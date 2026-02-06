SeaArt AI franchit discrètement le cap des 30 millions d’utilisateurs actifs mensuels à mesure que sa communauté de créateurs se développe

TOKYO, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeaArt, une entreprise spécialisée dans les technologies d’IA générative, a vu son produit phare, SeaArt AI, dépasser ses concurrents pour devenir la communauté de création de contenu IA la plus visitée au monde. Fin janvier 2026, SeaArt AI comptait plus de 30 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), plus de 50 millions d’utilisateurs enregistrés et un chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) avoisinant les 50 millions de dollars. Les utilisateurs de SeaArt AI passent plus de trois fois plus de temps en ligne que les utilisateurs de plateformes concurrentes.

La croissance rapide de SeaArt AI repose sur son positionnement différencié : vendre « l’émotion » plutôt que « l’efficacité ». La plupart des applications d’IA se concentrent sur le développement de modèles, ce qui stimule la productivité mais entraîne une perte de clientèle. SeaArt AI, quant à lui, privilégie la valeur émotionnelle et l’expression créative. Ainsi, cet outil qui permettait autrefois de « gagner du temps » se transforme en un produit de divertissement qui « fait perdre du temps ».

Le succès de SeaArt AI repose également sur son caractère communautaire. En tant que communauté PUGC (Professional User-Generated Content) décentralisée, elle a accumulé plus de 2 millions de ressources créatives générées par l’IA. Les utilisateurs paient pour du contenu « visuellement attrayant, divertissant et qui correspond à leurs goûts ». Les détails techniques complexes sont encapsulés par PGC (Professional User-Generated Content) dans des flux de tâches et des modèles réutilisables, permettant à tout un chacun de créer un contenu de haute qualité sans effort.

Derrière ces réalisations se cache une équipe chevronnée qui possède une expérience globale dans le domaine des jeux vidéo et une expertise dans l’industrie du contenu. L’équipe a transposé son expérience dans le domaine des jeux vidéo hautement complexes aux communautés d’IA, ce qui explique pourquoi la plateforme se comporte davantage comme un jeu en ligne hautement addictif en termes de durée moyenne de session utilisateur, plutôt que comme un outil créatif.

Fort de son élan, SeaArt AI a annoncé plus tôt cette année le lancement mondial de SeaVerse, une étape vers une plateforme de consommation créative multimodale. SeaVerse construit une boucle native d’IA « de bout en bout » qui s’exécute de la génération à la sortie finale dans un seul environnement de travail. SeaVerse s’appuiera sur l’expérience de l’écosystème communautaire PUGC de SeaArt pour permettre à davantage de consommateurs d’exprimer leur créativité et de boucler le cycle de consommation, de la création à la monétisation.

Comme l’a fait remarquer un investisseur chevronné : « SeaArt réussit parce qu’elle ne se considère pas comme une entreprise d’IA, mais comme une entreprise communautaire de contenu qui comprend la nature humaine. » L’objectif de SeaArt est de devenir la première plateforme mondiale de divertissement interactif basée sur l’intelligence artificielle. La technologie est vouée à l’obsolescence, mais l’esthétique plébiscitée par les utilisateurs s’avère toujours plus rare.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e0022df-4782-4355-b11b-9dc629bd4d6f