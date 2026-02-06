Til Nasdaq Copenhagen





Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. februar 2026 kl. 8.30 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Forelæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann samt Pernille Sindby til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 6. februar 2026

Nykredit Bank A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 21 82 01 65.

