Årsregnskabsmeddelelse 2025 – Strategien har medført resultatforbedringer ud over det forventede

København, den 6. februar 2026

Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2025. Omsætning og EBIT er på niveau med udmeldingen i selskabsmeddelelse nr. 1/2026 af 23. januar 2026.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Igennem 2025 har vi kunnet konstatere, at vores strategi har medført resultatforbedringer ud over det forventede. Det er tilfredsstillende, at vi på den måde har styrket Gyldendals finansielle råderum og muligheder for at agere i markedet, mens vi har gennemført en række opkøb, der på forskellige måder understøtter vores ambition om at være det førende forlag i Danmark. Vi går således ind i en ny strategiperiode fra en forbedret position. Vi vil i de kommende år fortsætte udviklingen af forretningen med afsæt i vores formål om at udvikle kvalitetslitteratur og -læremidler, som oplyser, inspirerer og underholder”.

Omsætningen i 2025 er på niveau med forventningerne og blev 799 mio. kr. mod 723 mio. kr. i 2024.

Gyldendal har i 2025 et driftsresultat (EBIT) på 62 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2024, hvilket er en forbedring på 31 mio. kr. EBIT-marginen blev 7,7% sammenholdt med 4,2% i 2024. Resultatet er på niveau med forventningerne offentliggjort den 23. januar 2026 om et driftsresultat (EBIT) i størrelsesordenen 62 mio. kr. og en EBIT-margin på 7,7%.

Der har igen i 2025 været en disciplineret styring af udgivelsesøkonomien, såvel som Gyldendals omkostningsniveauer, hvilket har bidraget til et væsentlig forbedret driftsresultat (EBIT).

Det indstilles til generalforsamlingen, at Gyldendal for 2025 udlodder udbytte på 20 kr. pr. aktie, svarende til 20,4 mio. kr.

Gyldendals finansielle forventninger til 2026 og indstilling til udbytte fremgår af selskabsmeddelelse nr. 3/2025 netop udsendt i dag den 6. februar 2026.

Generalforsamling afholdes den 16. april 2026.

GYLDENDAL A/S

