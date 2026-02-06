Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group



Selskabsmeddelelse nr. 07/2026

København, den 06. februar 2026

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Mandag den 23. februar 2026 kl. 10

på Kalvebod Brygge 39-41, 5., 1560 København V med følgende dagsorden:





Valg af dirigent. Gennemførelse af ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1. Valg af ny revisor. Vedtagelse af nye vedtægter. Eventuelt.





Uddybning af dagsordenen.

AD. punkt 2 – Gennemførelse af ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1

I forlængelse af ordinær generalforsamling afholdt den 15. april 2025, hvor det blev vedtaget at ændre den nominelle stykstørrelse pr. aktie fra kr. 0,01 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie i forholdet 1.000:1, fremsættes der forslag om gennemførelse af aktiesammenlægningen (omvendt aktiesplit), hvilket vil reducere antallet af Selskabets udstedte aktier, således at 1.000 aktier á nominelt DKK 0,01 sammenlægges til en aktie á nominelt DKK 10,00.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en lovpligtig fire-ugers indløsningsperiode, hvor aktionærer kan handle med aktier, herunder sælge aktier á nominelt DKK 0,01 eller købe aktier á nominelt DKK 0,01 for at eje nok aktier til at kunne matche et helt antal nye aktier a nominelt DKK 10, før aktiesammenlægningen træder i kraft, for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende aktier.

Efter udløb af 4-ugers perioden vil eventuelle beholdninger af aktier under 1.000 stk. samt eventuelle overskydende aktier efter sammenlægningen blive indløst af Selskabet i overensstemmelse med principperne i Selskabsloven §§ 70 - 72 til en kurs på DKK 0,0225 pr. aktie á DKK 0,01, svarende til lukkekursen på Nasdaq Copenhagen af Selskabets aktier den 05.02.2026, hvilket er den sidste handelsdag, før denne meddelelse om indkaldelse til generalforsamling blev offentliggjort. Den kontante betaling foretages til hver aktionærs konto, der er knyttet til det pågældende aktiedepot.

Efter Selskabets indløsning vil disse aktier á nominelt DKK 0,01 blive sammenlagt til aktier á nominelt DKK 10, og Selskabet vil opbevare disse aktier á nominelt DKK 10, samt det antal aktier á nominelt DKK 0,01 som ikke er tilstrækkeligt til at kunne matche et helt antal nye aktier á nominelt DKK 10, som en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Det forventes, at disse aktier vil blive annulleret ved en kapitalnedsættelse, der forventes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling efter Selskabets indløsning af de overskydende aktier og efterfølgende registreret hos Erhvervsstyrelsen efter udløb af den lovpligtige 4-ugers kreditoranmeldelsesperiode.

Efter afslutningen af aktiesammenlægningen udstedes de nye aktier på DKK 10 hver under en ny permanent ISIN-kode i VP SECURITIES A/S (Euronext Securities Copenhagen) og optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. De forventede datoer for indløsning og udstedelse i VP SECURITIES A/S (Euronext Securities Copenhagen) og optagelse til handel og officiel notering af den nye permanente ISIN-kode på Nasdaq Copenhagen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af den lovbestemte 4-ugers indløsningsmeddelelse.

Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal aktier a nominelt DKK 10 vil fremgå.

Som en konsekvens af ovenstående forslag vil vedtægterne efter udløbet af den lovbestemte 4-ugers indløsningsperiode blive ændret som følger nedenfor.

AD. punkt 3 – Valg af ny revisor

Der fremsættes forslag om at afsætte Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor og indsætte Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som ny revisor for selskabet.

AD. punkt 4 – Vedtagelse af nye vedtægter

Udkast til nye vedtægter i forbindelse med ændringen af aktiernes stykstørrelse er vedlagt.

Det er endvidere præciseret i vedtægterne, at selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

AD. punkt 5 – Eventuelt

Bestyrelsen foreslår, at advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Unlimit Group A/S er nominelt kr.44.723.924,74. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt samt af personer, der har pant i aktier såfremt pantsætningen giver panthaveren ret til at udøve stemmeret og dette er registreret i selskabets aktiebog.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, kan findes på https://unlimitgroup.dk/investor/ fra den 6. februar 2026.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt den 6. februar 2026 sendt pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos selskabet i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldt for at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslag 1 kan vedtages med simpelt flertal. Forslagene 2-4 kræver vedtagelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag d. 16. februar 2026.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag 20. februar 2026 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Unlimit Group A/S. Adgang kan bestilles ved at kontakte cf@unlimitgroup.dk.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til cf@unlimitgroup.dk. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag 20. februar 2026 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Unlimit Group på cf@unlimitgroup.dk. Brevstemmer skal være modtaget senest fredag d. 20. februar 2026 kl. 23.59. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til cf@unlimitgroup.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

