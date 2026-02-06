Placements AGF Inc. remporte sept Trophées FundGrade A+® 2025 de Fundata, pour les rendements exceptionnels de ses fonds

TORONTO, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Placements AGF Inc. (AGF Investments) a le plaisir d’annoncer que sept de ses fonds ont obtenu un prix FundGrade A+® 2025 de Fundata, une marque d’excellence respectée dans le secteur canadien de la gestion de placements.

Les Trophées FundGrade A+® sont attribués chaque année aux fonds de placement, et aux gestionnaires, qui ont obtenu de façon constante des rendements exceptionnels ajustés en fonction du risque, tout au long de l'année. Ces prix offrent aux investisseurs une note fiable et facile à comprendre reflétant l’historique des rendements d'un fonds, sur des périodes données qui peuvent représenter jusqu'à dix ans.

« Nous sommes honorés que plusieurs fonds de Placements AGF aient obtenu la reconnaissance de FundGrade A+® pour 2025, a déclaré Judy Goldring, chef de la direction, La Société de Gestion AGF Limitée. Cette distinction témoigne de la constance et de la rigueur de notre démarche en matière d’investissement, de même que des solides rendements à long terme qu’obtiennent nos équipes pour le compte des investisseurs, quels que soient les cycles du marché. »

Les Fonds AGF suivants ont obtenu un Trophée FundGrade A+® pour 2025 :

Nom du fonds Catégorie Fonds de croissance américaine AGF Actions américaines Fonds de revenu fixe Plus AGF Revenu fixe canadien de base Plus Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF Équilibrés mondiaux d’actions Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF Équilibrés mondiaux à revenu fixe Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF Revenu fixe à rendement élevé Fonds Portefeuille modéré mondial AGF Équilibrés mondiaux neutres Fonds Sélect mondial AGF Actions mondiales



La note FundGrade A+ distingue les fonds qui ont obtenu régulièrement des rendements appropriés à ce niveau, au cours de l'année civile écoulée. Il s'agit du seul système de notation objectif sur le marché qui soit basé uniquement sur l'historique de rendements ajustés en fonction du risque et qui prenne en compte la constance avec laquelle un fonds se classe en tête dans sa catégorie CIFSC.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Au sujet de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d’agrégation et de distribution aux médias et au marché financier canadiens depuis 1987. Fundata est un important fournisseur dans le secteur de la distribution de données relatives à des fonds et à des valeurs mobilières au Canada.

Trophées FundGrade A+®

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les fonds de la première tranche de 10 % gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (« MPC »). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit un Trophée FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.fundgradeawards.com . Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

La note FundGrade A+® est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site https://www.fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx .

Le Fonds de croissance américaine AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « actions américaines » du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC), parmi 256 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].

Le Fonds de revenu fixe Plus AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « revenu fixe canadien de base Plus » du CIFSC, parmi 32 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].

Le Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux d’actions » du CIFSC, parmi 190 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux à revenu fixe » du CIFSC, parmi 136 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].

Le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « revenu fixe à rendement élevé » du CIFSC, parmi 50 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].

Le Fonds Portefeuille modéré mondial AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux neutres » du CIFSC, parmi 226 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].

Le Fonds Sélect mondial AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « actions mondiales » du CIFSC, parmi 314 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ici].