Groupe Prime Drink obtient des licences exclusives pour Beach Day Every Day en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) (« Prime » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu des licences exclusives de Prime Capital Investments Inc. pour les droits de certaines marques de Beach Day Every Day (« BDED »), en échange de redevances et de frais de marketing et de promotion. Ces licences permettront à Prime d'utiliser la marque BDED exclusivement pour la production et la commercialisation de boissons prêtes à boire et de boissons au cola à basse calorie en Amérique du Nord (à l'exception du Québec). Le terme des licences est de cinq ans.

« Cette entente de licences marque une étape importante dans l'expansion de la marque Beach Day Every Day en Amérique du Nord. Prime agira à la fois comme partenaire financier et marketing, contribuant activement à accélérer le potentiel de croissance de la marque aux États-Unis et dans le reste du Canada. En obtenant ces licences, nous positionnons la marque pour une expansion plus rapide et un succès à long terme », a déclaré Alexandre Côté, chef de la direction de Prime.

Par ailleurs, au terme d’une vérification diligente, la Société a décidé de ne pas procéder à l’acquisition d’une participation de 70 % dans 9375-4208 Québec Inc., annoncée le 7 avril 2025 et dont l’actif principal était la marque Relax Downlow.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

