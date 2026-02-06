Resultat af Realkredit Danmarks auktioner over obligationer i serie 10F

 | Source: Realkredit Danmark A/S Realkredit Danmark A/S

6. februar 2026



Selskabsmeddelelse nummer 10/2026

Resultat af Realkredit Danmarks auktioner over obligationer i serie 10F

Realkredit Danmark offentliggør hermed resultatet af auktioner til refinansiering af FlexLån® og

FlexLife® pr. 1. april 2026.

Resultatet for de udbudte obligationer fremgår af vedlagte bilag.

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of RD Funding, Christian Rosenstand, på telefon
45 13 20 19.

Bilag til nr 10_2026_dk

