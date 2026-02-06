ההאקתון M1 של Movement חושף 100% אימוץ בינה מלאכותית בקרב מפתחי בלוקצ'יין

סן פרנסיסקו, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Move Industries, התורמת העיקרית ל-Movement Network, הכריזה היום על הזוכים בהאקתון M1 שלה, ההאקתון הגדול הראשון על הנדבך ה-1 של רשת הבלוקצ'יין שהושקה לאחרונה על Movement. המשתתפים בנו אפליקציות DeFi, משחקים, מוצרי צריכה וכלי פיתוח שמקלים על מפתחים בשפת התכנות Move, כאשר ההגשות הזוכות הדגימו איכות מוכנה לייצור שבדרך כלל דורשת חודשים של פיתוח ייעודי.

ההאקתון בן ארבעת השבועות משך אליו יותר מ-100 צוותים שפתחו אפליקציות לאורך מגוון קטגוריות. מה שהבדיל את הזוכים הללו היה לא רק ​​מה שבנו, אלא איך: כל המשתתפים השתמשו בסייעני קידוד מבוססי בינה מלאכותית כדי להאיץ את הפיתוח.

"עודדנו באופן פעיל מפתחים לבנות כלי תשתית המועילים לכל האקוסיסטם. למעשה, ההגשות של כלי הפיתוח היו כה חזקות שהוספנו זוכה שני", אמר רהט צ'ודהורי (Rahat Chowdhury), ראש יחסי מפתחים ב-Move Industries. "Trace ו-Movehat מביאים רמת חוויית פיתוח עבור Hardhat ו-Tenderly שמפתחים ביקשו באקוסיסטם של Move. כלי בינה מלאכותית אפשרו לצוותים לספק ממשקי משתמש מלוטשים תוך כדי עבודה מעמיקה ברמת הפרוטוקול. צוותים כמו Trace הצליחו להעמיק הרבה יותר ברמת הפרוטוקול ולספק כלי פיתוח שיכולים להגדיל פי 10 את חוויית המפתח. אני עצמי השתמשתי בכלים האלה לעבודה מיד לאחר שסיימתי לשפוט".

השותפות של Movement עם Replit סיפקה למפתחים גישה לחודש אחד לסביבות פיתוח מבוססות ענן, ובכך הסירה מחסומי חומרה. מספר זוכים ניצלו את Replit כדי לבנות פרונט-אנד מלוטש תוך מיקוד המומחיות שלהם באתגרים טכניים מרכזיים.

ההאקתון העניק 30,000 דולר בשש קטגוריות, כאשר הזוכים נבחרו על סמך תועלת, ביצוע טכני והשפעה פוטנציאלית על האקוסיסטם של Move:

הזוכים בהאקתון M1:

אפליקציית המשחקים הטובה ביותר : The Fallen Court - סורק מבוכים נרטיבי ב- ASCII עם אפשרויות משולבות בלוקצ'יין ומוות קבוע ברשת

כלי ה- Devex החדש הטוב ביותר : Trace - חבילת כלי פיתוח הכוללת את VirtualNet לבדיקה בטוחה של עסקאות בפיצולים של רשתות וירטואליות

כלי ה- Devex החדש הטוב ביותר : Movehat - ערכת כלים מלאה לפיתוח שמביאה בגרות של תזרימי עבודה ברמת Hardhat ל- Movement

האפליקציה הצרכנית הטובה ביותר : SportsMove - פלטפורמת הימורי ספורט מבוזרת שמפשטת את מורכבות הבלוקצ'יין עבור משתמשים רגילים

אפליקציית x402 הטובה ביותר : AlgoArena - משחק קרב אוטומטי תחרותי שבו סוכני מסחר בבינה מלאכותית נלחמים בעדכוני מחירים קריפטוגרפים שמתבצעים בזמן אמת

אפליקציית ה- DeFi הטובה ביותר : Predictly - פלטפורמת חיזוי שוק חברתית ראשונה עבור קהילות קטנות ואמינות

חמש קבוצות ימשיכו גם לתחרות בחירת הקהל נפרדת בהמשך החודש, שם קהילת התנועה תצביע עבור האפליקציה המועדפת עליהן ותזכה בפרסים נוספים.

הזוכים מקבלים תמיכה מתמשכת מצוות קשרי המפתחים של Movement ומשותפי האקוסיסטם כדי לשלוח אותם לרשת הראשית. שידור חי בטוויטר יתקיים ב-9 בפברואר 2025, ויכלול הדגמות ודיונים טכניים עם צוותי ההאקאתון.

למידע נוסף על הרשת הראשית M1 של Movement, בקרו ב-MovementNetwork.xyz ועקבו אחרי @Movement_xyz בטוויטר.

