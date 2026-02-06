Coop Pank AS korraldab 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Coop Pank kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema veebiseminaril 12. veebruaril 2026 kell 9.30.

Seminaril tutvustavad 2025. aasta IV kvartali ja aasta auditeerimata majandustulemusi panga juhatuse esimees Arko Kurtmann ja finantsjuht Paavo Truu.

Veebiseminari toimumise ajal on kuulajatel võimalik esitada küsimusi. Küsimustele vastatakse peale esitlust. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Osalemiseks ava link: https://youtube.com/live/CPM4_ZlNCfg



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.