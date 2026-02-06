Tallinna Vee müügitulu ulatus neljandas kvartalis 18,9 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta neljandas kvartalis 18,9 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 5,9% võrra. Tulude kasvu mõjutas enim investeeringutega kaasnenud hinnamuutus.
Neljandas kvartalis tehti investeeringuid 18,6 miljoni euro ulatuses, mis on 15,6% võrra rohkem kui 2024. aasta samal perioodil. Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et neljandas kvartalis liikus ettevõte edasi planeeritud investeeringutega ning sai kinnitust, et varasemalt tehtud keskkonnainvesteeringutega ollakse õigel teel. „Aasta lõpus saadud roheettevõtte tiitel annab tunnistust sellest, et meie tegemistel on mõju ja et oleme tulevikku suunatud investeeringuid tehes õigel teel. Investeeringuid planeerides peame lisaks tulevikusuundadele ja talitluspidevusele silmas veeteenuse taskukohasust tarbijate jaoks. Tallinna Vees vastutame ligi poole miljoni inimese joogivee eest ja teiselt poolt selle eest, et reovesi saaks keskkonnasõbralikult puhastatud ja tagasi loodusesse suunatud,“ märkis Timofejev. Tallinna Vee investeeringute kogusumma 2025. aastal oli 56 miljonit eurot.
„2025. aasta viimasel päeval pani erakordne loodusnähtus proovile meie kriisiplaani ning meeskond lahendas tekkinud häired kiiresti. Palume veelkord vabandust, et paljud tallinlased pidid aastavahetuse eel varuma vett, mis ülejäänud 364 päeval aastas on alati tulnud kraanist. Uusaastaöö jooksul sai veevarustus taastatud kõigis tarbimiskohtades ning oleme selle sündmuse põhjal analüüsimas tehnoloogiaid sarnase loodusnähtuse mõju leevendamiseks ja klienditeavituse täiendamiseks,“ rääkis Aleksandr Timofejev.
Joogivee kvaliteet oli neljanda kvartali jooksul kõrgel tasemel, vastates 99,9% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Kvartali jooksul võttis ettevõte 1019 veeproovi. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud. Veeteenuste müügist saadud tulu suurenes aastases võrdluses 7,3% ehk 1,11 miljoni euro võrra, ulatudes 16,33 miljoni euroni. Veeteenuste müügist saadud tulu vähenes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvas eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügitulu muutus tuli peamiselt alates 1. maist kehtima hakanud uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tulenevat kohustust ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026 kui ka investeeringuvajadust veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Tallinna Vee varade tootlikkus aasta baasil oli 4,2%. Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta neljandas kvartalis 4,51 miljonit eurot, mis on 0,36 miljoni võrra suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumi kasvu on toonud tegevusefektiivsus ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuse tagamiseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukus.
“Olulise panuse ettevõtte majandustulemustesse andsid meie tütarettevõtte Watercom poolt pakutud teenused ja edukalt käivitunud koostootmisjaam, mis tootis 100% reoveepuhastuses vajaminevast soojusenergiast ja 59% elektrienergiast,” selgitas Aleksandr Timofejev. Tulemust mõjutas positiivselt ka puhastusprotsesside efektiivne juhtimine.
Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks suurepärase kliendikogemuse pakkumise, taristu tulevikukindluse ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamise selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane.
Veepuhastusjaamas jätkuvad osoneerimise rekonstrueerimise ja uue hoone projekti hankega seonduvad tegevused.
Reoveepuhastuses on lõpule jõudnud mehaanilise puhastuse primaar- ja sekundaarvõrede paigaldamine, bioloogilise puhastuse täiendamine, settetahenduse rekonstrueerimine ja järelsetitite renoveerimine. Investeeringud reoveepuhastusjaama ulatusid 2025. aastal 15,3 miljoni euroni.
Aasta algusest kuni neljanda kvartali lõpuni uuendasime ja rajasime 45,1 kilomeetrit torustikke, millest peaaegu pool ehk 22 kilomeetrit ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeme tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et teha võimalikult palju töid üheaegselt.
Neljandas kvartalis toimusid suuremad torustiku ehitustööd Põhja-Tallinna strateegilise sademevee eelvoolu rajamiseks Kolde puiesteel, Peterburi teel koostöös Tallinna linnaga ning Retke teel koostöös Utilitasega. Jätkusid ka Paljassaare tee torustike ehitustööd. Nõlvaku kollektori rajamine on lõppjärgus ja käivad viimased tööd kollektori ventilatsiooni täiendamiseks. Algasid vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tööd Lauteri tänaval ning Endla ja Tehnika tänava ristmikul. Lõppes veetorustiku renoveerimine Bornhöhe teel ning ehitustööd Tuukri ja Uus-Sadama tänaval, kus valmis Reidi tee sademeveekollektori pikendus. Koostöös Tallinna linna ja Utilitasega jõudis lõpule Värvi ja Mustjõe tänava uuendamine.
Koostamisel on Mustamäe piirkonna sademeveeskeem, mis lähtub looduslähedaste lahenduste põhimõttest, et tagada sademeveele pikem viibeaeg ja luua rohelisem linnakeskkond. Sellised sademeveelahendused aitavad vähendada üleujutuste riski valingvihmade ajal.
Neljandas kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta neljanda kvartali jooksul reoveest ligi 326 tonni prahti, 55 tonni liiva, 511 tonni lämmastikku ja 64 tonni fosforit.
Veekadude osakaal veevõrgus vähenes neljandas kvartalis aastataguse 12,67 protsendi tasemelt 11,87 protsendile. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.
2025. aasta neljanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid rohkem kui 80 protsendile oma klientidest ning 2026. aasta jooksul jõuab projekt lõpule. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning arvestid annavad vee-ettevõttele hea ülevaate teeninduspiirkonna veetarbimisest.
Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Neljandas kvartalis osalesime jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avasime kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuuriürituse Open House Tallinn raames.
Eesti edukate ettevõtete auhinnagaalal anti meile aasta roheettevõtte tiitel ning Eesti Vee-ettevõtete Liit tunnustas kaht meie töötajat ja nimetas koostootmisjaama “Aasta veeteo” tiitli vääriliseks.
AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
|miljonites eurodes
v.a suhtarvud
|4. kvartal
|Muutus 2025/ 2024
|12 kuud
|Muutus 2025/ 2024
|2025
|2024
|2023
|2025
|2024
|2023
|Müügitulu
|18,92
|17,86
|15,68
|5,9%
|72,48
|65,08
|61,75
|11,4%
|Brutokasum
|7,93
|7,39
|5,92
|7,3%
|29,52
|26,72
|24,11
|10,5%
|Brutokasumi marginaal, %
|41,91
|41,37
|37,76
|1,3%
|40,73
|41,05
|39,04
|-0,8%
|Amortisatsioonieelne ärikasum
|8,19
|7,52
|6,17
|9,0%
|30,95
|27,51
|25,40
|12,7%
|Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal, %
|43,30
|42,10
|39,37
|2,9%
|42,70
|42,27
|41,14
|1,0%
|Ärikasum
|5,65
|5,27
|4,05
|7,2%
|21,22
|18,98
|17,35
|11,8%
|Ärikasum – põhitegevus
|5,25
|4,76
|3,55
|10,3%
|19,87
|17,88
|15,99
|11,1%
|Ärikasumi marginaal, %
|29,85
|29,51
|25,85
|1,2%
|29,27
|29,17
|28,10
|0,4%
|Kasum enne tulumaksustamist
|4,67
|4,27
|3,07
|9,5%
|17,43
|14,78
|14,21
|18,0%
|Maksustamiseelse kasumi marginaal, %
|24,70
|23,89
|19,59
|3,4%
|24,05
|22,71
|23,01
|5,9%
|Puhaskasum
|4,51
|4,15
|2,98
|8,7%
|14,27
|13,28
|12,84
|7,4%
|Puhaskasumi marginaal, %
|23,84
|23,24
|18,98
|2,6%
|19,69
|20,41
|20,80
|-3,5%
|Vara puhasrentaablus, %
|1,28
|1,34
|1,08
|-5,1%
|4,21
|4,46
|3,30
|-5,6%
|Kohustiste osatähtsus koguvarast, %
|66,02
|61,71
|58,47
|7,0%
|66,02
|61,71
|58,47
|7,0%
|Omakapitali puhasrentaablus, %
|3,71
|3,51
|2,58
|5,6%
|11,70
|11,20
|7,43
|4,5%
|Lühiajaliste kohustiste kattekordaja
|0,93
|0,76
|1,30
|22,4%
|0,93
|0,76
|1,30
|22,4%
|Maksevõime kordaja
|0,89
|0,70
|1,24
|27,1%
|0,89
|0,70
|1,24
|27,1%
|Investeeringud põhivarasse
|18,63
|16,11
|12,09
|15,6%
|55,74
|49,53
|34,93
|12,5%
|Dividendide väljamaksmise määr, %
|-
|79,80
|79,41
|-
|79,80
|79,41
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|tuhandetes eurodes
|31. detsember
|31. detsember
|VARAD
|Lisa
|2025
|2024
|KÄIBEVARA
|Raha ja raha ekvivalendid
|3
|11 294
|3 589
|Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed
|10 762
|10 746
|Varud
|1 163
|1 180
|KÄIBEVARA KOKKU
|23 219
|15 515
|PÕHIVARA
|Materiaalne põhivara
|4
|338 654
|296 264
|Immateriaalne põhivara
|5
|2 699
|2 062
|PÕHIVARA KOKKU
|341 353
|298 326
|VARAD KOKKU
|364 572
|313 841
|KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
|LÜHIAJALISED KOHUSTISED
|Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa
|765
|875
|Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa
|3 742
|3 441
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|17 604
|13 581
|Ettemaksed
|2 781
|2 646
|LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU
|24 892
|20 543
|PIKAAJALISED KOHUSTISED
|Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt
|52 112
|50 106
|Rendikohustised
|1 502
|2 178
|Laenukohustised
|155 391
|114 241
|Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks
|6
|6 018
|6 018
|Edasilükkunud tulumaks
|697
|494
|Muud võlad
|165
|108
|PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU
|215 885
|173 145
|KOHUSTISED KOKKU
|240 777
|193 688
|OMAKAPITAL
|Aktsiakapital
|12 000
|12 000
|Ülekurss
|24 734
|24 734
|Kohustuslik reservkapital
|1 278
|1 278
|Jaotamata kasum
|85 783
|82 141
|OMAKAPITAL KOKKU
|123 795
|120 153
|KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU
|364 572
|313 841
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|IV kvartal
|31. detsembril
lõppenud 12 kuud
|tuhandetes eurodes
|Lisa
|2025
|2024
|2025
|2024
|Müügitulu
|1, 7
|18 915
|17 855
|72 481
|65 078
|Müüdud toodete/teenuste kulud
|1, 9
|-10 988
|-10 469
|-42 958
|-38 364
|BRUTOKASUM
|1
|7 927
|7 386
|29 523
|26 714
|Turustuskulud
|9
|-257
|-228
|-974
|-908
|Üldhalduskulud
|9
|-1 788
|-1 719
|-6 770
|-6 261
|Muud äritulud ja -kulud
|1, 10
|-236
|-171
|-562
|-563
|ÄRIKASUM
|5 646
|5 268
|21 217
|18 982
|Intressitulud
|11
|16
|23
|106
|191
|Intressikulud
|11
|-991
|-1 026
|-3 889
|-4 394
|KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST
|4 671
|4 265
|17 434
|14 779
|Tulumaks
|-192
|-116
|-3 192
|-1 496
|PERIOODI PUHASKASUM
|4 479
|4 149
|14 242
|13 283
|PERIOODI KOONDKASUM
|4 479
|4 149
|14 242
|13 283
|Jaotatav kasum:
|A-aktsia omanikele
|4 479
|4 149
|14 242
|13 283
|Kasum A-aktsia kohta (eurodes)
|13
|0,22
|0,21
|0,71
|0,66
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|tuhandetes eurodes
|31. detsembril
lõppenud 12 kuud
|Lisa
|2025
|2024
|ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
|Ärikasum
|21 217
|18 982
|Korrigeerimine kulumiga
|9
|9 735
|8 526
|Korrigeerimine rajamistuludega
|7
|-770
|-701
|Muud mitterahalised korrigeerimised
|28
|32
|Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest
|-115
|-62
|Äritegevusega seotud käibevara muutus
|2
|-2 182
|Äritegevusega seotud kohustiste muutus
|730
|1 652
|ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
|30 827
|26 247
|INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
|Tasumised põhivara soetamisel
|-53 231
|-42 730
|Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest
|4
|5 869
|0
|Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud
|1 975
|1 996
|Laekumised põhivara müügist
|130
|111
|Saadud intressid
|11
|106
|191
|INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
|-45 151
|-40 432
|FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
|Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud
|-4 934
|-5 506
|Tasutud rendimaksed
|-876
|-1 144
|Saadud laenud
|45 000
|25 000
|Tasutud laenud
|-3 571
|-3 604
|Tasutud dividendid
|12
|-10 600
|-10 069
|Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt
|12
|0
|-131
|Tasutud tulumaks dividendidelt
|12
|-2 990
|-1 508
|FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU
|22 029
|3 038
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS
|7 705
|-11 147
|RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES
|3
|3 589
|14 736
|RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS
|3
|11 294
|3 589
