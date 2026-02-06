|Til
6. februar 2026
Selskabsmeddelelse nummer 10/2026
Resultat af Realkredit Danmarks auktioner over obligationer i serie 10F
Realkredit Danmark offentliggør hermed resultatet af auktioner til refinansiering af FlexLån® og
FlexLife® pr. 1. april 2026.
Resultatet for de udbudte obligationer fremgår af vedlagte bilag.
Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon
45 13 20 19.
