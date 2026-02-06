Tallinna Vee müügitulu ulatus neljandas kvartalis 18,9 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta neljandas kvartalis 18,9 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 5,9% võrra. Tulude kasvu mõjutas enim investeeringutega kaasnenud hinnamuutus.

Neljandas kvartalis tehti investeeringuid 18,6 miljoni euro ulatuses, mis on 15,6% võrra rohkem kui 2024. aasta samal perioodil. Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et neljandas kvartalis liikus ettevõte edasi planeeritud investeeringutega ning sai kinnitust, et varasemalt tehtud keskkonnainvesteeringutega ollakse õigel teel. „Aasta lõpus saadud roheettevõtte tiitel annab tunnistust sellest, et meie tegemistel on mõju ja et oleme tulevikku suunatud investeeringuid tehes õigel teel. Investeeringuid planeerides peame lisaks tulevikusuundadele ja talitluspidevusele silmas veeteenuse taskukohasust tarbijate jaoks. Tallinna Vees vastutame ligi poole miljoni inimese joogivee eest ja teiselt poolt selle eest, et reovesi saaks keskkonnasõbralikult puhastatud ja tagasi loodusesse suunatud,“ märkis Timofejev. Tallinna Vee investeeringute kogusumma 2025. aastal oli 56 miljonit eurot.

„2025. aasta viimasel päeval pani erakordne loodusnähtus proovile meie kriisiplaani ning meeskond lahendas tekkinud häired kiiresti. Palume veelkord vabandust, et paljud tallinlased pidid aastavahetuse eel varuma vett, mis ülejäänud 364 päeval aastas on alati tulnud kraanist. Uusaastaöö jooksul sai veevarustus taastatud kõigis tarbimiskohtades ning oleme selle sündmuse põhjal analüüsimas tehnoloogiaid sarnase loodusnähtuse mõju leevendamiseks ja klienditeavituse täiendamiseks,“ rääkis Aleksandr Timofejev.

Joogivee kvaliteet oli neljanda kvartali jooksul kõrgel tasemel, vastates 99,9% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Kvartali jooksul võttis ettevõte 1019 veeproovi. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud. Veeteenuste müügist saadud tulu suurenes aastases võrdluses 7,3% ehk 1,11 miljoni euro võrra, ulatudes 16,33 miljoni euroni. Veeteenuste müügist saadud tulu vähenes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvas eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügitulu muutus tuli peamiselt alates 1. maist kehtima hakanud uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tulenevat kohustust ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026 kui ka investeeringuvajadust veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Tallinna Vee varade tootlikkus aasta baasil oli 4,2%. Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta neljandas kvartalis 4,51 miljonit eurot, mis on 0,36 miljoni võrra suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumi kasvu on toonud tegevusefektiivsus ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuse tagamiseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukus.

“Olulise panuse ettevõtte majandustulemustesse andsid meie tütarettevõtte Watercom poolt pakutud teenused ja edukalt käivitunud koostootmisjaam, mis tootis 100% reoveepuhastuses vajaminevast soojusenergiast ja 59% elektrienergiast,” selgitas Aleksandr Timofejev. Tulemust mõjutas positiivselt ka puhastusprotsesside efektiivne juhtimine.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks suurepärase kliendikogemuse pakkumise, taristu tulevikukindluse ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamise selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane.

Veepuhastusjaamas jätkuvad osoneerimise rekonstrueerimise ja uue hoone projekti hankega seonduvad tegevused.

Reoveepuhastuses on lõpule jõudnud mehaanilise puhastuse primaar- ja sekundaarvõrede paigaldamine, bioloogilise puhastuse täiendamine, settetahenduse rekonstrueerimine ja järelsetitite renoveerimine. Investeeringud reoveepuhastusjaama ulatusid 2025. aastal 15,3 miljoni euroni.

Aasta algusest kuni neljanda kvartali lõpuni uuendasime ja rajasime 45,1 kilomeetrit torustikke, millest peaaegu pool ehk 22 kilomeetrit ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeme tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et teha võimalikult palju töid üheaegselt.

Neljandas kvartalis toimusid suuremad torustiku ehitustööd Põhja-Tallinna strateegilise sademevee eelvoolu rajamiseks Kolde puiesteel, Peterburi teel koostöös Tallinna linnaga ning Retke teel koostöös Utilitasega. Jätkusid ka Paljassaare tee torustike ehitustööd. Nõlvaku kollektori rajamine on lõppjärgus ja käivad viimased tööd kollektori ventilatsiooni täiendamiseks. Algasid vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tööd Lauteri tänaval ning Endla ja Tehnika tänava ristmikul. Lõppes veetorustiku renoveerimine Bornhöhe teel ning ehitustööd Tuukri ja Uus-Sadama tänaval, kus valmis Reidi tee sademeveekollektori pikendus. Koostöös Tallinna linna ja Utilitasega jõudis lõpule Värvi ja Mustjõe tänava uuendamine.

Koostamisel on Mustamäe piirkonna sademeveeskeem, mis lähtub looduslähedaste lahenduste põhimõttest, et tagada sademeveele pikem viibeaeg ja luua rohelisem linnakeskkond. Sellised sademeveelahendused aitavad vähendada üleujutuste riski valingvihmade ajal.

Neljandas kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta neljanda kvartali jooksul reoveest ligi 326 tonni prahti, 55 tonni liiva, 511 tonni lämmastikku ja 64 tonni fosforit.

Veekadude osakaal veevõrgus vähenes neljandas kvartalis aastataguse 12,67 protsendi tasemelt 11,87 protsendile. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.

2025. aasta neljanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid rohkem kui 80 protsendile oma klientidest ning 2026. aasta jooksul jõuab projekt lõpule. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning arvestid annavad vee-ettevõttele hea ülevaate teeninduspiirkonna veetarbimisest.

Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Neljandas kvartalis osalesime jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avasime kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuuriürituse Open House Tallinn raames.

Eesti edukate ettevõtete auhinnagaalal anti meile aasta roheettevõtte tiitel ning Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas kaht meie töötajat ja nimetas koostootmisjaama “Aasta veeteo” tiitli vääriliseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

Lisainfo:

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(372) 62 62 200





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud 4. kvartal Muutus 2025/ 2024 12 kuud Muutus 2025/ 2024



2025 2024 2023 2025 2024 2023 Müügitulu 18,92 17,86 15,68 5,9% 72,48 65,08 61,75 11,4% Brutokasum 7,93 7,39 5,92 7,3% 29,52 26,72 24,11 10,5% Brutokasumi marginaal, % 41,91 41,37 37,76 1,3% 40,73 41,05 39,04 -0,8% Amortisatsioonieelne ärikasum 8,19 7,52 6,17 9,0% 30,95 27,51 25,40 12,7% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal, % 43,30 42,10 39,37 2,9% 42,70 42,27 41,14 1,0% Ärikasum 5,65 5,27 4,05 7,2% 21,22 18,98 17,35 11,8% Ärikasum – põhitegevus 5,25 4,76 3,55 10,3% 19,87 17,88 15,99 11,1% Ärikasumi marginaal, % 29,85 29,51 25,85 1,2% 29,27 29,17 28,10 0,4% Kasum enne tulumaksustamist 4,67 4,27 3,07 9,5% 17,43 14,78 14,21 18,0% Maksustamiseelse kasumi marginaal, % 24,70 23,89 19,59 3,4% 24,05 22,71 23,01 5,9% Puhaskasum 4,51 4,15 2,98 8,7% 14,27 13,28 12,84 7,4% Puhaskasumi marginaal, % 23,84 23,24 18,98 2,6% 19,69 20,41 20,80 -3,5% Vara puhasrentaablus, % 1,28 1,34 1,08 -5,1% 4,21 4,46 3,30 -5,6% Kohustiste osatähtsus koguvarast, % 66,02 61,71 58,47 7,0% 66,02 61,71 58,47 7,0% Omakapitali puhasrentaablus, % 3,71 3,51 2,58 5,6% 11,70 11,20 7,43 4,5% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,93 0,76 1,30 22,4% 0,93 0,76 1,30 22,4% Maksevõime kordaja 0,89 0,70 1,24 27,1% 0,89 0,70 1,24 27,1% Investeeringud põhivarasse 18,63 16,11 12,09 15,6% 55,74 49,53 34,93 12,5% Dividendide väljamaksmise määr, % - 79,80 79,41 - 79,80 79,41

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus­teenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsember 31. detsember VARAD Lisa 2025 2024 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 11 294 3 589 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 10 762 10 746 Varud 1 163 1 180 KÄIBEVARA KOKKU 23 219 15 515 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 338 654 296 264 Immateriaalne põhivara 5 2 699 2 062 PÕHIVARA KOKKU 341 353 298 326 VARAD KOKKU 364 572 313 841 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 765 875 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 742 3 441 Võlad tarnijatele ja muud võlad 17 604 13 581 Ettemaksed 2 781 2 646 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 24 892 20 543 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 52 112 50 106 Rendikohustised 1 502 2 178 Laenukohustised 155 391 114 241 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 697 494 Muud võlad 165 108 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 215 885 173 145 KOHUSTISED KOKKU 240 777 193 688 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 85 783 82 141 OMAKAPITAL KOKKU 123 795 120 153 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 364 572 313 841

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

IV kvartal 31. detsembril

lõppenud 12 kuud tuhandetes eurodes Lisa 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 1, 7 18 915 17 855 72 481 65 078 Müüdud toodete/teenuste kulud 1, 9 -10 988 -10 469 -42 958 -38 364 BRUTOKASUM 1 7 927 7 386 29 523 26 714 Turustuskulud 9 -257 -228 -974 -908 Üldhalduskulud 9 -1 788 -1 719 -6 770 -6 261 Muud äritulud ja -kulud 1, 10 -236 -171 -562 -563 ÄRIKASUM 5 646 5 268 21 217 18 982 Intressitulud 11 16 23 106 191 Intressikulud 11 -991 -1 026 -3 889 -4 394 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 671 4 265 17 434 14 779 Tulumaks -192 -116 -3 192 -1 496 PERIOODI PUHASKASUM 4 479 4 149 14 242 13 283 PERIOODI KOONDKASUM 4 479 4 149 14 242 13 283 Jaotatav kasum: A-aktsia omanikele 4 479 4 149 14 242 13 283 Kasum A-aktsia kohta (eurodes) 13 0,22 0,21 0,71 0,66



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril

lõppenud 12 kuud Lisa 2025 2024 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 21 217 18 982 Korrigeerimine kulumiga 9 9 735 8 526 Korrigeerimine rajamistuludega 7 -770 -701 Muud mitterahalised korrigeerimised 28 32 Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -115 -62 Äritegevusega seotud käibevara muutus 2 -2 182 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 730 1 652 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 30 827 26 247 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasumised põhivara soetamisel -53 231 -42 730 Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest 4 5 869 0 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 975 1 996 Laekumised põhivara müügist 130 111 Saadud intressid 11 106 191 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -45 151 -40 432 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -4 934 -5 506 Tasutud rendimaksed -876 -1 144 Saadud laenud 45 000 25 000 Tasutud laenud -3 571 -3 604 Tasutud dividendid 12 -10 600 -10 069 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 0 -131 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -2 990 -1 508 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 22 029 3 038 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 7 705 -11 147 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 3 589 14 736 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 11 294 3 589





Manus