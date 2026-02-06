2025 var økonomisk endnu et stærkt år for SJF Bank

Selskabsmeddelelse nr. 7/2026                        
Holbæk, den 6. februar 2026

2025 var økonomisk endnu et stærkt år for SJF Bank
Året var præget af fortsat vækst i forretningsomfanget og den højeste totalindkomst i bankens 200-årige historie.

Perioden i overskrifter

  • Årets totalindkomst stiger 4 % og udgør 679,0 mio. kr.
  • Resultat efter skat udgør 611,6 mio. kr. og forrenter primo egenkapitalen svarende til       12,7 % p.a.
  • Udlån og indlån udviser stærk vækst på henholdsvis 12 % og 10 %
  • Det samlede forretningsomfang vokser med 9 %
  • Nettorenteindtægterne falder 4 %
  • Nettogebyrindtægterne stiger 6 %
  • Basisindtægterne holder samme niveau
  • Omkostningsniveauet stiger 9 %. Ekskl. engangsomkostninger udgør stigningen 2 %
  • Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 11,00 kr. pr. aktie, hvilket er det højeste siden børsnoteringen i 2015   

Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

