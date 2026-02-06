La Société de Gestion AGF Limitée : Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

TORONTO, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté de la part d’AGF le dépôt d’un avis d’intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, visant les actions de catégorie B sans droit de vote (AGF.B) d'AGF.

Au 26 janvier 2026, il y avait 64 472 5331 actions de catégorie B sans droit de vote en circulation et le fonds public d’actions comportait 46 938 306 de ces actions de catégorie B sans droit de vote en circulation.

Dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, AGF est autorisée à faire l’acquisition de 4 693 830 actions de catégorie B (sans droit de vote), représentant environ 10 % des actions détenues par le public pour de tels titres, au 26 janvier 2026. Les rachats dans le cours normal des activités peuvent débuter le 10 février 2026 et se poursuivre jusqu’au 9 février 2027, date à laquelle l’offre prend fin. Conformément aux statuts auxquels elle est assujettie, AGF n’est pas autorisée à acheter des actions de catégorie B sans droit de vote à un cours représentant plus de 15 % du cours pondéré moyen auquel les actions de catégorie B étaient négociées, à la TSX, pendant les dix jours de négociation qui précédaient immédiatement la date de l’achat en question.

AGF a également annoncé qu’elle s’inscrira, auprès d’un courtier, à un programme de rachats automatiques (le « programme ») auquel elle participera pendant la période de rachats dans le cours normal des activités. Ce programme entrera en vigueur au 10 février 2026 et devrait prendre fin en même temps que l’offre de rachats dans le cours normal des activités. Le programme en question permet à AGF de racheter des actions de catégorie B sans droit de vote, sous réserve de certains paramètres.

Dans le cadre de l’offre, les rachats pourront se faire par l’entremise de la Bourse TSX, au moyen d’autres systèmes de négociation ou sur d’autres marchés publics désignés au Canada, ou encore là où les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario le permettent. Pour la période de six mois terminée au 31 janvier 2026, le volume moyen des opérations quotidiennes de la TSX relativement à des actions de catégorie B sans droit de vote d'AGF était de 107 502. Conformément aux règles de la TSX, AGF peut racheter, le même jour de négociation de la TSX, un certain nombre de ses actions de catégorie B sans droit de vote, jusqu’à l’équivalent de 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes, soit 26 875, exception faite des rachats de bloc d'actions ordinaires de la TSX qui bénéficient d'exemptions.

Les actions de catégorie B sans droit de vote, rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachats dans le cours normal des activités, seront annulées ou rachetées et détenues par la fiducie pour les avantages sociaux des employés d'AGF, prévoyant leur règlement par AGF en vertu d’un plan incitatif à base d'actions. Les directeurs sont d'avis que tout rachat à des fins d’annulation d'actions de catégorie B sans droit de vote représente une utilisation souhaitable du capital quand, selon eux, la valeur des actions de catégorie B sans droit de vote est attrayante par rapport à leur cours. Le rachat d’actions de catégorie B sans droit de vote aux fins d’annulation peut également servir à atténuer l’effet de dilution qu’entraîne la libération d’actions par la fiducie pour les avantages sociaux des employés et l’émission d’actions par l’entremise des régimes d’options sur actions et de réinvestissement des dividendes d’AGF.

Dans le cadre de l'offre publique actuelle de rachat, dans le cours normal des activités, qui prend fin le 9 février 2026, AGF a demandé et obtenu une approbation lui permettant d’acheter, par l’entremise de la TSX, 4 750 792 actions de catégorie B sans droit de vote. Pendant la période du 10 février 2025 au 4 février 2026, AGF a fait l’acquisition de 2 757 313 actions de catégorie B sans droit de vote au cours pondéré moyen de 13,30 $.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

