Gyldendal offentliggør finansielle forventninger til 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2026
København, den 6. februar 2026
Gyldendal A/S
For 2026 har Gyldendal følgende finansielle forventninger:

  • Omsætning DKK 810-850 mio.
  • EBIT-margin 8% - 9%.

De finansielle forventninger for 2026 er baseret på følgende forudsætninger:

  • Øget omsætning og indtjening som følge af fuld årseffekt af virksomheder opkøbt i 2025
  • Forventet vækst i forlagssegmentet som følge af generelt styrkede markedsbetingelser
  • Opdaterede og revurderede afskrivningsprofiler


Det indstilles, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 20 kr. pr. aktie.

Yderligere indstilles en fremadrettet udbytteudbetaling på minimum 30% af EBIT, som fremgår af politik for kapitalstruktur i årsrapporten.

I øvrigt henvises til årsregnskabsmeddelelse 2025, som offentliggøres umiddelbart efter denne meddelelse som selskabsmeddelelse nr. 4/2026.


København, den 6. februar 2026
GYLDENDAL A/S

