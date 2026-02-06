Norsk Hydro: Påminnelse - Invitasjon til Hydros resultat for fjerde kvartal 2025

Hydros resultat for fjerde kvartal 2025 blir offentliggjort 13. februar 2026 kl. 07.00 CET (01.00 EST, 06.00 GMT). Hydros årsrapport 2025 blir offentliggjort kl 08.00 CET (02:00 EST, 07.00 GMT) samme dag. Kvartalsrapporten, presentasjonsmaterialet og årsrapporten blir tilgjengelig på hydro.com samtidig med offentliggjøringene.

Konsernsjef Eivind Kallevik og konserndirektør for økonomi og finans Trond Olaf Christophersen vil presentere resultatet på engelsk via webcast kl. 08.30 CET samme dag. Det er mulig å stille spørsmål direkte etter presentasjonen. Det vil ikke være noen fysisk presentasjon eller pressekonferanse.

For å delta digitalt og stille spørsmål, vennligst bruk lenken til denne webcastsiden.

Webcasten holdes på en plattform levert av Zoom. Ingen innlogging eller forhåndsregistrering er nødvendig.

Det er også mulig logge seg på konferansen ved å ringe inn:

Norge +47 2400 4736

London, UK +44 330 088 5830

New York, US +1 929 205 6099

Finn ditt lokale nummer

Møte-ID: 920 8167 1402

For ordens skyld anbefales det at du på forhånd undersøker eventuelle restriksjoner rundt tilgang til Zoom fra ditt selskap.

Investorkontakt:

Baard Erik Haugen

+47 92497191

erik.haugen@hydro.com





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12