momentum i laryngektomi, mens trakeostomi var påvirket af ordreforskydning.

• Wound & Tissue Repair:

- Svagt 1. kvartal for Kerecis med 10 % organisk vækst og 1 % overskudsgrad før PPA-afskrivninger. Resultatet for 1. kvartal afspejler en signifikant salgs påvirkning som følge af ændringer i Medicare tilskudsordning i ambulant regi og engangsomkostninger til forbedring af Kerecis' go-to-market model under den nye Medicare tilskudsordning. Den signifikante usikkerhed på markedet for cellulære og vævsbaserede produkter forventes at fortsætte året ud. På lang sigt forventes Kerecis at styrke sin konkurrencemæssige position relativt til peers, understøttet af en unik teknologi baseret på intakt fiskeskind og solid klinisk dokumentation.

- Avancerede Sårbandager faldt med 3 % på grund af den frivillige produkt returnering af alle Biatain® Adhesive-bandager i Kina, hvilket havde en negativ effekt på 1. kvartal på ca. 25 mio. kr.

• Solid start på året for Urologi drevet af stærk vækst i forretningen inden for det mandesegmentet i USA og opsving inden for nyrer & blæresygdomme efter den frivillige produkttilbagekaldelse, der blev indledt i 1. kvartal 2024/25.

• EBIT1,3 var 1.850 mio. kr. I faste valutakurser steg EBIT med 3 % i forhold til sidste år, mens rapporteret EBIT faldt 3 % i forhold til sidste år. Overskudsgraden1,3 var 26 % mod 27 % sidste år, negativt påvirket af den midlertidige reduktion i Kerecis' overskudsgrad i kvartalet.

• Afkastet af investeret kapital (ROIC) efter skat før særlige poster var 15 %, hvilket er på niveau med sidste4 år.

• De frie pengestrømme i forhold til salg var 26 % sammenlignet med 24 % sidste år5, drevet af lavere nettofinansielle poster.

• Coloplast US har indgået aftale om at købe de udestående aktier i Uromedica, et privatejet medicoteknologisk selskab med speciale i behandling af stress-urininkontinens, hvorved Uromedica bliver et helejet datterselskab af Coloplast US. Uromedicas bestyrelse har anbefalet aktionærerne at stemme for transaktionen. Transaktionen forventes afsluttet i februar 2025/26, forudsat sædvanlige closing-betingelser og den nødvendige godkendelse fra Uromedicas aktionærer.

Forventningen til 2025/26 er uændret: organisk vækst på ca. 7 % og ca. 7 % EBIT vækst i faste valutakurser6. Afkast af investeret kapital på ca. 16%2.

• Den organiske omsætningsvækst forudsætter fortsat godt momentum inden for Chronic Care.

• Efter et stærkt 1. kvartal forventes Urologi nu at levere en høj et-cifret vækst mod tidligere en midt-et-cifret vækst.

• Kerecis forventes nu at levere en vækst på ca. 10 % mod tidligere ca. 25 %, der afspejler en signifikant salgs påvirkning som følge af Medicare’s tilskudsændringer i ambulant regi samt større usikkerhed omkring timing af normalisering.

• Den rapporterede vækst i danske kroner forventes nu at blive på ca. 4 % med en negativ effekt på ca. 3 %-point fra valutaer og en begrænset negativ effekt fra frasalget af hudplejeforretningen (to måneders effekt).

• EBIT6 vækst i faste valutakurser forudsætter et stabilt inflationsniveau, etableringsomkostninger i produktionen og nye investeringer i forbindelse med Impact4-strategien. Betydelig forbedring af Kerecis’ EBIT-margin i resten af året, med ca. tocifret EBIT margin for Kerecis for regnskabsåret 2025/26.

• Investering i anlægsaktiver i forhold til salg forventes at ligge på ca. 5 %. Den effektive skattesats forventes at ligge på ca. 22 %

• Afkast af investeret kapital forventes at være ca. 16 %, en stigning på ca. 1 %-point i forhold til de justerede 15 % sidst år2,4.

”Vi leverer en svag start på året med 6% organisk vækst, 3% EBIT vækst i faste valutakurser og en EBIT-margin på 26% i Q1. Det reflekterer et svagere kvartal i Kerecis, hvor vi ser en signifikant negativ påvirkning af salget i ambulant regi som følge af tilskudsændringer i USA. På længere sigt fastholder vi, at Kerecis er godt positioneret til at vinde markedsandele i markedet for cellulære og vævsbaserede produkter, baseret på selskabets unikke teknologi baseret på intakt fiskeskind, understøttet af stærk klinisk evidens. Vores kroniske forretning fortsætter med at levere solid underliggende vækst på tværs af alle regioner, dog fraregnet Kina som rapporterede negativ vækst. Endeligt er jeg tilfreds med en solid start på året i Urologi, hvor vores amerikanske mandesegment leverer stærk vækst, og hvor vi ser bedring i nyrer & blæresygdomme,” siger Lars Rasmussen, interim CEO i Coloplast.

1. Før særlige poster: udgifter på -35 mio. kr. i 1. kvartal 2025/26. 2. Efter skat, før særlige poster. 3. Før særlige poster: udgifter på -74 mio. kr. i 1. kvartal 2024/25. 4. Sidste år justeret for effekten af overdragelsen af Kerecis immaterielle rettigheder. 5. FCF-justeringer: FY 2024/25 justeret for frasalget af hudplejeforretningen. 6. Før særlige poster: udgifter på -50 mio kr. i FY 2025/26.

Telekonference

Coloplast afholder en telekonference fredag den 6. februar 2026 kl. 11.00 dansk tid. Konferencen forventes at vare ca. en time.

For at deltage aktivt i Q&A-delen bedes du tilmelde dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen: Tilmeld dig her

Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference Q1 2025/26

For yderligere information, kontakt venligst



Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. 4911 1111

Kristine Husted Munk

Sr. Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

Email: dkkhu@coloplast.com

Simone Dyrby Helvind

Sr. Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2981

Email: dksdk@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Head of Media Relations & Corporate Content

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR nr. 69749917





Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag. Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want. A simple solution that makes a difference. Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.









Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2026-02

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmar





Vedhæftet fil