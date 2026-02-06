AS Tallinna Vesi korraldas 2025. aasta neljanda kvartali tulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Täna, 6. veebruaril 2026 toimus veebiseminar, kus ettevõtte juhatuse esimees ja tegevjuht Aleksandr Timofejev ning juhatuse liige ja finantsjuht Taavi Gröön tutvustasid ettevõtte 2025. aasta neljanda kvartali tulemusi.

Täname kõiki osalejaid! Huvilistele on veebiseminari salvestus kättesaadav siit ja seminari presentatsiooni leiab siit.

AS-i Tallinna Vesi 2025. aasta neljanda kvartali finants- ja tootmistulemustega saab tutvuda siin.





Lisainfo:

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2200

taavi.groon@tvesi.ee