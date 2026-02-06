DLR Kredit A/S

Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Resultat af refinansieringsauktioner over april rentetilpasningsobligationer 2026

DLR Kredit har afsluttet februar måneds refinansieringsauktioner over rentetilpasningsobligationer med termin 1. april 2026.



Kontantlånsrenterne er beregnet på baggrund af en 30-årig annuitetsstruktur med afdrag og kan dermed afvige fra de konkrete realkreditlån. Beregning af kontantlånsrenterne er baseret på baggrund af auktionskurserne fratrukket kursskæringen på 0,20.

I vedhæftede dokument vises de beregnede kontantlånsrenter.

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Nikolaj Knudsen på telefon 33 42 07 38.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil