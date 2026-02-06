|Flokkur
|RIKB 35 0917
|RIKS 29 0917
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|11.02.2026
|11.02.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|4.803
|5.802
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,880
|/
|6,720
|102,385
|/
|2,791
|Fjöldi innsendra tilboða
|26
|22
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|5.203
|6.932
|Fjöldi samþykktra tilboða
|23
|15
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|23
|15
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,880
|/
|6,720
|102,385
|/
|2,791
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|102,162
|/
|6,680
|102,520
|/
|2,751
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|101,880
|/
|6,720
|102,385
|/
|2,791
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,040
|/
|6,700
|102,433
|/
|2,777
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,162
|/
|6,680
|102,520
|/
|2,751
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,600
|/
|6,760
|101,520
|/
|3,044
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|102,013
|/
|6,700
|102,369
|/
|2,795
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,08
|1,19
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 35 0917 - RIKS 29 0917
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
February 05, 2026 10:31 ET
SeriesRIKV 26 0819ISINIS0000038784Maturity Date08/19/2026Auction Date02/09/2026Settlement Date02/11/2026
February 04, 2026 10:40 ET
SeriesRIKB 35 0917RIKS 29 0917ISINIS0000035574IS0000037711Maturity Date09/17/203509/17/2029Auction Date02/06/202602/06/2026Settlement Date02/11/202602/11/202610% addition02/10/202602/10/2026