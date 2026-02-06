VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 31 janvier 2026

VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 janvier 2026
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 6 février 2026

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

173 877 420

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		189 607 235Passage en droit de vote double de 890 actions ordinaires

 

Passage au porteur de 159 714 titres assortis d’un droit de vote double

 

Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 337 675 actions ordinaires		Entre le 8 et le 30 janvier 2026

 

Le 9 janvier 2026

 

Entre le 12 et le 30 janvier 2026		189 482 913

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

