SATO Oyj:n tilinpäätöstiedote 2025: SATO kasvoi kannattavasti haastavassa markkinatilanteessa

SATO Oyj, tilinpäätöstiedote 2025, 6.2.2026 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä SATOn vuoden 2025 tilinpäätöksestä. Raportti on julkaistu kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa sato.fi. Tilinpäätöksessä esitetyt koko vuotta koskevat luvut ovat tilintarkastettuja.

Yhteenveto ajalta 1.1.–31.12.2025 (1.1.–31.12.2024)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,4 % (95,5).

Liikevaihto kasvoi ja oli 316,1 milj. € (304,1).

Nettovuokratuotto kasvoi ja oli 222,9 milj. € (214,4).

Tulos ennen veroja parani ja oli 106,1 milj. € (105,4).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 8,9 miljoonaa euroa (12,0).

Asuntoinvestoinnit olivat 239,8 milj. € (48,6).

Sijoitettu pääoma oli 4 806,4 milj. € (4 569,9).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 % (4,0).

Osakekohtainen tulos oli 1,00 € (1,04).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta 2025 0,25 euroa/osake (0,00 euroa/osake vuodelta 2024).

Yhteenveto ajalta 1.10.–31.12.2025 (1.10.–31.12.2024)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,9 % (95,7).

Liikevaihto oli 80,6 milj. € (77,1).

Tulos ennen veroja oli 25,7 milj. € (21,9).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,6 milj. € (1,1).

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 20,4 milj. € (16,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,24 € (0,20).

Toimitusjohtaja Antti Aarnio:

Vuonna 2025 vuokra-asuntomarkkinan ylitarjonta jatkui. Se, minkä ennakoimme aiemmin olevan vain väliaikaista, osoittautui katsausvuoden aikana pidemmän aikavälin haasteeksi meille vuokrausalan toimijoille. Kilpailu hyvistä vuokralaisista jatkui kireänä kaikilla SATOn markkina-alueilla.

Olosuhteisiin nähden onnistuimme vuoden aikana hyvin. Taloudellinen vuokrausasteemme oli 95,4 % (95,5) ja asuntojemme keskivuokrat nousivat 18,48 euroon (18,40) kuukaudessa. Liikevoittomme kasvoi 188,4 miljoonaan euroon (185,6) ja sijoituskiinteistöjemme käypä arvo 5 237,4 miljoonaan euroon (4 971,4).

Olemme vahvistaneet pitkäjänteisellä, perusprosesseihin keskittyvällä tekemisellä SATOn kannattavuutta. Se mahdollisti heinäkuussa tehdyn lähes 1 000 asunnon investoinnin. Ostimme 16 laadukasta ja energialuokaltaan tavoitteidemme mukaista asuinkiinteistöä OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolta. Asuntokauppa nosti SATOkotien kokonaismäärän lähes 27 000:een.

Katsausvuoden aikana SATOlle ei valmistunut uudiskohteita, eikä niitä ole tällä hetkellä rakenteilla. Olemme kuitenkin jatkaneet tonttivarantomme kehittämistä, jotta pääsemme markkinatilanteen salliessa käynnistämään jälleen uudistuotannon ja rakentamaan vuokrakoteja kasvavien ja kansainvälistyvien kasvukeskusten tarpeisiin. Siihen saakka tutkimme muita kannattavan kasvun mahdollisuuksia ja keskitymme olemassa olevan asuntokantamme kunnossapitoon ja energiatehokkuuden parantamiseen. Viime vuoden merkittävimmät energiainvestoinnit sijoittuivat pääkaupunkiseudulle. Siirryimme maalämpöön viidessä kiinteistössä ja asensimme aurinkovoimalat 60 kotitaloon.

Alkuvuodesta avasimme SATOkotien verkkokaupan ja skaalasimme sitä vuoden aikana. Vuoden lopussa jo joka kymmenes asunnoistamme vuokrattiin verkkokaupasta. Panostuksemme ympärivuorokautiseen itsepalveluun on otettu hyvin vastaan. Meille ja asukkaillemme on kuitenkin tärkeää, että myös verkkokaupasta vuokratessaan tuleva vuokralainen kohtaa ammattitaitoisen satolaisen henkilökohtaisesti osana vuokrausprosessia.

Vuoden 2025 aikana juhlistimme SATOn 85-vuotista taivalta. Vakaana, vastuullisena ja pitkäjänteisenä alan toimijana katsomme tulevaisuuteen luottavaisena: Kasvukeskusten vuokrakodeille hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähellä palveluita on kysyntää myös jatkossa.

Kiitän lämpimästi satolaisia, yhteistyökumppaneitamme ja SATOkodeissa asuvia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä.

Antti Aarnio, toimitusjohtaja



Avainluvut

2025 2024 Asuntojen lukumäärä, kpl 26 786 25 849 Sijoituskiinteistöt, milj. € 5 237,4 4 971,4 Investoinnit asunto-omaisuuteen, milj. € 239,8 48,6 Rakenteilla vuoden lopussa, kpl 0 0 Hankittujen asuntojen määrä, kpl 968 33 Keskivuokra kauden lopussa, €/m2/kk 18,48 18,40 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 91,8 88,2 Oma pääoma, milj. € 2 685,2 2 599,8 Henkilöstö vuoden lopussa 314 300





Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus ja ostovoima, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, hoitokulut, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Vuonna 2025 Suomen talous ei odotuksista huolimatta kääntynyt kasvu-uralle. Kauppapolitiikan epävarmuus ja heikko työllisyystilanne ovat pitäneet kuluttajat varovaisina. Myös haastava turvallisuustilanne lisää epävarmuutta. Suomen Pankin joulukuussa antaman ennusteen mukaan vuoden 2025 kasvu jäänee 0,2 prosenttiin. Vuonna 2026 kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin ja seuraavana vuonna 1,7 prosenttiin. Ennustejakson lopulla vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.

Yksityistä kulutusta on hillinnyt kuluttajien heikko luottamus talouteen, mutta kulutuksen ennustetaan piristyvän ja kääntyvän kasvuun vuonna 2026, kun palkansaajien reaaliansiot kasvavat ja työmarkkinat vahvistuvat. Kulutuksen kasvun odotetaan vahvistuvan edelleen vuosina 2027–2028. Suomen Pankin ennusteen mukaan investointeja kasvattavat muun muassa vihreät investoinnit. Asuinrakentaminen on kuitenkin lähivuosina vaimeaa. Vaikea markkinatilanne jarruttaa asuntojen uudistuotantoa, mutta tilanne helpottaa vähitellen kuluttajien tulojen kasvun ja luottamuksen vahvistumisen myötä.

Suomen talous jatkaa hidasta elpymistään. Kotitaloudet ovat saamassa taloutensa tasapainoon, ja kulutus alkaa kasvaa. Vienti ja investoinnitkin virkoavat vähitellen. Kun talouskasvu voimistuu, myös työllisyys paranee. Heikon työllisyystilanteen odotetaan kohenevan hiukan vuoden 2026 aikana.

Asuntojen uudisrakentaminen säilyy alhaisella tasolla. Pitkälti korkotuetun asuinrakentamisen volyymin kasvun takia aloitettujen hankkeiden määrä on kuitenkin kääntynyt loivaan nousuun. Vuoden lopussa pääkaupunkiseudulla oli rakenteilla vielä noin 4 500 vuokrauskäyttöön tulevaa asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrä on vuoden 2025 aikana supistunut selvästi, mutta aiempien vuosien pitkän ajan asuntotarpeen ylittävä uudiskohdetuotanto pitää yllä vuokra-asuntojen ylitarjontaa kasvukeskuksissa. Ylitarjonnan sulaminen on ollut arvioitua hitaampaa ja kilpailu hyvistä vuokralaisista jatkuu.

Tiivis kaupunkimainen asuminen kasvattaa yhä suosiotaan ja vuokra-asunnoille on kysyntää hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja lähellä palveluita. Väestörakenteen muutos yhdessä hintakehityksen kanssa luo vakaan pohjan vuokra-asuntojen kysynnälle erityisesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Kaupungistuminen, palkansaajien tulojen kehitys, kotitalouksien patoutuneet asuntotarpeet sekä uudisasuntotuotannon vähentyminen tulevat jatkossa lisäämään asuntojen kysyntää. Asumistukipolitiikan muutokset saattavat kuitenkin ohjata kuluttajia etsimään nykyistä edullisempia asuntoja. Vuokra-asumisen joustavuus ja huolettomuus lisäävät sen kiinnostavuutta myös aiemmin omistusasumisen valinneiden keskuudessa.

Vuokralaisten valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä onnistunut asiakaskokemus on entistä tärkeämmässä roolissa. SATO panostaa voimakkaasti läsnäoloon asiakkaiden lähellä sekä digitaalisiin palveluihin.

Enemmistöomistajansa Balder Finska Otas AB:n toimintamallin mukaisesti SATO Oyj ei julkista ohjeistusta vuoden 2026 tuloksesta. Balder Finska Otas AB:n emoyhtiö on Tukholman pörssissä noteerattu Fastighets AB Balder.





Yhtiökokous 2026

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä torstaina 19. maaliskuuta.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2026

Vuoden 2026 taloudelliset tiedotteet julkaistaan seuraavasti:

8.5.2026 Osavuosikatsaus 1–3/2026

14.7.2026 Puolivuosikatsaus 1–6/2026

23.10.2026 Osavuosikatsaus 1–9/2026

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi

SATO OYJ



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

