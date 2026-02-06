Selskabsmeddelelse nr. 7/2026
Holbæk, den 6. februar 2026
2025 var økonomisk endnu et stærkt år for SJF Bank
Året var præget af fortsat vækst i forretningsomfanget og den højeste totalindkomst i bankens 200-årige historie.
Perioden i overskrifter
- Årets totalindkomst stiger 4 % og udgør 679,0 mio. kr.
- Resultat efter skat udgør 611,6 mio. kr. og forrenter primo egenkapitalen svarende til 12,7 % p.a.
- Udlån og indlån udviser stærk vækst på henholdsvis 12 % og 10 %
- Det samlede forretningsomfang vokser med 9 %
- Nettorenteindtægterne falder 4 %
- Nettogebyrindtægterne stiger 6 %
- Basisindtægterne holder samme niveau
- Omkostningsniveauet stiger 9 %. Ekskl. engangsomkostninger udgør stigningen 2 %
- Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 11,00 kr. pr. aktie, hvilket er det højeste siden børsnoteringen i 2015
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Formand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
