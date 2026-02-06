Finantsinspektsioon andis AS-ile Inbank loa ühineda Inbank Ventures OÜ-ga

Finantsinspektsioon andis AS-ile Inbank kui ühendavale ühingule loa ühineda Inbank Ventures OÜ-ga, mis on AS-i Inbank 100%-line tütarettevõte. Finantsinspektsiooni loa alusel on võimalik lõpule viia AS-i Inbank ja Inbank Ventures OÜ vahel 20. juunil 2025 sõlmitud ühinemislepingus ettenähtud ühinemine. AS-i Inbank varasemalt avaldatud teave ühinemise kohta on kättesaadav siin .

Ühinemise tulemusena lõpetab Inbank Ventures OÜ tegevuse ning AS-ist Inbank saab Inbank Ventures OÜ õigusjärglane. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusena AS Inbank grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis. Ühinemine on kavandatud lõpule viia hiljemalt 2026. aasta märtsis.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.