WeRide ו-Uber יפרסו 1,200 רובוטקסי במזרח התיכון

WeRide (HKEX: 0800.HK , נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, ו- Uber Technologies, Inc (אובר, NYSE: UBER) הודיעו היום על הרחבה משמעותית של השותפות האסטרטגית שלהן לפריסת לפחות 1,200 Robotaxis ברחבי המזרח התיכון. הפריסה, שתכלול את אבו דאבי, דובאי וריאד, צפויה להסתיים כבר בשנת 2027.

צי ה-Robotaxi של WeRide ואובר באבו דאבי

כל 1,200 ה- Robotaxisיהיו זמינים דרך אפליקציית Uber בשלושת השווקים, לאחר פעילות רובוטקסי מסחרית ללא נהג מלאה באבו דאבי ופעילות נוסעים בדובאי וריאד. הצי יוגדל בהדרגה, כאשר אובר מחויבת להוסיף רובוטקסי נוספים ככל שיישגו אישורים רגולטוריים מרכזיים ואבני דרך בביצועים, כולל השקת פעילות מסחרית ללא נהג הכוללת את אזורי הליבה של כל עיר.

"ההכרזה של היום מסמנת את המחויבות המסחרית הגדולה ביותר של רובוטקסי באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה. הנתמכת על ידי הצי הקיים שלנו, רגולטורים נועזים ושותפים כמו אובר שחולקים את שאיפתנו לניידות בטוחה ונוחה, מחויבות זו מאיצה את התרחבותנו האזורית ומהווה חלק מרכזי בחזון שלנו לעשרות אלפי רובוטקסי ברחבי העולם בחמש השנים הקרובות", אמר ד"ר טוני האן (Dr. Tony Han), מייסד ומנכ"ל WeRide.

"ההתרחבות הזו עם WeRide היא רגע מרגש עבור אובר והמזרח התיכון. זהו עדות לביצועים החזקים של הפריסות הקיימות שלנו יחד, ואנו מצפים לבנות על המומנטום הזה כשאנו מציגים לנוסעים נוספים את עולם הניידות האוטונומית", אמר סרפרז מרדיה (Sarfraz Maredia), ראש מחלקת הניידות והמשלוחים האוטונומיים הגלובלית באובר.

עם הפריסה המורחבת הזו, WeRide ו-Uber מפעילות כעת את Robotaxis בשלוש מתוך 15 הערים שנקבעו בהסכם הקודם, ועוד 12 ערים שיצטרפו עד שנת 2030. ההשקה מתבצעת לפי מודל התפעול הקל של WeRide, כאשר Uber או שותפים חיצוניים מקומיים אחראים על תפעול הצי. ל-WeRide יש כיום יותר מ-200 רובוטקסי באזור.

באבו דאבי, שירות ה-Robotaxi של WeRide-Uber מבצע בממוצע עשרות נסיעות יומיות לכל רובוטקסי והוא בדרך להגיע לנקודת איזון. הרחבת הצי ל-1,200 רובוטקסיס תחזק עוד יותר את מעמדה של WeRide כספקית מובילה של שירותי רובוטקסי מסחריים במזרח התיכון, הנתמכת על ידי אקוסיסטם הולך וגדל של שותפים, ותסייע להניע את המעבר של האזור לניידות עירונית אוטונומית לחלוטין.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הראשונה הנסחרת בבורסה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-40 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשמונה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, שוויץ, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה לרשימות Change the World 2025 ו-Future 50 של מגזין Fortune לשנת 2025.

אודות אובר

המשימה של אובר (Uber) היא ליצור הזדמנויות דרך תנועה. התחלנו ב-2010 כדי לפתור בעיה פשוטה: איך מקבלים גישה לנסיעה בלחיצת כפתור? יותר מ-72 מיליארד נסיעות לאחר מכן, אנחנו בונים מוצרים שמקרבים אנשים למקום שבו הם רוצים להיות. על ידי שינוי האופן שבו אנשים, אוכל ודברים נעים בערים, אובר היא פלטפורמה שפותחת את העולם לאפשרויות חדשות.

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f99cb47-e51a-457c-b653-bb18593a8256