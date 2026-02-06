Mare Nostrum, nouvelle organisation et nouvel élan

pour un développement axé sur la performance

Grenoble, le 6 février 2026 – 8h - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, ouvre un nouveau chapitre de son histoire en s’appuyant sur une organisation remodelée et conçue pour renforcer sa performance, consolider ses positions et augmenter l’efficacité de son modèle.

Une organisation plus lisible et plus efficiente

Conformément à sa stratégie, Mare Nostrum s’est pleinement recentré sur son cœur de métier avec les cessions d’Altros et d’AT Patrimoine1. Le Groupe est désormais structuré autour de quatre piliers fondamentaux, à savoir le Travail Temporaire, la Formation, le Recrutement et les Prestations de services RH.

Ce recentrage s’est accompagné d’une stratégie de marques clarifiée et concentrée autour de quelques marques phares dont Trident TT, pour les activités de Travail Temporaire, Platinium Skills et Arcadia Campus regroupant l’offre de Formation, et Neptune RH pour les activités de Recrutement.

Pour accompagner ce changement, Mare Nostrum a mis en place une gouvernance resserrée tournée vers l’efficacité opérationnelle avec un Conseil d’administration, concentré autour des trois fondateurs et de deux administratrices indépendantes, et un Comité de direction de 15 personnes, réunissant toutes les fonctions supports et opérationnelles, pour une interaction renforcée entre le terrain et le siège, ainsi qu’une vision à 360° permanente de l’ensemble du Groupe.

Cette gouvernance s’appuie sur des Comités de pilotage qui sont en charge de déployer les axes de développement définis par le Comité de Direction au sein des différentes entités du Groupe et également de remonter les informations terrain.

Cette nouvelle organisation plus lisible et plus agile vise à accélérer les décisions, optimiser les coûts et soutenir la performance commerciale sur les différents marchés du Groupe.

Une saison 2025-2026 tournée vers la performance, les expertises et la proximité client

Depuis octobre, le Groupe a ouvert une nouvelle saison commerciale placée sous le thème du Phoenix, symbole de force, d’énergie et de renaissance. Jusqu’à juin 2026, les équipes de Mare Nostrum sont engagées dans une série de défis commerciaux structurants, conçus pour renforcer les fondamentaux du modèle et pour stimuler l’émulation interne.

Portés par un programme interne intitulé « Les Défis du Phoenix », ces challenges mensuels vont permettre de mobiliser les équipes, de dynamiser la performance, de renforcer la relation client, d’accélérer les résultats commerciaux et de valoriser la proximité terrain qui constituent l’ADN même du Groupe. Les thématiques de chaque challenge traduisent concrètement les priorités opérationnelles du plan de continuation du Groupe.

« La réorganisation que nous avons engagée ouvre un nouveau cycle pour Mare Nostrum. Nous avons simplifié notre organisation, clarifié notre modèle et établi des priorités opérationnelles structurées pour restaurer durablement notre performance. Cette nouvelle saison s’inscrit dans cette logique avec un cadre plus rigoureux, une exécution plus fluide et un développement recentré sur nos fondamentaux. Nous sommes tous mobilisés pour remettre le Groupe sur une trajectoire solide et maitrisée» a déclaré Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation et les prestations de services RH. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

1 Communiqués de presse du 7 et du 13 octobre 2025

