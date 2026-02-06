Tallinna Vee müügitulu ulatus neljandas kvartalis 18,9 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta neljandas kvartalis 18,9 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 5,9% võrra. Tulude kasvu mõjutas enim investeeringutega kaasnenud hinnamuutus. 

Neljandas kvartalis tehti investeeringuid 18,6 miljoni euro ulatuses, mis on 15,6% võrra rohkem kui 2024. aasta samal perioodil. Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et neljandas kvartalis liikus ettevõte edasi planeeritud investeeringutega ning sai kinnitust, et varasemalt tehtud keskkonnainvesteeringutega ollakse õigel teel. „Aasta lõpus saadud roheettevõtte tiitel annab tunnistust sellest, et meie tegemistel on mõju ja et oleme tulevikku suunatud investeeringuid tehes õigel teel. Investeeringuid planeerides peame lisaks tulevikusuundadele ja talitluspidevusele silmas veeteenuse taskukohasust tarbijate jaoks. Tallinna Vees vastutame ligi poole miljoni inimese joogivee eest ja teiselt poolt selle eest, et reovesi saaks keskkonnasõbralikult puhastatud ja tagasi loodusesse suunatud,“ märkis Timofejev. Tallinna Vee investeeringute kogusumma 2025. aastal oli 56 miljonit eurot.

„2025. aasta viimasel päeval pani erakordne loodusnähtus proovile meie kriisiplaani ning meeskond lahendas tekkinud häired kiiresti. Palume veelkord vabandust, et paljud tallinlased pidid aastavahetuse eel varuma vett, mis ülejäänud 364 päeval aastas on alati tulnud kraanist. Uusaastaöö jooksul sai veevarustus taastatud kõigis tarbimiskohtades ning oleme selle sündmuse põhjal analüüsimas tehnoloogiaid sarnase loodusnähtuse mõju leevendamiseks ja klienditeavituse täiendamiseks,“ rääkis Aleksandr Timofejev.

Joogivee kvaliteet oli neljanda kvartali jooksul kõrgel tasemel, vastates 99,9% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Kvartali jooksul võttis ettevõte 1019 veeproovi. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud. Veeteenuste müügist saadud tulu suurenes aastases võrdluses 7,3% ehk 1,11 miljoni euro võrra, ulatudes 16,33 miljoni euroni. Veeteenuste müügist saadud tulu vähenes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvas eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügitulu muutus tuli peamiselt alates 1. maist kehtima hakanud uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tulenevat kohustust ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026 kui ka investeeringuvajadust veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Tallinna Vee varade tootlikkus aasta baasil oli 4,2%. Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta neljandas kvartalis 4,51 miljonit eurot, mis on 0,36 miljoni võrra suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumi kasvu on toonud tegevusefektiivsus ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuse tagamiseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukus.

“Olulise panuse ettevõtte majandustulemustesse andsid meie tütarettevõtte Watercom poolt pakutud teenused ja edukalt käivitunud koostootmisjaam, mis tootis 100% reoveepuhastuses vajaminevast soojusenergiast ja 59% elektrienergiast,” selgitas Aleksandr Timofejev. Tulemust mõjutas positiivselt ka puhastusprotsesside efektiivne juhtimine.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks suurepärase kliendikogemuse pakkumise, taristu tulevikukindluse ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamise selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane.

Veepuhastusjaamas jätkuvad osoneerimise rekonstrueerimise ja uue hoone projekti hankega seonduvad tegevused.

Reoveepuhastuses on lõpule jõudnud mehaanilise puhastuse primaar- ja sekundaarvõrede paigaldamine, bioloogilise puhastuse täiendamine, settetahenduse rekonstrueerimine ja järelsetitite renoveerimine. Investeeringud reoveepuhastusjaama ulatusid 2025. aastal 15,3 miljoni euroni.

Aasta algusest kuni neljanda kvartali lõpuni uuendasime ja rajasime 45,1 kilomeetrit torustikke, millest peaaegu pool ehk 22 kilomeetrit ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeme tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et teha võimalikult palju töid üheaegselt.

Neljandas kvartalis toimusid suuremad torustiku ehitustööd Põhja-Tallinna strateegilise sademevee eelvoolu rajamiseks Kolde puiesteel, Peterburi teel koostöös Tallinna linnaga ning Retke teel koostöös Utilitasega. Jätkusid ka Paljassaare tee torustike ehitustööd. Nõlvaku kollektori rajamine on lõppjärgus ja käivad viimased tööd kollektori ventilatsiooni täiendamiseks. Algasid vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tööd Lauteri tänaval ning Endla ja Tehnika tänava ristmikul. Lõppes veetorustiku renoveerimine Bornhöhe teel ning ehitustööd Tuukri ja Uus-Sadama tänaval, kus valmis Reidi tee sademeveekollektori pikendus. Koostöös Tallinna linna ja Utilitasega jõudis lõpule Värvi ja Mustjõe tänava uuendamine.

Koostamisel on Mustamäe piirkonna sademeveeskeem, mis lähtub looduslähedaste lahenduste põhimõttest, et tagada sademeveele pikem viibeaeg ja luua rohelisem linnakeskkond. Sellised sademeveelahendused aitavad vähendada üleujutuste riski valingvihmade ajal.

Neljandas kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta neljanda kvartali jooksul reoveest ligi 326 tonni prahti, 55 tonni liiva, 511 tonni lämmastikku ja 64 tonni fosforit.

Veekadude osakaal veevõrgus vähenes neljandas kvartalis aastataguse 12,67 protsendi tasemelt 11,87 protsendile. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.

2025. aasta neljanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid rohkem kui 80 protsendile oma klientidest ning 2026. aasta jooksul jõuab projekt lõpule. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning arvestid annavad vee-ettevõttele hea ülevaate teeninduspiirkonna veetarbimisest.

Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Neljandas kvartalis osalesime jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avasime kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuuriürituse Open House Tallinn raames.

Eesti edukate ettevõtete auhinnagaalal anti meile aasta roheettevõtte tiitel ning Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas kaht meie töötajat ja nimetas koostootmisjaama “Aasta veeteo” tiitli vääriliseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

Lisainfo:

Taavi Gröön
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(372) 62 62 200


PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud		4. kvartalMuutus 2025/ 202412 kuudMuutus 2025/ 2024

 202520242023  202520242023
Müügitulu18,9217,8615,685,9%72,4865,0861,7511,4%
Brutokasum7,937,395,927,3%29,5226,7224,1110,5%
Brutokasumi marginaal, %41,9141,3737,761,3%40,7341,0539,04-0,8%
Amortisatsioonieelne ärikasum8,197,526,179,0%30,9527,5125,4012,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal, %43,3042,1039,372,9%42,7042,2741,141,0%
Ärikasum5,655,274,057,2%21,2218,9817,3511,8%
Ärikasum – põhitegevus5,254,763,5510,3%19,8717,8815,9911,1%
Ärikasumi marginaal, %29,8529,5125,851,2%29,2729,1728,100,4%
Kasum enne tulumaksustamist4,674,273,079,5%17,4314,7814,2118,0%
Maksustamiseelse kasumi marginaal, %24,7023,8919,593,4%24,0522,7123,015,9%
Puhaskasum4,514,152,988,7%14,2713,2812,847,4%
Puhaskasumi marginaal, %23,8423,2418,982,6%19,6920,4120,80-3,5%
Vara puhasrentaablus, %1,281,341,08-5,1%4,214,463,30-5,6%
Kohustiste osatähtsus koguvarast, %66,0261,7158,477,0%66,0261,7158,477,0%
Omakapitali puhasrentaablus, %3,713,512,585,6%11,7011,207,434,5%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja0,930,761,3022,4%0,930,761,3022,4%
Maksevõime kordaja0,890,701,2427,1%0,890,701,2427,1%
Investeeringud põhivarasse18,6316,1112,0915,6%55,7449,5334,9312,5%
Dividendide väljamaksmise määr, %-79,8079,41 -79,8079,41 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus­teenused, lootusetud nõuded

  

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes    31. detsember31. detsember  
VARAD   Lisa20252024  
           
KÄIBEVARA        
 Raha ja raha ekvivalendid  311 2943 589  
 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed10 76210 746  
 Varud    1 1631 180  
KÄIBEVARA KOKKU    23 21915 515  
           
PÕHIVARA        
 Materiaalne põhivara   4338 654296 264  
 Immateriaalne põhivara  52 6992 062  
PÕHIVARA KOKKU    341 353298 326  
VARAD KOKKU     364 572313 841  
           
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL       
           
LÜHIAJALISED KOHUSTISED       
 Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa765875  
 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 7423 441  
 Võlad tarnijatele ja muud võlad   17 60413 581  
 Ettemaksed    2 7812 646  
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU  24 89220 543  
           
PIKAAJALISED KOHUSTISED       
 Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 52 11250 106  
 Rendikohustised    1 5022 178  
 Laenukohustised    155 391114 241  
 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks66 0186 018  
 Edasilükkunud tulumaks   697494  
 Muud võlad    165108  
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU  215 885173 145  
KOHUSTISED KOKKU    240 777193 688  
           
OMAKAPITAL        
 Aktsiakapital    12 00012 000  
 Ülekurss    24 73424 734  
 Kohustuslik reservkapital   1 2781 278  
 Jaotamata kasum    85 78382 141  
OMAKAPITAL KOKKU     123 795120 153  
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 364 572313 841  
            

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

         IV kvartal31. detsembril
lõppenud 12 kuud
tuhandetes eurodes Lisa20252024 20252024
Müügitulu 1, 718 91517 85572 48165 078
Müüdud toodete/teenuste kulud1, 9-10 988-10 469-42 958-38 364
BRUTOKASUM 17 9277 38629 52326 714
           
Turustuskulud9-257-228-974-908
Üldhalduskulud9-1 788-1 719-6 770-6 261
Muud äritulud ja -kulud1, 10-236-171-562-563
ÄRIKASUM   5 6465 26821 21718 982
         
Intressitulud111623106191
Intressikulud11-991-1 026-3 889-4 394
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 6714 26517 43414 779
Tulumaks  -192-116-3 192-1 496
PERIOODI PUHASKASUM  4 4794 14914 24213 283
PERIOODI KOONDKASUM 4 4794 14914 24213 283
           
Jaotatav kasum:     
A-aktsia omanikele 4 4794 14914 24213 283
                 
Kasum A-aktsia kohta (eurodes)130,220,21 0,710,66
                        

  
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril
lõppenud 12 kuud
   Lisa20252024
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD   
 Ärikasum 21 21718 982
  Korrigeerimine kulumiga99 7358 526
  Korrigeerimine rajamistuludega7-770-701
  Muud mitterahalised korrigeerimised 2832
  Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -115-62
 Äritegevusega seotud käibevara muutus2-2 182
 Äritegevusega seotud kohustiste muutus7301 652
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 30 82726 247
      
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Tasumised põhivara soetamisel -53 231-42 730
 Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest45 8690
 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 9751 996
 Laekumised põhivara müügist 130111
 Saadud intressid11106191
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-45 151-40 432
      
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -4 934-5 506
 Tasutud rendimaksed -876-1 144
 Saadud laenud 45 00025 000
 Tasutud laenud -3 571-3 604
 Tasutud dividendid12-10 600-10 069
 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt120-131
 Tasutud tulumaks dividendidelt12-2 990-1 508
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU22 0293 038
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS7 705-11 147
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES33 58914 736
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS311 2943 589
       


