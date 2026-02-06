Des pratiques tôt le matin aux trajets tard le soir: Produits Kruger célèbre les parents de joueurs et joueuses de hockey dans sa nouvelle campagne, La passe à la relève Kruger: L’aide des parents

La nouvelle campagne soutient les efforts de Produits Kruger visant à permettre à davantage d’enfants de pratiquer le hockey mineur grâce au programme La passe à la relève Kruger, maintenant à sa sixième année.

Produits Kruger annonce un partenariat officiel avec la diffusion olympique de Radio-Canada pour la présentation d’une série de contenus courts, Passe décisive, mettant en vedette 12 icônes canadiennes du hockey.

TORONTO, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier derrière Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra®, est fier de dévoiler une nouvelle campagne créative, La passe à la relève Kruger: L’aide des parents. La campagne est inspirée des histoires réelles et des expériences vécues par des parents de joueurs et joueuses de hockey qui soutiennent leurs enfants à travers les réalités parfois chaotiques du hockey mineur. Elle met en lumière ces petits moments qui ont un impact immense dans la vie des jeunes : les matins très tôt, les imprévus, les encouragements discrets et le travail constant à l’arrière-plan qui permettent aux enfants de continuer à se présenter sur la glace.

Au hockey comme dans la vie, chaque but commence par une passe décisive. Un élément essentiel au sport qui se reflète dans la façon dont les familles de hockey se soutiennent quotidiennement. Alors que l’attention du public est souvent portée sur les performances sportives d’élite, cette campagne vise à recentrer la discussion sur la participation, l’accessibilité et le soutien de tous les jours qui permet aux enfants de rester sur la glace. La campagne La passe à la relève Kruger: L’aide des parents rappelle que les fondations du sport canadien se construisent bien plus tôt, dans les arénas locales et les communautés partout au pays.

« Produits Kruger fait partie du quotidien effervescent des familles des joueurs et joueuses de hockey, sur la glace et au-delà. Nous offrons aux parents de hockey cette passe décisive discrète qui permet de maitriser le chaos naturel du quotidien », a déclaré Susan Irving, cheffe du marketing chez Produits Kruger. « Des saignements de nez au lait renversé, en passant par le nettoyage des patins, cette publicité met en lumière la polyvalence de nos produits, fièrement fabriqués au Canada, et l’importance d’offrir aux parents de joueurs et joueuses de hockey canadiens et canadiennes des produits de haute qualité qui apportent un peu de réconfort au cœur de leur quotidien mouvementé. Leur habilité à jongler avec ce quotidien est précisément la raison pour laquelle nous continuons de soutenir les communautés partout au pays grâce à La passe à la relève Kruger. »

La nouvelle campagne créative, qui comprend des messages de 60 secondes et de 30 secondes, sera lancée lors de la diffusion des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques sur Radio-Canada et sera diffusée à l’échelle nationale dans le cadre de la programmation de hockey. Cette campagne intégrée comprend la télévision linéaire, la télévision connectée, le numérique, les réseaux sociaux et la vidéo en ligne (OLV).

Le concept, remplit de nostalgie, s’inspire de l’esthétique des nombreuses arénas communautaires canadiennes usés et chéries, ainsi que du rythme effréné et des exigences d’une saison de hockey pour les familles. Elle privilégie l’authenticité plutôt qu’une image polie et embellie. La trame musicale qui l’accompagne — une adaptation énergique, interprétée par des enfants, de « We Will Rock You », — illustre avec force à quel point soutenir le parcours de hockey d’un enfant peut bouleverser le quotidien d’un parent, sur les plans logistique, financier et émotionnel, alors que les jeunes vivent leur rêve sur la glace.

Produits Kruger s’engage à soutenir les Canadiens et Canadiennes sur la glace et en dehors et reconnaît que les parents de joueurs et joueuses de hockey ont déjà payé le prix de plusieurs façons. C’est pour cette raison que La passe à la relève Kruger a été créée, afin d’aider à alléger les coûts. Cette campagne nous rappelle que les passes décisives ne font pas seulement partie du jeu : elles sont au cœur de la culture des familles de hockey.

Passe décisive : intégration à la diffusion olympique de Radio-Canada

Produits Kruger est également fier d’annoncer qu’elle agira à titre de commanditaire de la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 sur Radio-Canada. La série de contenus Passe décisive, diffusée sur le réseau de Radio-Canada pendant la couverture des Jeux, mettra en vedette 12 icônes canadiennes du hockey et soulignera le parcours dynamique des joueurs et joueuses qui représentent le Canada sur la scène mondiale ce mois‑ci au sein d’Équipe Canada. Les téléspectateurs découvriront ce qui motive et inspire ces grandes figures du hockey, tout en faisant connaissance avec les personnes qui les ont soutenues sur le chemin et qui les ont menés à devenir les joueurs, joueuses, entraîneurs et individus qu’ils sont aujourd’hui.

« La série Passe décisive mise sur une narration thématique qui explore le parcours personnel de chaque athlète, dont les expériences sur la glace et au-delà qui l’ont mené à cette étape de sa carrière », a déclaré Susan Irving. « Si ces portraits offrent un aperçu de leur caractère, de leur détermination et de leur personnalité, ils mettent aussi en lumière l’importance de tendre la main aux autres lorsqu’ils en ont le plus besoin. Ils témoignent de nos valeurs chez Produits Kruger et de l’impact de La passe à la relève Kruger. Nous espérons que ces histoires permettront aux Canadiens et Canadiennes de mieux apprécier non seulement ces athlètes, mais aussi les personnes importantes qui leur ont offert des passes décisives tout au long de leur parcours au hockey. »

L’impact de La passe à la relève Kruger : Les candidatures prennent fin le 22 février 2026

Depuis son lancement en 2020, La passe à la relève Kruger a versé plus d’un million de dollars à plus de 50 associations canadiennes de hockey mineur à ce jour, ce qui a aidé plus de 1 500 familles canadiennes à réduire les obstacles financiers qui empêchaient leurs enfants de pratiquer le sport national du Canada.

Fonctionnement du processus de nomination :

Les Canadiens et Canadiennes peuvent poser la candidature d’une association de hockey mineur en ligne jusqu’au 22 février 2026.

Cinq associations régionales gagnantes de La passe à la relève Kruger recevront chacune 25 000 $.

Une association remportera le grand prix, soit une subvention supplémentaire de 75 000 $.



Plus d’informations sur La passe à la relève Kruger

Q: Qui peut proposer la candidature d’une association de hockey ?

R: Tout le monde peut proposer la candidature d’une association de hockey! Que vous soyez un joueur ou une joueuse, un parent dont l’enfant joue au hockey, un entraîneur, un bénévole, une personne de la communauté ou que vous représentiez une association de hockey, vous pouvez proposer une association que vous jugez méritante. Les Canadiens et Canadiennes peuvent dès maintenant visiter passealarelevekruger.ca pour proposer la candidature d’associations de hockey mineur méritantes jusqu’au 22 février 2026.

Q: Quel est le grand prix de La passe à la relève Kruger ?

R: Le grand prix est une subvention supplémentaire de 75 000$, accordée à l’une des associations bénéficiaires de La passe à la relève Kruger, afin d’encourager davantage d’enfants à jouer au hockey en développant des solutions qui contribuent à éliminer des obstacles et à rendre le sport plus accessible, inclusif et équitable pour tous. Le grand gagnant sera déterminé par le public canadien, qui sera invité à voter pour l’association la plus méritante au début du mois d’avril 2026.



Q: Où peut-on trouver plus d’informations sur La passe à la relève Kruger ?

R: Des informations supplémentaires, ainsi que les critères de nomination et de sélection, sont disponibles sur www.passealarelevekruger.ca

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier de qualité, à usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterra®. Aux États-Unis, Produits Kruger fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques privées. La division Kruger PRO fabrique et distribue des solutions de produits de haute qualité et rentables destinées à un large éventail d’organisations commerciales et d’entités publiques. L'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto depuis quatorze ans, Produits Kruger compte environ 3v000 employés au Canada et a été une fois de plus nommée l’une des entreprises les mieux gérées du Canada en 2025. L’entreprise exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

