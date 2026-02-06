Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 | Source: Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 02


Spar Nord Bank A/S
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Nr. 02 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vedhæftet fil


Attachments

Nr. 02 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord Bank AS

Recommended Reading