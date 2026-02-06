Karolinska Developments portföljbolag SVF Vaccines ingår avtal med Novakand Pharma om omvänt förvärv

STOCKHOLM, 6 februari 2026. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget SVF Vaccines har ingått avtal med Novakand Pharma (”Novakand”) om ett omvänt förvärv. Genom avtalet förvärvar Novakand samtliga aktier i SVF Vaccines och betalar med nyemitterade aktier i Novakand, en transaktion som motsvarar ett värde om cirka 55 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av bland annat godkännande från en extra bolagsstämma i Novakand, godkännande från Nasdaq om en fortsatt notering av det sammanslagna bolaget samt regulatoriskt godkännande från Inspektionen av Strategiska Produkter.

SVF Vaccines och Novakand meddelade den 22 december att bolagen ingått en icke-bindande avsiktsförklaring gällande ett omvänt förvärv. Efter en framgångsrik slutförd due diligence har bolagen idag ingått ett förvärvsavtal för genomförande av transaktionen.

Genom transaktionen får SVF Vaccines aktieägare 66,7 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget och Novakands aktieägare erhåller 33,3 procent av aktierna. Under förutsättning att transaktionen genomförs kommer det sammanslagna bolaget SVF Vaccines att vara noterat på Nasdaq First North (Novakand är idag noterat på Nasdaq First North Premier). Målet är att transaktionen genomförs under det första kvartalet 2026.

Det sammanslagna bolagets fokus efter transaktionen kommer vara att utveckla innovativa vaccinterapier baserat på SVFs teknologi, men Novakands befintliga fraktalkinprogram kommer att kvarstå som en tillgång inom det sammanslagna bolaget. Efter transaktionen förväntas det sammanslagna bolaget att ha rörelsekapital för den kommande 12-månadersperioden. Dessutom planeras en kapitalanskaffning för att finansiera genomförandet av den planerade fas 1-studien med vaccinkandidaten SVF-001. Studien har en uppskattad budget på 30 miljoner kronor.

”SVF Vaccines har nått ett läge där de genom den potentiella börsnoteringen kan accelerera sin vaccinutveckling ytterligare. Vi ser fram emot en fortsatt roll som starka ägare och att stödja processen för kapitalanskaffning inför den kommande fas 1-studien med vaccinkandidaten SVF-001, vilken kommer underlättas av vårt stora nätverk av life science-investerare”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

Karolinska Developments direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33%.

