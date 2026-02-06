Gyldendal offentliggør finansielle forventninger til 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2026

København, den 6. februar 2026

Gyldendal A/S

For 2026 har Gyldendal følgende finansielle forventninger:

Omsætning DKK 810-850 mio.

EBIT-margin 8% - 9%.

De finansielle forventninger for 2026 er baseret på følgende forudsætninger:

Øget omsætning og indtjening som følge af fuld årseffekt af virksomheder opkøbt i 2025

Forventet vækst i forlagssegmentet som følge af generelt styrkede markedsbetingelser

Opdaterede og revurderede afskrivningsprofiler





Det indstilles, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 20 kr. pr. aktie.

Yderligere indstilles en fremadrettet udbytteudbetaling på minimum 30% af EBIT, som fremgår af politik for kapitalstruktur i årsrapporten.

I øvrigt henvises til årsregnskabsmeddelelse 2025, som offentliggøres umiddelbart efter denne meddelelse som selskabsmeddelelse nr. 4/2026.





København, den 6. februar 2026

GYLDENDAL A/S

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

