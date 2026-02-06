Gyldendal offentliggør finansielle forventninger til 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2026
København, den 6. februar 2026
Gyldendal A/S
Intern viden
For 2026 har Gyldendal følgende finansielle forventninger:
- Omsætning DKK 810-850 mio.
- EBIT-margin 8% - 9%.
De finansielle forventninger for 2026 er baseret på følgende forudsætninger:
- Øget omsætning og indtjening som følge af fuld årseffekt af virksomheder opkøbt i 2025
- Forventet vækst i forlagssegmentet som følge af generelt styrkede markedsbetingelser
- Opdaterede og revurderede afskrivningsprofiler
Det indstilles, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 20 kr. pr. aktie.
Yderligere indstilles en fremadrettet udbytteudbetaling på minimum 30% af EBIT, som fremgår af politik for kapitalstruktur i årsrapporten.
I øvrigt henvises til årsregnskabsmeddelelse 2025, som offentliggøres umiddelbart efter denne meddelelse som selskabsmeddelelse nr. 4/2026.
København, den 6. februar 2026
GYLDENDAL A/S
For yderligere information
Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk
