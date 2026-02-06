Der M1 Hackathon von Movement zeigt, dass Blockchain-Entwickler zu 100 % auf KI setzen

SAN FRANCISCO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Move Industries, der wichtigste Mitwirkende des Movement Network, gab heute die Gewinner seines M1 Hackathon bekannt, dem ersten großen Hackathon auf der neu gestarteten Layer-1-Blockchain von Movement. Die Teilnehmer entwickelten DeFi-Anwendungen, Spiele, Verbraucherprodukte und Entwicklertools, die es Entwicklern erleichtern, auf der Programmiersprache Move aufzubauen. Die Gewinnerbeiträge zeigten eine produktionsreife Qualität, die normalerweise monatelange spezialisierte Entwicklungsarbeit erfordern würde.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Der vierwöchige Hackathon zog über 100 Teams an, die in verschiedenen Kategorien tätig waren. Was diese Gewinner auszeichnete, war nicht nur das, was sie entwickelt hatten, sondern auch wie: Alle Teilnehmer nutzten KI-Codierungsassistenten, um die Entwicklung zu beschleunigen.

„Wir haben Entwickler aktiv dazu ermutigt, Infrastruktur-Tools zu entwickeln, die dem gesamten Ökosystem zugutekommen. Die eingereichten Entwicklertools waren sogar so überzeugend, dass wir einen zweiten Gewinner hinzugefügt haben“, sagte Rahat Chowdhury, Leiter der Entwicklerbeziehungen bei Move Industries. „Trace und Movehat bieten die Hardhat- und Tenderly-Entwicklererfahrung, die Entwickler im Move-Ökosystem gefordert haben. KI-Tools ermöglichten es den Teams, ausgefeilte Frontends zu liefern und gleichzeitig tief in die Arbeit auf Protokollebene einzusteigen. Teams wie Trace konnten sich viel intensiver mit der Arbeit auf Protokollebene befassen und Entwicklertools bereitstellen, die die Entwicklererfahrung um das Zehnfache verbessern können. Ich habe diese Tools selbst für meine Arbeit verwendet, unmittelbar nachdem ich die Bewertung abgeschlossen hatte.“

Die Partnerschaft von Movement mit Replit ermöglichte Entwicklern einen einmonatigen Zugang zu cloudbasierten Entwicklungsumgebungen, wodurch Hardware-Barrieren beseitigt wurden. Mehrere Gewinner nutzten Replit, um ausgefeilte Frontends zu entwickeln, während sie sich mit ihrem Fachwissen auf die zentralen technischen Herausforderungen konzentrierten.

Der Hackathon vergab Preise in Höhe von insgesamt 30.000 US-Dollar in sechs Kategorien. Die Gewinner wurden anhand der Nützlichkeit, der technischen Umsetzung und der potenziellen Auswirkungen auf das Move-Ökosystem ausgewählt:

Gewinner M1 Hackathon:

Beste Gaming-App : The Fallen Court - Narrativer ASCII-Dungeon-Crawler mit Blockchain-integrierten Auswahlmöglichkeiten und Permadeath auf der Blockchain

: - Narrativer ASCII-Dungeon-Crawler mit Blockchain-integrierten Auswahlmöglichkeiten und Permadeath auf der Blockchain Bestes neues Devex-Tool : Trace - Entwickler-Toolsuite mit VirtualNet zum sicheren Testen von Transaktionen in virtuellen Netzwerk-Forks

: - Entwickler-Toolsuite mit VirtualNet zum sicheren Testen von Transaktionen in virtuellen Netzwerk-Forks Bestes neues Devex-Tool : Movehat - Umfassendes Entwicklungstoolkit, das Movement die ausgereiften Workflows von Hardhat bietet

: - Umfassendes Entwicklungstoolkit, das Movement die ausgereiften Workflows von Hardhat bietet Beste Verbraucher-App : SportsMove - Dezentrale Sportwettenplattform, die die Komplexität der Blockchain für Mainstream-Nutzer abstrahiert

: - Dezentrale Sportwettenplattform, die die Komplexität der Blockchain für Mainstream-Nutzer abstrahiert Beste x402 - App : AlgoArena - Wettbewerbsorientierter Auto-Battler, bei dem KI-Handelsagenten auf Basis von Live-Krypto-Preis-Feeds gegeneinander antreten.

- : - Wettbewerbsorientierter Auto-Battler, bei dem KI-Handelsagenten auf Basis von Live-Krypto-Preis-Feeds gegeneinander antreten. Beste DeFi-App: Predictly - Social-First-Prognosemarktplattform für kleine, vertrauenswürdige Communities

Fünf Teams werden außerdem später in diesem Monat an einem separaten Publikumspreis-Wettbewerb teilnehmen, bei dem die Movement-Community für ihre Lieblingsanwendung stimmen kann, um zusätzliche Preise zu gewinnen.

Die Gewinner erhalten fortlaufende Unterstützung vom Entwicklerteam von Movement und den Partnern des Ökosystems, um ihre Projekte auf das Mainnet zu bringen. Am 9. Februar 2025 findet ein Twitter-Livestream mit Demos und technischen Diskussionen mit den Hackathon-Teams statt.

Weitere Informationen zum M1 Mainnet von Movement finden Sie unter MovementNetwork.xyz oder auf Twitter unter @Movement_xyz.

ÜBER MOVE INDUSTRIES

Move Industries entwickelt ein Community-orientiertes Blockchain-Ökosystem auf Basis von Move. Geführt von erfahrenen Branchenexperten, verbindet Move Industries technologische Exzellenz mit einem starken Fokus auf die Gemeinschaft. Das Ziel ist die Rückkehr zu den radikalen Wurzeln der Kryptowährung: Finanzielle Macht und Chancen zurück in die Hände der Menschen zu legen.