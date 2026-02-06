Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 35 0917 - RIKS 29 0917

Flokkur RIKB 35 0917RIKS 29 0917
Greiðslu-og uppgjörsdagur 11.02.202611.02.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 4.8035.802
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 101,880/6,720102,385/2,791
Fjöldi innsendra tilboða 2622
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 5.2036.932
Fjöldi samþykktra tilboða 2315
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 2315
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,880/6,720102,385/2,791
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 102,162/6,680102,520/2,751
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 101,880/6,720102,385/2,791
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 102,040/6,700102,433/2,777
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 102,162/6,680102,520/2,751
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 101,600/6,760101,520/3,044
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 102,013/6,700102,369/2,795
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,081,19

