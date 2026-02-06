Til

6. februar 2026





Selskabsmeddelelse nummer 10/2026

Resultat af Realkredit Danmarks auktioner over obligationer i serie 10F

Realkredit Danmark offentliggør hermed resultatet af auktioner til refinansiering af FlexLån® og

FlexLife® pr. 1. april 2026.

Resultatet for de udbudte obligationer fremgår af vedlagte bilag.

