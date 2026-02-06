El M1 Hackathon de Movement revela adopción del 100 % de IA entre desarrolladores de blockchain

SAN FRANCISCO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Move Industries, el principal colaborador de la Movement Network, anunció hoy a los ganadores de su M1 Hackathon, el primer hackathon importante en la recién lanzada blockchain Layer 1 de Movement. Los participantes desarrollaron aplicaciones DeFi, juegos, productos de consumo y herramientas para desarrolladores que facilitan la construcción sobre el lenguaje de programación Move, con proyectos ganadores que demostraron calidad lista para producción, la cual normalmente requeriría meses de desarrollo especializado.

El hackathon de cuatro semanas atrajo a más de 100 equipos que desarrollaron proyectos en varias categorías. Lo que distinguió a estos ganadores no fue solo lo que construyeron, sino cómo: todos los participantes utilizaron asistentes de codificación con IA para acelerar el desarrollo.

“Animamos activamente a los desarrolladores a crear herramientas de infraestructura que beneficien a todo el ecosistema. De hecho, las propuestas de herramientas para desarrolladores fueron tan fuertes que agregamos un segundo ganador", dijo Rahat Chowdhury, jefe de relaciones con desarrolladores en Move Industries. "Trace y Movehat ofrecen la experiencia de desarrollador a nivel Hardhat y Tenderly que los desarrolladores han estado pidiendo en el ecosistema Move. Las herramientas con IA permitieron a los equipos entregar interfaces pulidas mientras profundizaban en el trabajo a nivel de protocolo. Equipos como Trace pudieron trabajar mucho más a fondo en el protocolo y entregar herramientas que multiplican por diez la experiencia del desarrollador. Yo mismo he estado usando estas herramientas inmediatamente después de terminar de evaluar los proyectos".

La asociación de Movement con Replit proporcionó a los desarrolladores acceso por un mes a entornos de desarrollo en la nube, eliminando las barreras de hardware. Varios ganadores aprovecharon Replit para construir interfaces pulidas mientras concentraban su experiencia en desafíos técnicos centrales.

El hackathon otorgó $ 30.000 en seis categorías, con los ganadores seleccionados en función de la utilidad, la ejecución técnica y el impacto potencial en el ecosistema Move:

Ganadores del M1 Hackathon:

Mejor aplicación de juegos : The Fallen Court : Juego de mazmorras en ASCII con narrativa, decisiones integradas en blockchain y permadeath on-chain.

: : Juego de mazmorras en ASCII con narrativa, decisiones integradas en blockchain y permadeath on-chain. Mejor nueva herramienta Devex : Trace : conjunto de herramientas para desarrolladores con VirtualNet para probar transacciones de manera segura en forks de redes virtuales.

: : conjunto de herramientas para desarrolladores con VirtualNet para probar transacciones de manera segura en forks de redes virtuales. Mejor nueva herramienta Devex : Movehat: Kit de desarrollo completo que lleva la madurez del flujo de trabajo al nivel de Hardhat en Movement.

: Kit de desarrollo completo que lleva la madurez del flujo de trabajo al nivel de Hardhat en Movement. Mejor aplicación para el consumidor : SportsMove - Plataforma descentralizada de apuestas deportivas que abstrae la complejidad de blockchain para usuarios masivos.

: Plataforma descentralizada de apuestas deportivas que abstrae la complejidad de blockchain para usuarios masivos. Mejor App x402 : AlgoArena - Autoattler competitivo donde los agentes de trading con IA compiten usando feeds de precios cripto en tiempo real.

: Autoattler competitivo donde los agentes de trading con IA compiten usando feeds de precios cripto en tiempo real. Mejor aplicación DeFi: Predictly - Plataforma de mercados de predicción social para comunidades pequeñas y de confianza.

Cinco equipos continuarán además en una competencia independiente People’s Choice a finales de este mes, donde la comunidad de Movement votará por su aplicación favorita para premios adicionales.

Los ganadores recibirán apoyo continuo del equipo de relaciones con desarrolladores de Movement y de socios del ecosistema para lanzar sus proyectos en mainnet. Se realizará una transmisión en vivo en Twitter el 9 de febrero de 2025, con demostraciones y debates técnicos junto a los equipos del hackathon.

Para más información acerca de M1 Mainnet de Movement visite, MovementNetwork.xyz y siga a @Movement_xyz en Twitter.

ACERCA DE MOVE INDUSTRIES

Move Industries está desarrollando un ecosistema blockchain basado en Move y centrado en la comunidad. Liderada por un equipo de veteranos de la industria, Move Industries mantiene un enfoque dual en tecnología y comunidad. La organización tiene el objetivo de reposicionar a las criptomonedas en sus raíces radicales: devolviendo el poder financiero y las oportunidades a las personas.