VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

31 janvier 2026

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 6 février 2026

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**



173 877 420



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 189 607 235 Passage en droit de vote double de 890 actions ordinaires







Passage au porteur de 159 714 titres assortis d’un droit de vote double







Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 337 675 actions ordinaires Entre le 8 et le 30 janvier 2026







Le 9 janvier 2026







Entre le 12 et le 30 janvier 2026 189 482 913

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

Pièce jointe